Экономика

Газета.RuГазета.RuРоссия увеличила вложения в госбумаги США на $794 млн

Общая сумма вложений составила $11,491, из них $2,979 млрд приходится на долю долгосрочных облигаций, а $8,512 млрд – на долю краткосрочных. Россия увеличивает объем вложения в американские госбумаги четыре месяца подряд, с августа 2019 года.
Читать в источнике
Комментировать658
с чего всё началось
В ноябре 2019 года Россия увеличила объем вложений в американские государственные бумаги по сравнению с октябрем на $794 млн — до $11,491 млрд, следует из материалов минфина США
, опубликованных в пятницу.
Известия05:37

Подробнее о событии

Россия опять увеличила вложения в американские госбумаги

Известия05:37

Россия увеличила вложения в US Treasuries на $796 млн

Интерфакс00:14

Россия четвертый месяц подряд увеличила вложения в госбумаги США

РБК04:06

Россия увеличила вложения в американский госдолг

Российская газета02:29

Россия увеличила вложения в американские госбумаги до $11,5 млрд

ТАСС01:01

Россия увеличила вложения в американские гособлигации

РИА Новости00:39

О чем говорит рост вложений России в госдолг США

Rambler News Service06:09
Показать все источники
Автоматически обработано 7046 источников, обновлено в 09:57, Ашберн
Происшествия

25 автомобилей столкнулись в Адыгее

Газета.Ru 04:10
Экономика

Михельсон продал принадлежащие ему напрямую акции «Новатэка»

Председатель правления и крупнейший акционер «Новатэка» Леонид Михельсон продал принадлежащие ему напрямую акции компании, сократив свою долю с 0,7375% до нуля.
Ведомости 08:00
Политика

Новым руководителем ФНС стал Даниил Егоров

Новым руководителем Федеральной налоговой службы назначен Даниил Егоров, до этого он занимал должность замруководителя службы.
Ведомости 09:14
Биатлон

Норвежские биатлонистки выиграли эстафету

Вести.Ru 09:43
Происшествия

Российский школьник избил учительницу за сломанный наушник

Lenta.ru вчера в 09:53
Политика

Медведев готовил реформу политической системы

Премьер-министр Дмитрий Медведев в конце 2019 года собирался изменить политическую систему страны.
News.ru 15 января в 21:31
Политика

Чуйченко и Голодец не войдут в новое правительство

В мае 2018 года вошла в состав второго правительства Медведева, сохранив пост вице-премьера.
РБК 08:38
Происшествия

Матери умершей в Кирове от голода девочки вынесли приговор

Жительницу Кировской области, которая оставила свою трехлетнюю дочь одну в квартире, осудили на 13 лет колонии общего режима.
Газета.Ru 04:37
Происшествия

Брошенная в Кузбассе девочка родилась в многодетной семье

РИА Новости 03:10
Общество

Сергей Шнуров записал наставление новому премьер-министру

Популярный певец Сергей Шнуров сочинил и опубликовал у себя в Instagram стихотворение-наставление новому премьер-министру России.
Ридус вчера в 14:51
Кино

«Би-би-си» показал первые кадры из сериала по мотивам «Стражи» Пратчетта. Это странно

Мир фантастики 05:41
Армия и оружие

МИД Польши обвинил Россию в попытке переписать историю о войне

REGNUM 07:39
Футбол

Слуцкий провел тренировку «Рубина» с микрофоном

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий на сборах в Турции провел тренировку команды с микрофоном.
Soccer.ru 02:37
Происшествия

SSJ-100 «ИрАэро» сел на недостроенную полосу Домодедово

"Самолет SSJ-100 совершил штатную посадку на несданную в эксплуатацию полосу в Домодедово", - сообщили "Интерфаксу" в подмосковном главке МЧС.
Интерфакс вчера в 08:29
Политика

Лавров прокомментировал свое возможное назначение в новом кабмине

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал вероятность того, что он сохранит свой пост в новом кабмине.
Газета.Ru 05:14
Наука

Ученые открыли новые виды паразитических ос, «зомбирующих» пауков

Ученые из НИИ Амазонии в Бразилии и Университета Турку в Финляндии открыли новые виды ос.
Актуальные Новости 15 января в 04:44
Общество

Роскачество предупредило о способах мошенничества через банкоматы

Центр цифровой экспертизы Роскачества советует пользоваться банкоматами, установленными в самих банках, поскольку злоумышленники не хотят попадаться на глаза сотрудникам.
РИА Новости 00:54
Здоровье

Больше половины москвичек впервые рожают после 30 лет

РИА Новости 09:42
Происшествия

Россиянку арестовали за обвинение футболиста «Милана» в изнасиловании

Испанская полиция арестовала российскую модель Луизу Кремлеву за ложное обвинение в изнасиловании в адрес французского защитника «Милана» Тео Эрнандеса.
Lenta.ru вчера в 14:25
Культура

Забастовка едва не сорвала спектакль Театра Наций в Париже

Забастовка работников парижского Театра Одеон едва не сорвала спектакль открытия фестиваля "Русские сезоны" "Дядя Ваня" российского Государственного Театра Наций, передает РИА "Новости" со ссылкой на худрука театра, народного артиста России Евгения Миронова.
Газета.Ru 07:49
Общество

Правительство Медведева выделило 127 млрд рублей на ледокол

Газета.Ru 01:11
Политика

Путин образовал рабочую группу по подготовке поправок в Конституцию

Президент подписал распоряжение "О рабочей группе по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации".
Российская газета 15 января в 15:08
Космос

Ученые проследили путь фосфора от областей звездообразования до комет

При помощи радиотелескопа ALMA астрономы получили детальную картину области звездообразования AFGL 5142 и выделили в ней зоны образования фосфоросодержащих молекул, таких как оксид фосфора.
Полит.ру вчера в 05:00
Политика

В «Единой России» раскрыли претензии к работе четырех министерств

Претензии к четырем ведомства раскрыл вице-спикер Госдумы и руководитель фракции единороссов Сергей Неверов, передает РИА Новости в пятницу, 17 января.
Lenta.ru 07:12
Футбол

Наставник «Славии» Трпишовски отказался возглавить «Локомотив»

Главный тренер пражской "Славии" Йиндрих Трпишовски отказался возглавить "Локомотив", несмотря на ранее появляющуюся информацию об обратном.
Soccer.ru 07:32
Армия и оружие

Украина начнет глубинное минирование Азовского моря

Военно-морские силы Украины в скором времени начнут глубинное минирование вдоль побережья Азовского моря на территории страны.
Lenta.ru 09:34
Политика

В Чечне объяснили временную нетрудоспособность Кадырова

Ruposters.ru вчера в 02:12
Шоу-бизнес

Ляйсан Утяшева кардинально сменила имидж

За последний год спортсменка не первый раз решается на кардинальные изменения во внешности, однако до этого она экспериментировала с цветом.
Uznayvse.ru 03:47
Политика

Медведев и Мишустин провели часовую беседу один на один

Медведев объявил об уходе правительства в отставку 15 января вскоре после послания Путина к Федеральному собранию.
РБК 06:26
Общество

Названы самые популярные пароли за 2019 год

В прошлом году десятка самых популярных в мире логинов и паролей осталась почти такой же, как и в 2018-м, свидетельствуют данные исследования компании DeviceLock.
Коммерсантъ 01:22
Как работают Яндекс.Новости?
Главное