с чего всё началось

Общая сумма вложений составила $11,491, из них $2,979 млрд приходится на долю долгосрочных облигаций, а $8,512 млрд – на долю краткосрочных. Россия увеличивает объем вложения в американские госбумаги четыре месяца подряд, с августа 2019 года.

Россия увеличила вложения в госбумаги США на $794 млн

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