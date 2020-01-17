с чего всё началось

Общая сумма вложений составила $11,491, из них $2,979 млрд приходится на долю долгосрочных облигаций, а $8,512 млрд – на долю краткосрочных. Россия увеличивает объем вложения в американские госбумаги четыре месяца подряд, с августа 2019 года.

Россия увеличила вложения в госбумаги США на $794 млн

Политика В Минпросвещения прокомментировали критику Госдумы Критика, прозвучавшая в адрес министерства просвещения на встречах депутатов Госдумы с кандидатом на должность премьера Михаилом Мишустиным, говорит о том, что повестка ведомства актуальна, считает первый заместитель главы Минпросвещения Павел Зенькович.

Политика Лавров ответил на вопрос о его желании остаться главой МИД Исполняющий обязанности министра иностранных дел Сергей Лавров в ходе первой после роспуска правительства пресс-конференции ответил на вопрос австрийской журналистки о том, хочет ли он остаться во главе МИДа.

Политика Чуйченко и Голодец не войдут в новое правительство Исполняющий обязанности вице-премьера — руководителя аппарата правительства Константин Чуйченко не войдет в правительство Михаила Мишустина, сообщили РБК источник в аппарате правительства и два источника, близких к правительству.

Спорт ПКР направил в CAS заявление о вступлении в спор между WADA и РУСАДА Паралимпийский комитет России (ПКР) направил в Спортивный арбитражный суд (CAS) документы об участии в качестве одной из сторон в деле о споре Всемирного антидопингового агентства (WADA) с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) относительно санкций в отношении российского спорта, об этом сообщил президент ПКР Владимир Лукин.

Политика МИД Польши заявил, что Красная армия не принесла свободы МИД Польши в день 75-летия освобождения Варшавы от немецко-фашистских захватчиков выразил уважение в отношении красноармейцев, проливших кровь в борьбе с нацизмом, но подчеркнул, что Красная армия, освободив Варшаву от оккупации, "не принесла полякам свободы".

Политика Путин и Меркель обсудили конференцию по Ливии в Берлине Как сообщили в Кремле, стороны обсудили различные аспекты, связанные с международной конференцией по Ливии, которая состоится в Берлине 19 января 2020 года.

Политика Из ГД отозвали проект о ликвидации партий за зарубежное финансирование Законопроект, которым предлагается установить дополнительные основания для ликвидации политических партий в РФ, в том числе в случае финансирования избирательных кампаний или кандидатов из-за рубежа, отозван из Госдумы, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.

Общество В Екатеринбурге закрыли ледовый городок после обрушения стены В целях безопасности горожан мэрия решила временно закрыть доступ на территорию ледового городка на площади 1905 года.

Происшествия Под Вологдой собака в школе покусала шестерых детей «В дневное время 16 января в здание средней общеобразовательной школы №1 города Вытегры забежала собака бойцовой породы и покусала шестерых обучающихся начальных классов», — заявили в ведомстве.

Политика Зеленский потребовал найти причастных к записи разговоров с Гончаруком Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от правоохранительных органов установить причастных к записи разговоров во время встречи с премьером Алексеем Гончаруком, министрами и представителями Нацбанка Украины.

Политика Дмитрий Медведев высказался о своей отставке В пятницу, 17 января, Дмитрий Медведев встретился с новым премьером РФ Михаилом Мишустиным в Доме правительства, а также с членами ушедшего в отставку кабмина.

Политика Путин назначил Мишустина премьер-министром РФ Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина на пост премьер-министра.

Гаджеты Huawei раскрыла постыдный секрет Android На мероприятии Huawei Developers Day компания Huawei предоставила интересную статистику по доходам, которые приносят разработчикам приложения, написанные под разные мобильные платформы.

Политика Мишустин выступил против отмены изменений в пенсионной системе Кандидат на должность премьер-министра Михаил Мишустин на встрече с фракцией КПРФ, отвечая на вопрос о возможности отмены внесённых ранее изменений в пенсионное законодательство, заявил, что лучше "ничего не трогать", а работать над проблемой доходов россиян.