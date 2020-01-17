с чего всё началось

Общая сумма вложений составила $11,491, из них $2,979 млрд приходится на долю долгосрочных облигаций, а $8,512 млрд – на долю краткосрочных. Россия увеличивает объем вложения в американские госбумаги четыре месяца подряд, с августа 2019 года.

Россия увеличила вложения в госбумаги США на $794 млн

Технологии Раскрыт дизайн новой игровой приставки PlayStation 5 В Сети появились изображения предполагаемого дизайна новой игровой приставки Sony PlayStation 5. Инсайдер под ником Alcoholikaust опубликовал фотографии в своем Twitter.

Политика Назначен новый глава налоговой службы Накануне официальной пресс-службой ведомства была распространена информация о назначении нового главы налоговой службы.

Армия и оружие Минобороны России закупит «суперснаряды» для танковых войск Новейшие бронебойные снаряды 3БМ44 «Лекало» для танковых войск планирует закупить Минобороны России до конца 2020 года, передают 17 января «Известия» со ссылкой на проект контракта с изготовителем.

Общество В «Сколково» подсчитали экономию бюджета при отказе россиян от курения По словам директора Центра развития здравоохранения «Сколково» Натальи Комаровой, отказ от курения каждого потребителя мог бы сократить государственные расходы на здравоохранение на 7,9% в год.

Энергетика Казахстан ответил Белоруссии по поводу поставок нефти Ранее, 14 января, вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что Минск не считает целесообразным переплачивать российским компаниям за нефть и Белоруссия направила предложения по поставкам в несколько других государств.

Экономика Глава МВФ предупредила о новой Великой депрессии Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева сравнила текущую экономическую ситуацию в мире с ситуацией начала XX века, предупредив о вероятности новой Великой депрессии.

Политика В Госдуме сомневаются, что Украина пойдет по пути деэскалации Первый зампред главы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин положительно оценил инициативу Украины принять меры по уменьшению напряженности в отношениях с РФ, но выразил сомнение в том, что курс снижения напряженности будет последовательно осуществляться.

Политика Гончарук прокомментировал отказ Зеленского отправить его в отставку Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, ранее подавший в отставку после скандала с опубликованной аудиозаписью, прокомментировал отказ президента Владимира Зеленского освободить его от занимаемой должности.

Политика Захарова ответила на слова Венедиктова о Лаврове Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на слова главного редактора радиостанции "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова, раскритиковавшему слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова об отношении США к международному праву.

Общество Милонов предложил сослать Водонаеву на остров за слова о маткапитале Депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал телеведущую и модель Алену Водонаеву после ее слов о том, что "быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки", начнет рожать детей ради получения материнского капитала.