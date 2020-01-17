с чего всё началось

Общая сумма вложений составила $11,491, из них $2,979 млрд приходится на долю долгосрочных облигаций, а $8,512 млрд – на долю краткосрочных. Россия увеличивает объем вложения в американские госбумаги четыре месяца подряд, с августа 2019 года.

Россия увеличила вложения в госбумаги США на $794 млн

Происшествия В Ереване нашли застреленным бывшего главу спецслужбы Армении В Ереване в квартире нашли тело бывшего директора Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Георгия Кутояна, сообщает агентство «Новости — Армения» со ссылкой на Следственный комитет республики.

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Политика Лавров прокомментировал свое возможное назначение в новом кабмине Исполняющий обязанности министра иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал вероятность того, что он сохранит свой пост в новом кабмине.

Политика Зеленский потребовал найти причастных к записи разговоров с Гончаруком Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от правоохранительных органов установить причастных к записи разговоров во время встречи с премьером Алексеем Гончаруком, министрами и представителями Нацбанка Украины.

Политика Пресс-секретарь Кадырова заявил, что глава Чечни проходит курс лечения Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов рассказал, почему Кадыров делегировал полномочия председателю правительства республики Муслиму Хучиеву Вечером 15 января появилось распоряжение о назначении главы правительства Муслима Хучиева исполняющим обязанности главы республики.

Гаджеты Real Graphene начала выпускать графеновые аккумуляторы Компания Real Graphene объявила о начале производства графеновых батарей, озвучив при этом емкость и стоимость.

Общество Температурный рекорд почти вековой давности побит в Москве Ранее сообщалось, что аномальная теплая погода в декабре установила в Москве сразу три температурных рекорда: 18 декабря (плюс 5,6 градуса), 19 декабря (плюс 6,6 градуса) и 23 декабря (плюс 6,2 градуса).

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Политика «Газпром» попросил ФРГ вывести Nord Stream из-под газовой директивы ЕС Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG подали заявки в Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) с просьбой вывести их из-под действия обновленной газовой директивы ЕС, сообщают «Ведомости» со ссылкой на материалы агентства.

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Общество Познер оценил требование лишить Урганта гражданства Актера и телеведущего Ивана Урганта не лишат гражданства из-за шуток, прозвучавших 7 января в программе "Вечерний Ургант".

Хоккей Георгиев может перейти в «Торонто» Вратарь «Рейнджерс» Александр Георгиев может продолжить карьеру в «Торонто», сообщает журналист Даррен Дрегер в Twitter.

Гаджеты Huawei начала рассылку обновлений OC EMUI 10 в России Новая версия EMUI 10 коснётся более 35 моделей смартфонов Huawei и откроет доступ к новым интеллектуальным функциям более чем 150 миллионам пользователей по всему миру.