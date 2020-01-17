Экономика
Газета.RuРоссия увеличила вложения в госбумаги США на $794 млн
Общая сумма вложений составила $11,491, из них $2,979 млрд приходится на долю долгосрочных облигаций, а $8,512 млрд – на долю краткосрочных. Россия увеличивает объем вложения в американские госбумаги четыре месяца подряд, с августа 2019 года.
Читать в источнике
Оценить928
с чего всё началось
В ноябре 2019 года Россия увеличила объем вложений в американские государственные бумаги по сравнению с октябрем на $794 млн — до $11,491 млрд, следует из материалов минфина США, опубликованных в пятницу.Известия05:37
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7046 источников, обновлено в 08:27, Ашберн
Происшествия
В Ереване нашли застреленным бывшего главу спецслужбы Армении
В Ереване в квартире нашли тело бывшего директора Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Георгия Кутояна, сообщает агентство «Новости — Армения» со ссылкой на Следственный комитет республики.
Общество
Правительство Медведева выделило 127 млрд рублей на ледокол
Правительство России перед отставкой постановило выделить 127 млрд рублей из федерального бюджета на строительство атомного ледокола "Лидер".
Политика
Дмитрий Медведев высказался о своей отставке
В пятницу, 17 января, Дмитрий Медведев встретился с новым премьером РФ Михаилом Мишустиным в Доме правительства, а также с членами ушедшего в отставку кабмина.
Происшествия
В Домодедово самолет экстренно сел на недостроенную полосу
Самолет российской авиакомпании "ИрАэро" сел на недействующую взлетно-посадочную полосу вблизи Домодедово, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.
Политика
Халифа Хафтар написал Путину письмо
Обращение к российскому президента Владимиру Путину направил командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар, сообщили 17 января в пресс-службе Кремля.
Политика
Лавров прокомментировал свое возможное назначение в новом кабмине
Исполняющий обязанности министра иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал вероятность того, что он сохранит свой пост в новом кабмине.
Политика
Зеленский потребовал найти причастных к записи разговоров с Гончаруком
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от правоохранительных органов установить причастных к записи разговоров во время встречи с премьером Алексеем Гончаруком, министрами и представителями Нацбанка Украины.
Кино
Сериал «Лучше звоните Солу» продлили на шестой сезон
Приквел сериала «Во все тяжкие» американского режиссёра Винса Гиллигана под названием «Лучше звоните Солу» продлили на шестой сезон.
Общество
РФ получила право на экспорт говядины в Китай
Россия получила право на экспорт говядины в Китай, поставки возможны с 17 января, сообщает Россельхознадзор.
Политика
Пресс-секретарь Кадырова заявил, что глава Чечни проходит курс лечения
Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов рассказал, почему Кадыров делегировал полномочия председателю правительства республики Муслиму Хучиеву Вечером 15 января появилось распоряжение о назначении главы правительства Муслима Хучиева исполняющим обязанности главы республики.
Происшествия
Увеличилось число пострадавших в массовом ДТП в Адыгее
Число пострадавших в массовой аварии в Адыгее увеличилось до 12.
Гаджеты
Real Graphene начала выпускать графеновые аккумуляторы
Компания Real Graphene объявила о начале производства графеновых батарей, озвучив при этом емкость и стоимость.
Общество
Температурный рекорд почти вековой давности побит в Москве
Ранее сообщалось, что аномальная теплая погода в декабре установила в Москве сразу три температурных рекорда: 18 декабря (плюс 5,6 градуса), 19 декабря (плюс 6,6 градуса) и 23 декабря (плюс 6,2 градуса).
Происшествия
Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна
Режиссер Никита Михалков отреагировал на информацию о падении модели Ксении Пунтус из окна в Москве, согласно которой это случилось в квартире его внука Андрея Бакова, передает РИА Новости.
Политика
«Газпром» попросил ФРГ вывести Nord Stream из-под газовой директивы ЕС
Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG подали заявки в Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) с просьбой вывести их из-под действия обновленной газовой директивы ЕС, сообщают «Ведомости» со ссылкой на материалы агентства.
Происшествия
В Новосибирске женщина задушила девятилетнюю дочь и выпала из окна
По версии СК РФ, накануне утром 28-летняя женщина в своей квартире задушила девятилетнюю дочь и выпала из окна восьмого этажа.
Политика
Захарова прокомментировала заявление премьера Украины об отставке
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление премьер-министра Украины Алексея Гончарука об отставке.
Авто
Стала известна дата премьеры нового Toyota Land Cruiser 300
Внедорожник Toyota Land Cruiser нового поколения может дебютировать уже в августе 2020 года.
Происшествия
На выезде из Барнаула произошло массовое ДТП
Происшествия
Пропавшую под Новосибирском 10-летнюю девочку нашли живой в подвале
Политика
Путин назначил Мишустина премьер-министром РФ
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина на пост премьер-министра.
Общество
В России зафиксирована первая смерть от употребления снюса
В России зафиксировали первую смерть из-за сосательного табака (снюса) на фоне вспышки потребления никотиновых изделий.
Шоу-бизнес
Екатерина Климова станцевала в купальнике на пляже Бали
Чтобы запечатлеть закат, актриса Екатерина Климова станцевала в купальнике на берегу перед камерой.
Общество
Познер оценил требование лишить Урганта гражданства
Актера и телеведущего Ивана Урганта не лишат гражданства из-за шуток, прозвучавших 7 января в программе "Вечерний Ургант".
Хоккей
Георгиев может перейти в «Торонто»
Вратарь «Рейнджерс» Александр Георгиев может продолжить карьеру в «Торонто», сообщает журналист Даррен Дрегер в Twitter.
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Варшавы
Минобороны России опубликовало рассекреченные материалы к 75-летию освобождения Варшавы от фашистов.
Происшествия
Российский школьник избил учительницу за сломанный наушник
Шоу-бизнес
Виктория Боня ответила на критику фанатов о фотошопе
Виктория Боня опубликовала очередной снимок, вызвавший критику со стороны подписчиков, обвинивших звезду в любви к фотошопу.
Гаджеты
Huawei начала рассылку обновлений OC EMUI 10 в России
Новая версия EMUI 10 коснётся более 35 моделей смартфонов Huawei и откроет доступ к новым интеллектуальным функциям более чем 150 миллионам пользователей по всему миру.
Космос
ESA опубликовало уникальное изображение северного полюса Марса
Ученые отмечают: летом северный полюс Марса покрыт толстым слоем водяного льда, а температура иногда опускается до -125 градусов.