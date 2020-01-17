Экономика
Газета.RuРоссия увеличила вложения в госбумаги США на $794 млн
Общая сумма вложений составила $11,491, из них $2,979 млрд приходится на долю долгосрочных облигаций, а $8,512 млрд – на долю краткосрочных. Россия увеличивает объем вложения в американские госбумаги четыре месяца подряд, с августа 2019 года.
Читать в источнике
Оценить1105
с чего всё началось
В ноябре 2019 года Россия увеличила объем вложений в американские государственные бумаги по сравнению с октябрем на $794 млн — до $11,491 млрд, следует из материалов минфина США, опубликованных в пятницу.Известия05:37
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7047 источников, обновлено в 14:36, Ашберн
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют похолодание в феврале
Ранее Роман Вильфанд в беседе с RT прокомментировал заявление депутата Госдумы Алексея Журавлёва, который не исключил, что причиной аномальной погоды в России является применение США климатического оружия.
Шоу-бизнес
Грудь Бузовой вызвала споры в Сети
Противозачаточные пить начала, вот и выросла грудь. Кто-то предполагает, что Бузова воспользовалась услугами хирурга.
Происшествия
Суд арестовал главу МВД Коми по обвинению во взяточничестве
Городской суд Сыктывкара вынес постановление заключить под стражу главу МВД по Республике Коми Виктора Половникова, подозреваемого во взяточничестве.
Политика
Помпео отреагировал на смену правительства в России
Действия Вашингтона «вряд ли изменятся» из-за перестановок в российском правительстве, так как поддерживает отношения не с отдельными правительствами, а со странами в целом, заявил американский госсекретарь Майк Помпео в интервью журналисту Тони Катцу.
Политика
СМИ назначили Кадырова полпредом президента РФ
СМИ связали временную нетрудоспособность главы Чечни Рамзана Кадырова с возможностью его назначения на новую должность.
Армия и оружие
Немецкие СМИ впечатлил проект нового российского авианосца
Россия намерена до 2030 года создать атомный авианосец, способный конкурировать с американскими кораблями подобного класса.
Общество
Умер самый маленький в мире человек
Политика
Министр цифрового развития уйдет в отставку
Недовольство работой Носкова связано в первую очередь с реализацией программы «Цифровая экономика», рассказывали РБК несколько источников в отрасли.
Шоу-бизнес
Милла Йовович рассказала, как чувствует себя накануне родов
Звезда с нетерпением ждет появления на свет малыша. Она решила пожаловаться поклонникам на свое самочувствие накануне родов.
Политика
Зеленский поручил назначить министрам нормальную зарплату
Зеленский отметил, что зарплаты должны быть «нормальными» для текущей ситуации на Украине, чтобы на них можно было жить, но при этом учитывать положение дел в стране.
Здоровье
Российские ученые одержали победу над похмельем
Российское ученые сделали новое открытие в области борьбы с похмельем и мобилизации сил организма.
Футбол
Три игрока из ПФЛ делали ставки на матчи своих команд
Три игрока из клубов Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) были уличены в ставках на игры своих команд.
Футбол
Краневиттер перейдет из «Зенита» в «Монтеррей»
Происшествия
Пропавшую под Новосибирском 10-летнюю девочку нашли живой в подвале
Армия и оружие
В ЦПВС сообщили об атаках боевиков на позиции ВС Сирии
Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков сообщил, что около 50 боевиков было уничтожено Вооружёнными силами САР при атаках на позиции правительственных сил в сирийских провинциях Идлиб и Алеппо.
Происшествия
Таксист сбил трех человек в Москве
Армия и оружие
Французский авианосец «Шарль де Голль» отправится на Ближний Восток
Политика
Мишустин назначил преемника на должность главы ФНС
Назначенный накануне главой правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Даниила Егорова главой Федеральной налоговой службы РФ.
Происшествия
Мать умершей от голода девочки в Кирове получила 13 лет колонии
В прокуратуре Кировской области сообщили, что подсудимую признали виновной в убийстве малолетнего ребенка с особой жестокостью и приговорили к 13 годам колонии общего режима с ограничением свободы сроком на один год и штрафом в семь тысяч рублей.
Происшествия
Модель Ксения Пунтус назвала падение из окна случайностью
Модель Ксения Пунтус, получившая серьезные травмы после падения из окна дома в Москве, назвала произошедшее с ней "нелепой случайностью".
Здоровье
Назван самый простой и доступный способ сжечь лишний жир
Армия и оружие
При ударе по базе в Ираке пострадали 11 американских военных
Политика
«Ъ»: Медведев планировал политическую реформу по модели США
Глава ушедшего в отставку правительства России Дмитрий Медведев выступал за проведение реформы политической системы по модели США, сообщает "Коммерсантъ".
Общество
Мэрия Москвы согласовала митинг противников изменения Конституции 1 февраля
Собеседник агентства отметил, что согласован митинг на участке проспекта Академика Сахарова от Садовой-Спасской улицы до улицы Маши Порываевой, с установкой сцены на проспекте Академика Сахарова напротив дома 9.
Музыка
Глава правительства оказался композитором песен Григория Лепса
Происшествия
SSJ-100 «ИрАэро» экстренно сел на недостроенную полосу «Домодедово»
В "Домодедово" самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Ираэро" совершил экстренную посадку на строящуюся взлетно-посадочную полосу, никто не пострадал, сообщил источник "Интерфакса" в экстренных службах.