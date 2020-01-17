Экономика
ТрудРоссия увеличила вложения в госдолг США
Объем вложений России в государственные ценные бумаги Соединенных Штатов растет четвертый месяц подряд. Крупнейшим держателем госбумаг США по итогам ноября прошлого года шестой месяц подряд остается Япония с показателем $1,16 триллиона долларов. При этом она сократила вложения на $7,2 миллиарда.
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с чего всё началось
В ноябре 2019 года Россия увеличила объем вложений в американские государственные бумаги по сравнению с октябрем на $794 млн — до $11,491 млрд, следует из материалов минфина США, опубликованных в пятницу.Известиявчера в 05:37
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Политика
Польша заявила о своих правах на ряд предметов искусства в России
В министерстве иностранных дел Польши заявили о правах на ряд предметов искусства, находящихся в России.
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Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева сравнила текущую экономическую ситуацию в мире с ситуацией начала XX века, предупредив о вероятности новой Великой депрессии.
Энергетика
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Синоптики считают, что в конце будущей недели (20−27 января) в Центральной России следует ждать некоторого похолодания.
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Лавров заявил, что до крушения «Боинга» у границ Ирана летали F-35
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Пушков прокомментировал слова Помпео об отставке правительства России
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Общество
Россия тратит на курящих граждан более 1,3 трлн рублей ежегодно
Эксперты выяснили, что ежегодно система здравоохранения России тратит на курящих жителей страны свыше 1,3 трлн рублей ($18,7 млрд).
Политика
Мишустин назвал приоритеты в работе на посту премьера
В ходе встречи с депутатами "Единой России" кандидат на пост премьера Михаил Мишустин рассказал о приоритетных направлениях работы будущего правительства.
Теннис
Российский теннисист Рублев выиграл второй турнир подряд
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Политика
Путин заявил о создании центра архивных документов и фотоматериалов
Президент России Владимир Путин 18 января заявил о создании центра архивных документов и фотоматериалов, чтобы никто не мог заниматься искажением истории нашей страны.
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Бывшая супруга бизнесмена Романа Абрамовича Дарья Жукова сыграла роскошную свадьбу с греческим миллиардером Ставросом Ниархосом.
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Богатейшим человеком по версии Forbes стал Бернар Арно
Бернар Арно возглавил список богатейших людей мира по версии Forbes, сместив на второе место главу Amazon Джеффа Безоса.
Политика
Косачёв оценил обвинения Украины и Грузии в адрес России
Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв в разговоре с RT прокомментировал обвинения Украины и Грузии о «неправомерной деятельности» России, которая якобы препятствует поисково-спасательным операциям в Чёрном и Азовском морях и Керченском проливе.
Гаджеты
Названы смартфоны Huawei и Honor, которые не получат Android 10
Новые смартфоны Honor 9X и Honor 9X Pro будут работать на Android 10. Свежая версия этой ОС лежит в основе EMUI 10.
Футбол
Игроки «Спартака» окунули тренера по физподготовке в ванну со льдом
После окончания субботней тренировки футболисты «Спартака» окунули тренера по физподготовке Владимира Чепзановича в ванну со льдом, передаёт корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.
Наука
Ученые впервые создали стабильный полупроводниковый детектор нейтронов
Гаджеты
Названы приложения, которые разряжают Android-смартфоны
Не все приложения в Google Play одинаково полезны. Некоторые из них могут преднамеренно разряжать ваш смартфон.
Авто
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Политика
Орешкин может стать помощником Путина
Временно исполняющий обязанности министра экономического развития Максим Орешкин может стать помощником президента РФ Владимира Путина.
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В московском аквапарке девочку засосало в трубу
Политика
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Происшествия
При вылете самолета в Новосибирске загорелся двигатель
Воспламенение топлива при запуске произошло в одном из двигателей самолета, начавшего вылет из новосибирского аэропорта Толмачево во вьетнамский Камрань, 18 января сообщает ТАСС.
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В субботу у православных россиян наступил крещенский сочельник, или канун Богоявления.
Происшествия
В Чите машинист погиб в результате наезда тепловоза
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Политика
СМИ назначили Кадырова полпредом президента РФ
СМИ связали временную нетрудоспособность главы Чечни Рамзана Кадырова с возможностью его назначения на новую должность.