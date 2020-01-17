с чего всё началось

Объем вложений России в государственные ценные бумаги Соединенных Штатов растет четвертый месяц подряд. Крупнейшим держателем госбумаг США по итогам ноября прошлого года шестой месяц подряд остается Япония с показателем $1,16 триллиона долларов. При этом она сократила вложения на $7,2 миллиарда.

Политика Захарова прокомментировала слова Помпео о Ливии Ранее госсекретарь США Майк Помпео написал в своем Twitter, что ливийцы сами должны решать свою судьбу, без вмешательства внешних сил.

Экономика Банковским вкладам пришел конец. На чем теперь зарабатывать россиянам Нет худа без добра Падение ставок по депозитам в российских банках до исторических минимумов обусловлено тем, что весь прошлый год Банк России планомерно снижал ключевую ставку.

Политика Медведев назвал причины отставки своего правительства Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью Первому каналу назвал причины отставки возглавляемого им правительства.

Политика Путин провел встречу с премьером Британии в Берлине Президент России Владимир Путин провел встречу с премьером Великобритании Борисом Джонсоном в Берлине в перерыве на конференции по Ливии.

Политика Матвиенко заявила о необходимости обеспечить суверенитет России Пятнадцатого января в своём послании Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин предложил внести в Конституцию России ряд изменений, которые в том числе будут направлены на дальнейшее развитие России как правового государства и сохранение суверенитета.

Общество Умер основатель группы «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко Бывший гитарист и один из основателей рок-группы «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко скончался в Минске в реанимации, не выходя из комы, после того как получил черепно-мозговую травму летом 2019 года.

Космос Корабль Crew Dragon уцелел при взрыве ракеты Falcon Как и было задумано, ракета Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал, спустя 84 секунды после старта корабль Crew Dragon отделился от нее и с помощью специальных парашютов приводнился в Атлантическом океане.

Технологии В Великобритании собираются массово производить гигантские дирижабли Компания HAV из Великобритании создавала свой дирижабль Airlander 10 для американской Northrop Grumman Corporation, которая собиралась продавать решение по ретрансляции сигналов и сбору данных на базе гигантского дирижабля военным США.

Шоу-бизнес В Таиланде заметили якобы отдыхающими Заворотнюк и Чернышева Фанаты сообщают в соцсетях, что якобы они заметили звездную пару актрису Анастасию Заворотнюк и фигуриста Петра Чернышева на отдыхе в Таиланде.

Футбол Шарлия стал игроком турецкого клуба «Касымпаша» Экс-защитник красно-синих Звонимир Шарлия перешел в турецкий клуб «Касымпаша», сообщает официальный аккаунт команды в социальной сети Twitter.