с чего всё началось

Общая сумма вложений составила $11,491, из них $2,979 млрд приходится на долю долгосрочных облигаций, а $8,512 млрд – на долю краткосрочных. Россия увеличивает объем вложения в американские госбумаги четыре месяца подряд, с августа 2019 года.

Россия увеличила вложения в госбумаги США на $794 млн

Политика Зеленский потребовал найти причастных к записи разговоров Гончарука Владимир Зеленский потребовал установить личности причастных к появлению аудиозаписи беседы премьер-министра Алексея Гончарука с министрами и представителями Нацбанка, говорится на сайте главы Украины.

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Наука Установлено, что кошки способны питаться человеческой плотью Пугаться пушистых домашних любимцев не стоит, так как ученые давно пришли к выводу о том, что кошки являются животными – падальщиками.

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Футбол Украинский футболист, посетивший Россию, назвал решение клуба «шоком» Футболист назвал случившееся "шоком" для себя "С другой стороны, когда (главный тренер сборной Украины по футболу – ред.) Андрей Шевченко посетил хоккейный матч в Питере – это столько шума не вызвало", - напомнил он.