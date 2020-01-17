Экономика
Газета.RuРоссия увеличила вложения в госбумаги США на $794 млн
Общая сумма вложений составила $11,491, из них $2,979 млрд приходится на долю долгосрочных облигаций, а $8,512 млрд – на долю краткосрочных. Россия увеличивает объем вложения в американские госбумаги четыре месяца подряд, с августа 2019 года.
Читать в источнике
Оценить1197
с чего всё началось
В ноябре 2019 года Россия увеличила объем вложений в американские государственные бумаги по сравнению с октябрем на $794 млн — до $11,491 млрд, следует из материалов минфина США, опубликованных в пятницу.Известиявчера в 05:37
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 13:29, Ашберн
Общество
Беспорядки в Бейруте: пострадали 75 человек
Армия и оружие
Российские военные сообщили об уничтожении 50 боевиков в Сирии
Спорт
Большунов выиграл гонку на 15 км на этапе Кубка мира в Чехии
Российский лыжник Александр Большунов стал победителем гонки на 15 км на этапе Кубка мира.
Авто
Porsche 718 Cayman и 718 Boxster получили новые версии
Компания Porsche объявила о пополнении в семействе среднемоторных моделей «718-й» серии: купе 718 Cayman и 718 Boxster вскоре станут доступны в версии GTS 4.0.
Политика
Польша заявила права на ряд шедевров искусства в России
Специальные отряды НКВД реквизировали ценные произведения польского искусства, многие из которых все еще в России.
Технологии
Покупатели «Amazon» смогут расплачиваться ладонями
ГЛАС уже сообщал, «Amazon» будет жертвовать непроданные товары со склада, а не уничтожать их.
Игры
Bethesda закрывает Убежище 94, единственный рейд Fallout 76
Компания Bethesda сообшила, что собирается заново запечатать Убежище 94. Это произойдёт с выходом обновления Wastelanders.
Экономика
ПФР рассказал о росте пенсий на 18% к 2022 году
К 2022 году пенсионные выплаты вырастут более чем на 18 процентов по сравнению с прошлогодними показателями, заявил председатель ПФР Антон Дроздов.
Происшествия
Пропавшую девочку в Новосибирской области нашли живой
Авто
Названы лучшие десятилетние автомобили от 250 тысяч рублей
Эксперты «Российской газеты» составили свой список лучших десятилетних машин стоимостью от 250 тысяч рублей.
Политика
Путин высказался против бессрочного пребывания президента у власти
Президент России Владимир Путин в Санкт-Петербурге в ходе общения с ветеранами Великой Отечественной войны выразил мнение, что не стоит возвращаться к практике бессрочного пребывания у власти главы государства.
Футбол
Краневиттер не поедет в Мексику, «Зенит» нашел другое решение
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о возможной продаже Матиаса Краневиттера.
Политика
СМИ назначили Кадырова полпредом президента РФ
СМИ связали временную нетрудоспособность главы Чечни Рамзана Кадырова с возможностью его назначения на новую должность.
Авто
Обнародована дата премьеры нового кроссовера Toyota TJ Cruiser
Японский автопроизводитель Toyota представит серийную версию нового кроссовера Toyota TJ Cruiser в мае 2020 года.
Армия и оружие
При ударе по базе в Ираке пострадали 11 американских военных
Общество
Путин: ветеранам к 75-летию Победы выплатят по 75 тыс. рублей
Президент России Владимир Путин уведомил, что всем участникам Великой Отечественной войны, а также всем приравненным категориям будут предоставлены выплаты в размере 75 тысяч рублей.
Общество
Украинка продала девственность за 1,2 миллиона евро
Девятнадцатилетняя уроженка украинского Харькова продала девственность за 1,2 миллиона евро.
Общество
Германия готовится отказаться от использования угля в энергетике
К 2038 году Германия собирается полностью отказаться от использования угля в энергетике.
Хоккей
Хоккеисту Овечкину разбили лицо клюшкой в матче НХЛ
Капитану клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александру Овечкину разбили лицо клюшкой в матче с "Нью-Джерси Девилз".
Политика
Трамп назвал новую причину убийства Сулеймани
Президент США Дональд Трамп во время встречи со спонсорами Республиканской партии во Флориде раскритиковал тех, кто постоянно задает вопросы о причинах убийства иранского генерала Касема Сулеймани, назвав еще один мотив той операции, сообщает CNN.
Здоровье
Росздравнадзор: свыше 250 россиян скончались после приема лекарств
После приема лекарств в России скончался 251 человек. И это неполная статистика за 2019-й год - данные приведены только за 9 месяцев.
Шоу-бизнес
44-летняя Милла Йовович жалуется на недомогания перед родами
Голливудская актриса Милла Йовович совсем скоро станет мамой в третий раз.
Единоборства
Макгрегор и Серроне показали одинаковый вес перед боем
36-летний Серроне в прошлом году одержал две победы и потерпел два поражения. У него 36 выигранных боя из 50, проведенных за карьеру.
Общество
Жители Латвии возмутились из-за русского языка
Депутат парламента Латвии Александр Кирштейнс отметил пост в Twitter, в котором одна из его соотечественниц возмутилась из-за использования русского языка в Риге.
Авто
Дизельные BMW 3 серии и кроссоверы X3 стали умеренными гибридами
Умеренными гибридами станут седаны и универсалы BMW 320d, 320d xDrive, кроссоверы X3 xDrive20d и X4 xDrive20d — все они будут оснащаться 11-сильным стартер-генератором и 48-вольтовой тяговой батареей.
Авто
Genesis представил свой первый кроссовер Genesis GV80
Корейский премиум-бренд представил свой первый кроссовер Genesis GV80.