с чего всё началось

Общая сумма вложений составила $11,491, из них $2,979 млрд приходится на долю долгосрочных облигаций, а $8,512 млрд – на долю краткосрочных. Россия увеличивает объем вложения в американские госбумаги четыре месяца подряд, с августа 2019 года.

Россия увеличила вложения в госбумаги США на $794 млн

Происшествия СК возбудил дело в отношении главы Минздрава Саратовской области Следователи возбудили уголовное дело в отношении главы Минздрава Саратовской области Натальи Мазиной по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями при закупке медицинского оборудования.

Политика Госдума поддержала назначение Мишустина премьер-министром В четверг, 16 января, в Госдуме началось пленарное заседание, на котором обсуждался вопрос о назначении главы ФНС Михаила Мишустина на должность премьер-министра.

Политика Медведев пожелал Мишустину максимальных успехов на посту «Хочу пожелать, пользуясь этой возможностью, новому правительству и, конечно, председателю правительства максимальных успехов в достижении поставленных целей», — сказал Медведев на пресс-конференции по итогам встречи с Мишустиным и членами правительства.

Политика Зеленский дал две недели на поиск сливших в сеть разговор Гончарука Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от правоохранительных органов найти причастных к записи разговоров премьер-министра Алексея Гончарука на встрече с другими министрами, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Происшествия Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна Режиссер Никита Михалков отреагировал на информацию о падении модели Ксении Пунтус из окна в Москве, согласно которой это случилось в квартире его внука Андрея Бакова, передает РИА Новости.

Происшествия В Ереване нашли тело экс-главы СНБ Армении Следователи обнаружили тело бывшего директора Службы национальной безопасности Армении Георгия Кутояна с огнестрельным ранением, сообщила пресс-секретарь Следственного комитета республики Наира Арутюнян.

Экономика Владелец «Мечела» решил продать Эльгу Почему "Мечел" отказался от выкупа Эльги В понедельник, 20 января, наступает дедлайн, когда "Мечел" мог воспользоваться преимущественным правом на выкуп 49% Эльгинского проекта у Газпромбанка.

Политика Лавров прокомментировал свое возможное назначение в новом кабмине Исполняющий обязанности министра иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал вероятность того, что он сохранит свой пост в новом кабмине.