Экономика
Газета.RuРоссия увеличила вложения в госбумаги США на $794 млн
Общая сумма вложений составила $11,491, из них $2,979 млрд приходится на долю долгосрочных облигаций, а $8,512 млрд – на долю краткосрочных. Россия увеличивает объем вложения в американские госбумаги четыре месяца подряд, с августа 2019 года.
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с чего всё началось
В ноябре 2019 года Россия увеличила объем вложений в американские государственные бумаги по сравнению с октябрем на $794 млн — до $11,491 млрд, следует из материалов минфина США, опубликованных в пятницу.Известиявчера в 05:37
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