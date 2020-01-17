Экономика

Газета.RuГазета.RuРоссия увеличила вложения в госбумаги США на $794 млн

Общая сумма вложений составила $11,491, из них $2,979 млрд приходится на долю долгосрочных облигаций, а $8,512 млрд – на долю краткосрочных. Россия увеличивает объем вложения в американские госбумаги четыре месяца подряд, с августа 2019 года.
Читать в источнике
Комментировать749
с чего всё началось
В ноябре 2019 года Россия увеличила объем вложений в американские государственные бумаги по сравнению с октябрем на $794 млн — до $11,491 млрд, следует из материалов минфина США
, опубликованных в пятницу.
Известия05:37

Подробнее о событии

Эксперты ожидают, что Россия продолжит наращивать вложения в гособлигации США

ТАСС12:46

Россия увеличила вложения в американские гособлигации

РИА Новости00:39

О чем говорит рост вложений России в госдолг США

Rambler News Service06:09

Россия четвертый месяц подряд увеличила вложения в госбумаги США

РБК04:06

Россия увеличила вложения в американский госдолг

Российская газета02:29

Россия опять увеличила вложения в американские госбумаги

Известия05:37

Россия увеличила вложения в US Treasuries на $796 млн

Интерфакс00:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7047 источников, обновлено в 14:36, Ашберн
Общество

В Гидрометцентре прогнозируют похолодание в феврале

Ранее Роман Вильфанд в беседе с RT прокомментировал заявление депутата Госдумы Алексея Журавлёва, который не исключил, что причиной аномальной погоды в России является применение США климатического оружия.
RT на русском 15 января в 21:09
Шоу-бизнес

Грудь Бузовой вызвала споры в Сети

Противозачаточные пить начала, вот и выросла грудь. Кто-то предполагает, что Бузова воспользовалась услугами хирурга.
News.ru 10:40
Происшествия

Суд арестовал главу МВД Коми по обвинению во взяточничестве

Городской суд Сыктывкара вынес постановление заключить под стражу главу МВД по Республике Коми Виктора Половникова, подозреваемого во взяточничестве.
Известия 12:05
Политика

Помпео отреагировал на смену правительства в России

Действия Вашингтона «вряд ли изменятся» из-за перестановок в российском правительстве, так как поддерживает отношения не с отдельными правительствами, а со странами в целом, заявил американский госсекретарь Майк Помпео в интервью журналисту Тони Катцу.
РБК 13:19
Политика

СМИ назначили Кадырова полпредом президента РФ

СМИ связали временную нетрудоспособность главы Чечни Рамзана Кадырова с возможностью его назначения на новую должность.
REGNUM 04:28
Армия и оружие

Немецкие СМИ впечатлил проект нового российского авианосца

Россия намерена до 2030 года создать атомный авианосец, способный конкурировать с американскими кораблями подобного класса.
Росбалт 15 января в 11:35
Общество

Умер самый маленький в мире человек

РИА Новости 13:30
Политика

Министр цифрового развития уйдет в отставку

Недовольство работой Носкова связано в первую очередь с реализацией программы «Цифровая экономика», рассказывали РБК несколько источников в отрасли.
РБК 13:08
Шоу-бизнес

Милла Йовович рассказала, как чувствует себя накануне родов

Звезда с нетерпением ждет появления на свет малыша. Она решила пожаловаться поклонникам на свое самочувствие накануне родов.
Летидор 01:50
Происшествия

В Адыгее на трассе «Дон» в ДТП попали около 20 автомобилей

РБК 02:04
Политика

Зеленский поручил назначить министрам нормальную зарплату

Зеленский отметил, что зарплаты должны быть «нормальными» для текущей ситуации на Украине, чтобы на них можно было жить, но при этом учитывать положение дел в стране.
Lenta.ru 14:09
Здоровье

Российские ученые одержали победу над похмельем

Российское ученые сделали новое открытие в области борьбы с похмельем и мобилизации сил организма.
Московский Комсомолец 10:02
Футбол

Три игрока из ПФЛ делали ставки на матчи своих команд

Три игрока из клубов Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) были уличены в ставках на игры своих команд.
News.ru 08:36
Футбол

Краневиттер перейдет из «Зенита» в «Монтеррей»

Мойка78 00:16
Происшествия

Пропавшую под Новосибирском 10-летнюю девочку нашли живой в подвале

Известия вчера в 23:26
Армия и оружие

В МИД Польши оценили публикацию документов об освобождении Варшавы

RT на русском 08:26
Армия и оружие

В ЦПВС сообщили об атаках боевиков на позиции ВС Сирии

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков сообщил, что около 50 боевиков было уничтожено Вооружёнными силами САР при атаках на позиции правительственных сил в сирийских провинциях Идлиб и Алеппо.
RT на русском 13:02
Происшествия

Таксист сбил трех человек в Москве

Интерфакс 13:27
Армия и оружие

Французский авианосец «Шарль де Голль» отправится на Ближний Восток

РЕН ТВ вчера в 20:28
Политика

Мишустин назначил преемника на должность главы ФНС

Назначенный накануне главой правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Даниила Егорова главой Федеральной налоговой службы РФ.
REGNUM 09:26
Происшествия

Мать умершей от голода девочки в Кирове получила 13 лет колонии

В прокуратуре Кировской области сообщили, что подсудимую признали виновной в убийстве малолетнего ребенка с особой жестокостью и приговорили к 13 годам колонии общего режима с ограничением свободы сроком на один год и штрафом в семь тысяч рублей.
РИА Новости 06:56
Происшествия

Модель Ксения Пунтус назвала падение из окна случайностью

Модель Ксения Пунтус, получившая серьезные травмы после падения из окна дома в Москве, назвала произошедшее с ней "нелепой случайностью".
РИА Новости 07:50
Здоровье

Назван самый простой и доступный способ сжечь лишний жир

Российская газета 00:30
Армия и оружие

При ударе по базе в Ираке пострадали 11 американских военных

Российская газета 00:34
Политика

«Ъ»: Медведев планировал политическую реформу по модели США

Глава ушедшего в отставку правительства России Дмитрий Медведев выступал за проведение реформы политической системы по модели США, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 15 января в 21:01
Общество

Мэрия Москвы согласовала митинг противников изменения Конституции 1 февраля

Собеседник агентства отметил, что согласован митинг на участке проспекта Академика Сахарова от Садовой-Спасской улицы до улицы Маши Порываевой, с установкой сцены на проспекте Академика Сахарова напротив дома 9.
Интерфакс 12:36
Музыка

Глава правительства оказался композитором песен Григория Лепса

МедиаЗавод вчера в 07:32
Футбол

Украинский клуб расстался с футболистом из-за его поездки в Россию

РБК 13:19
Общество

Представитель Жванецкого ответил на сообщения о госпитализации сатирика

РБК 13:55
Происшествия

SSJ-100 «ИрАэро» экстренно сел на недостроенную полосу «Домодедово»

В "Домодедово" самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Ираэро" совершил экстренную посадку на строящуюся взлетно-посадочную полосу, никто не пострадал, сообщил источник "Интерфакса" в экстренных службах.
Интерфакс вчера в 08:12
Как работают Яндекс.Новости?
Главное