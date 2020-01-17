с чего всё началось

Общая сумма вложений составила $11,491, из них $2,979 млрд приходится на долю долгосрочных облигаций, а $8,512 млрд – на долю краткосрочных. Россия увеличивает объем вложения в американские госбумаги четыре месяца подряд, с августа 2019 года.

Россия увеличила вложения в госбумаги США на $794 млн

Политика Трамп категорически отверг обвинения по импичменту Президент США Дональд Трамп отрицает все обвинения по импичменту и требует его оправдать.

Космос На Луне могут найти жизнь Еще до высадки на Луну первых людей ученые знали, что спутник нашей планеты безжизненный, пустой, стерильный.

Футбол «Реал» переиграл «Севилью», Каземиро сделал дубль Хозяева поля смогли взять верх над соперником. В составе «Реала» дублем отметился Каземиро, за «Севилью» мяч престижа забил Люк Де Йонг.

Технологии В сети появились изображения с возможным дизайном PlayStation 5 Компания Sony до сих пор не показала PlayStation 5, что создало огромный простор для фантазии пользователей - в социальных сетях появилось огромное количество вариантов того, как может выглядеть консоль следующего поколения.

Общество В «Сколково» подсчитали экономию бюджета при отказе россиян от курения По словам директора Центра развития здравоохранения «Сколково» Натальи Комаровой, отказ от курения каждого потребителя мог бы сократить государственные расходы на здравоохранение на 7,9% в год.

Общество В Турции рестораны отелей обязали рассказывать туристам о составе блюд В стране в 2020 году вступил в силу новый регламент маркировки пищевых продуктов, обязывающий заведения общепита, в том числе и рестораны гостиниц, информировать потребителей о составе каждого блюда.