Экономика
Газета.RuРоссия увеличила вложения в госбумаги США на $794 млн
Общая сумма вложений составила $11,491, из них $2,979 млрд приходится на долю долгосрочных облигаций, а $8,512 млрд – на долю краткосрочных. Россия увеличивает объем вложения в американские госбумаги четыре месяца подряд, с августа 2019 года.
Читать в источнике
Оценить938
с чего всё началось
В ноябре 2019 года Россия увеличила объем вложений в американские государственные бумаги по сравнению с октябрем на $794 млн — до $11,491 млрд, следует из материалов минфина США, опубликованных в пятницу.Известия05:37
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7046 источников, обновлено в 08:57, Ашберн
Происшествия
В Новосибирске женщина задушила девятилетнюю дочь и выпала из окна
По версии СК РФ, накануне утром 28-летняя женщина в своей квартире задушила девятилетнюю дочь и выпала из окна восьмого этажа.
Политика
В Минпросвещения прокомментировали критику Госдумы
Критика, прозвучавшая в адрес министерства просвещения на встречах депутатов Госдумы с кандидатом на должность премьера Михаилом Мишустиным, говорит о том, что повестка ведомства актуальна, считает первый заместитель главы Минпросвещения Павел Зенькович.
Политика
Лавров ответил на вопрос о его желании остаться главой МИД
Исполняющий обязанности министра иностранных дел Сергей Лавров в ходе первой после роспуска правительства пресс-конференции ответил на вопрос австрийской журналистки о том, хочет ли он остаться во главе МИДа.
Спорт
Бауэр: русские хотят слышать, что Россия — номер один
Охи хотят слышать, что Россия - номер один в мире. На данный момент в мире популярны американские бренды: напитки, фаст-фуд.
Общество
В беременности сибирской школьницы обвинили 10-летнего мальчика
Шоу-бизнес
Сын Елены Яковлевой показал торс в татуировках
Татуировки молодого человека сделали его популярным. За блогом сына Елены Яковлевой следит всё больше людей.
Политика
Чуйченко и Голодец не войдут в новое правительство
Исполняющий обязанности вице-премьера — руководителя аппарата правительства Константин Чуйченко не войдет в правительство Михаила Мишустина, сообщили РБК источник в аппарате правительства и два источника, близких к правительству.
Музыка
Глава правительства оказался композитором песен Григория Лепса
Общество
Новые правила медосмотра для водителей примут в феврале
Решение о принятии нового порядка медосмотра водителей будет принято в феврале.
Шоу-бизнес
Дима Билан перенес третью операцию на ноге
Известный российский певец Дима Билан перенес еще одну операцию на травмированной ноге.
Спорт
ПКР направил в CAS заявление о вступлении в спор между WADA и РУСАДА
Паралимпийский комитет России (ПКР) направил в Спортивный арбитражный суд (CAS) документы об участии в качестве одной из сторон в деле о споре Всемирного антидопингового агентства (WADA) с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) относительно санкций в отношении российского спорта, об этом сообщил президент ПКР Владимир Лукин.
Общество
Письмо немецкого солдата от 1943 года нашли в поселке под Тверью
В поселке Эммаус Тверской области нашли письмо немецкого солдата, датированное сентябрем 1943 года, оно было обнаружено на чердаке одного из старых домов.
Происшествия
Под Барнаулом из-за сильной метели столкнулись 15 автомобилей
В Алтайском крае из-за почти нулевой видимости в условиях метели столкнулись 15 автомобилей.
Политика
МИД Польши заявил, что Красная армия не принесла свободы
МИД Польши в день 75-летия освобождения Варшавы от немецко-фашистских захватчиков выразил уважение в отношении красноармейцев, проливших кровь в борьбе с нацизмом, но подчеркнул, что Красная армия, освободив Варшаву от оккупации, "не принесла полякам свободы".
Политика
Shell высказалась за «Северный поток-2»
Британско-нидерландская нефтегазовая компания Shell выступила в поддержку проекта российского газопровода "Северный поток-2".
Политика
Путин и Меркель обсудили конференцию по Ливии в Берлине
Как сообщили в Кремле, стороны обсудили различные аспекты, связанные с международной конференцией по Ливии, которая состоится в Берлине 19 января 2020 года.
Политика
Из ГД отозвали проект о ликвидации партий за зарубежное финансирование
Законопроект, которым предлагается установить дополнительные основания для ликвидации политических партий в РФ, в том числе в случае финансирования избирательных кампаний или кандидатов из-за рубежа, отозван из Госдумы, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.
Общество
В Екатеринбурге закрыли ледовый городок после обрушения стены
В целях безопасности горожан мэрия решила временно закрыть доступ на территорию ледового городка на площади 1905 года.
Происшествия
Под Вологдой собака в школе покусала шестерых детей
«В дневное время 16 января в здание средней общеобразовательной школы №1 города Вытегры забежала собака бойцовой породы и покусала шестерых обучающихся начальных классов», — заявили в ведомстве.
Происшествия
Глава МВД Коми задержан по подозрению во взятке
Главу МВД Республики Коми Виктора Половникова задержали по подозрению в получении взятки.
Политика
Зеленский потребовал найти причастных к записи разговоров с Гончаруком
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от правоохранительных органов установить причастных к записи разговоров во время встречи с премьером Алексеем Гончаруком, министрами и представителями Нацбанка Украины.
Политика
Путин образовал рабочую группу по подготовке поправок в Конституцию
Президент подписал распоряжение "О рабочей группе по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации".
Шоу-бизнес
Екатерина Климова станцевала в купальнике на пляже Бали
Чтобы запечатлеть закат, актриса Екатерина Климова станцевала в купальнике на берегу перед камерой.
Кино
В российский прокат выходит хоррор «Маяк» о мужских фобиях
Главную роль в фильме о мужских фобиях исполнил Роберт Паттинсон.
Происшествия
Матери умершей в Кирове от голода девочки вынесли приговор
Жительницу Кировской области, которая оставила свою трехлетнюю дочь одну в квартире, осудили на 13 лет колонии общего режима.
Политика
Дмитрий Медведев высказался о своей отставке
В пятницу, 17 января, Дмитрий Медведев встретился с новым премьером РФ Михаилом Мишустиным в Доме правительства, а также с членами ушедшего в отставку кабмина.
Политика
Путин назначил Мишустина премьер-министром РФ
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина на пост премьер-министра.
Гаджеты
Huawei раскрыла постыдный секрет Android
На мероприятии Huawei Developers Day компания Huawei предоставила интересную статистику по доходам, которые приносят разработчикам приложения, написанные под разные мобильные платформы.
Политика
Мишустин выступил против отмены изменений в пенсионной системе
Кандидат на должность премьер-министра Михаил Мишустин на встрече с фракцией КПРФ, отвечая на вопрос о возможности отмены внесённых ранее изменений в пенсионное законодательство, заявил, что лучше "ничего не трогать", а работать над проблемой доходов россиян.
Общество
Роскачество порекомендовало не пользоваться уличными банкоматами
Роскачество рекомендует по возможности не пользоваться банкоматами на улице и проверять их на наличие считывающих устройств, чтобы избежать кражи денег с карты.