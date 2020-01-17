Экономика

Газета.RuГазета.RuРоссия увеличила вложения в госбумаги США на $794 млн

Общая сумма вложений составила $11,491, из них $2,979 млрд приходится на долю долгосрочных облигаций, а $8,512 млрд – на долю краткосрочных. Россия увеличивает объем вложения в американские госбумаги четыре месяца подряд, с августа 2019 года.
Читать в источнике
Комментировать558
с чего всё началось
В ноябре 2019 года Россия увеличила объем вложений в американские государственные бумаги по сравнению с октябрем на $794 млн — до $11,491 млрд, следует из материалов минфина США
, опубликованных в пятницу.
Известия05:37

Подробнее о событии

Россия опять увеличила вложения в американские госбумаги

Известия05:37

О чем говорит рост вложений России в госдолг США

Rambler News Service06:09

Россия увеличила вложения в американские госбумаги до $11,5 млрд

ТАСС01:01

Россия увеличила вложения в американский госдолг

Российская газета02:29

Россия четвертый месяц подряд увеличила вложения в госбумаги США

РБК04:06

Россия увеличила вложения в американские гособлигации

РИА Новости00:39

Россия увеличила вложения в US Treasuries на $796 млн

Интерфакс00:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7046 источников, обновлено в 07:04, Ашберн
Политика

Путин назначил Медведева на должность зампредседателя Совбеза РФ

Путин подписал указ о введении должности заместителя председателя Совета безопасности. На эту должность он назначил Дмитрия Медведева.
РЕН ТВ вчера в 08:17
Происшествия

Во время охоты на волка в Карачаево-Черкесии отец застрелил сына

Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено в отношении 59-летнего жителя Черкесска, застрелившего во время облавной охоты на волка своего 39-летнего сына из охотничьего карабина.
Obzor.io 01:23
Политика

Захарова прокомментировала заявление премьера Украины об отставке

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление премьер-министра Украины Алексея Гончарука об отставке.
RT на русском 04:42
Политика

Дмитрий Медведев высказался о своей отставке

В пятницу, 17 января, Дмитрий Медведев встретился с новым премьером РФ Михаилом Мишустиным в Доме правительства, а также с членами ушедшего в отставку кабмина.
Московский Комсомолец 06:42
Происшествия

СК возбудил дело в отношении главы Минздрава Саратовской области

Следователи возбудили уголовное дело в отношении главы Минздрава Саратовской области Натальи Мазиной по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями при закупке медицинского оборудования.
RT на русском 06:08
Общество

Решение о новом порядке медосмотра водителей будет принято в феврале

Окончательное решение о новом порядке медосмотра водителей будет принято уже в следующем месяце.
Вести.Ru 02:28
Наука

Назван способ убить неуязвимых тихоходок

МедиаПоток 15 января в 03:42
Общество

Брянская делегация участвует в выставке «Зелёная неделя» в Германии

Напомним, что на выставке традиционно покажут мировые достижения в сфере пищевой промышленности, сельского хозяйства и садоводства.
БрянскToday 06:09
Армия и оружие

При ударе по базе в Ираке пострадали 11 американских военных

В ответ Иран атаковал в Ираке базы, которые использовали американские военные.
Российская газета 00:34
Гаджеты

NVIDIA официально снизила цены на GeForce RTX 2060

Уже 21 января в продажу поступят видеокарты Radeon RX 5600 XT, их рекомендованная цена составит 280 долларов (примерно 17,2 тысячи рублей).
Игромания.ру 04:16
Политика

Лавров прокомментировал свое возможное назначение в новом кабмине

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал вероятность того, что он сохранит свой пост в новом кабмине.
Газета.Ru 05:14
Игры

Выход игры Cyberpunk 2077 перенесли на начало осени

Ожидаемую во всем мире игру Cyberpunk 2077 перенесли на 17 сентября 2020 года.
iReactor вчера в 13:06
Происшествия

На трассе М-4 в Адыгее столкнулись более 20 машин, есть погибшие

На федеральной автодороге М-4 "Дон" в Адыгее столкнулись более двадцати легковых автомобилей, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб республики.
РИА Новости 02:21
Экономика

Консорциум Ростеха и группы ВИС построит мост через Лену в Якутске

РИА Новости 05:04
Политика

Путин создал рабочую группу для внесения поправок в Конституцию

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.
RT на русском вчера в 03:08
Происшествия

В Домодедово самолет экстренно сел на недостроенную полосу

Самолет российской авиакомпании "ИрАэро" сел на недействующую взлетно-посадочную полосу вблизи Домодедово, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.
РИА Новости вчера в 08:19
Общество

Найдены новые доказательства нарушений Telegram в США

Команда Telegram называла токены Gram своей блокчейн-платформы TON (Telegram Open Network) ценными бумагами и знала о «сером» рынке их перепродажи.
Телеканал 360° вчера в 18:16
Спорт

ПКР уведомил CAS о намерении вступить в спор между WADA и РУСАДА

Паралимпийский комитет России (ПКР) направил в Спортивный арбитражный суд (CAS) уведомление о намерении вступить в спор между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) в качестве третьей стороны.
RT на русском 05:26
Космос

Илон Маск назвал трагедией новую ракету NASA

Основатель и руководитель компании SpaceX Илон Маск назвал новую тяжелую ракету NASA Space Launch System (SLS) трагедией.
Rambler News Service 06:24
Происшествия

ФСБ показала видео из цеха по производству наркотиков в Подмосковье

РБК 03:01
Происшествия

Тело экс-главы СНБ Армении нашли в Ереване

В Ереване обнаружили тело бывшего главы Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Георгия Кутояна с огнестрельным ранением.
Известия 06:17
Автоспорт

«КамАЗ-мастер» выиграл ралли «Дакар»

43-летний гонщик выиграл общий зачет ралли «Дакар» второй раз в карьере. В его экипаж вошли штурман Андрей Мокеев и механик Игорь Леонов.
УтроNews 05:57
Гаджеты

Яндекс.Маркет назвал самые популярные смартфоны в России

Как сообщает ToDay News Ufa, в ТОП-3 самых популярных смартфонов России, по версии Яндекс.Маркет, вошли: Xiaomi Redmi Note 7; Samsung Galaxy A50; Apple iPhone Xr.
ToDay News Ufa 06:40
Кино

Режиссёру фильма «Тор: Рагнарёк» предложили снять «Звёздные войны»

Игромания.ру 04:40
Политика

Лавров назвал крушение Boeing в Иране сигналом к деэскалации

«Обострение отношений между Ираном и США не будет помогать урегулированию ни одного кризиса в регионе хотя бы просто потому, что напряженность будет возрастать», — отметил он, говоря о том, как это может повлиять на ситуацию в Афганистане.
РБК 06:41
Общество

Письмо немецкого солдата от 1943 года нашли под Тверью

В поселке Эммаус Тверской области нашли письмо немецкого солдата, датированное сентябрем 1943 года.
Телеканал 360° 03:04
Политика

«Газпром» попросил ФРГ вывести Nord Stream из-под газовой директивы ЕС

Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG подали заявки в Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) с просьбой вывести их из-под действия обновленной газовой директивы ЕС, сообщают «Ведомости» со ссылкой на материалы агентства.
РБК вчера в 20:35
Политика

Кудрин дал прогноз о новом составе правительства

Существенного обновления правительства России не ожидается. Такой прогноз дал глава Счетной палаты Алексей Кудрин, передает «Интерфакс».
Lenta.ru вчера в 09:57
Наука

Регулярные занятия сексом могут задержать менопаузу

ToDay News Ufa 15 января в 13:05
Экономика

Владелец «Мечела» решил продать Эльгу

Основной владелец «Мечела» Игорь Зюзин решил не пользоваться преимущественным правом на выкуп у Газпромбанка доли в Эльгинском месторождении в Якутии, одном из крупнейших в мире угольных месторождений (запасы 2,2 млрд т коксующегося угля).
РБК 05:40
Как работают Яндекс.Новости?
Главное