Экономика
ТрудРоссия увеличила вложения в госдолг США
Объем вложений России в государственные ценные бумаги Соединенных Штатов растет четвертый месяц подряд. Крупнейшим держателем госбумаг США по итогам ноября прошлого года шестой месяц подряд остается Япония с показателем $1,16 триллиона долларов. При этом она сократила вложения на $7,2 миллиарда.
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с чего всё началось
В ноябре 2019 года Россия увеличила объем вложений в американские государственные бумаги по сравнению с октябрем на $794 млн — до $11,491 млрд, следует из материалов минфина США, опубликованных в пятницу.Известия17 января в 05:37
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Союз журналистов надеется, что глава Чувашии изменит отношение к СМИ
Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев надеется, что глава Чувашии Михаил Игнатьев, призвавший "мочить" журналистов за критику властей, изменит свое отношение к СМИ.
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Банк России зафиксировал рекордный приток иностранцев в госдолг
Приток иностранного капитала в российский госдолг в 2019 году стал рекордным за всю историю наблюдений.
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Захарова прокомментировала слова Помпео о Ливии
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Банковским вкладам пришел конец. На чем теперь зарабатывать россиянам
Нет худа без добра Падение ставок по депозитам в российских банках до исторических минимумов обусловлено тем, что весь прошлый год Банк России планомерно снижал ключевую ставку.
Политика
Медведев назвал причины отставки своего правительства
Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью Первому каналу назвал причины отставки возглавляемого им правительства.
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В России создадут новую ракету для поражения наземных целей
Сообщается, что ракета предназначена для поражения топливных складов, солдат, различных надводных целей, опорных пунктов, а также самолётов и вертолётов на стоянках.
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Путин провел встречу с премьером Британии в Берлине
Президент России Владимир Путин провел встречу с премьером Великобритании Борисом Джонсоном в Берлине в перерыве на конференции по Ливии.
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Серроне доставлен в больницу после боя с Макгрегором
Американский боец Дональд Серроне доставлен в больницу после поражения от Конора Макгрегора на турнире UFC 246.
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Матвиенко заявила о необходимости обеспечить суверенитет России
Пятнадцатого января в своём послании Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин предложил внести в Конституцию России ряд изменений, которые в том числе будут направлены на дальнейшее развитие России как правового государства и сохранение суверенитета.
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Умер основатель группы «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко
Бывший гитарист и один из основателей рок-группы «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко скончался в Минске в реанимации, не выходя из комы, после того как получил черепно-мозговую травму летом 2019 года.
Происшествия
Спящего на пулемете мужчину нашли возле поликлиники в Петербурге
Мужчина с пулеметом Дегтярева заснул возле поликлиники в Приморском районе города Санкт-Петербурга. Оружие он использовал как подушку.
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Макгрегор отметил победу над Серроне походом в ночной клуб
Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор отметил победу над американцем Дональдом Серроне походом в ночной клуб.
Авто
УАЗ рассказал о деталях проекта автомобиля для Минобороны
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Тимошенко заявила о начале ликвидации Украины
Космос
Корабль Crew Dragon уцелел при взрыве ракеты Falcon
Как и было задумано, ракета Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал, спустя 84 секунды после старта корабль Crew Dragon отделился от нее и с помощью специальных парашютов приводнился в Атлантическом океане.
Технологии
В Великобритании собираются массово производить гигантские дирижабли
Компания HAV из Великобритании создавала свой дирижабль Airlander 10 для американской Northrop Grumman Corporation, которая собиралась продавать решение по ретрансляции сигналов и сбору данных на базе гигантского дирижабля военным США.
Шоу-бизнес
В Таиланде заметили якобы отдыхающими Заворотнюк и Чернышева
Фанаты сообщают в соцсетях, что якобы они заметили звездную пару актрису Анастасию Заворотнюк и фигуриста Петра Чернышева на отдыхе в Таиланде.
Политика
Рабочая группа по поправкам в Конституцию предложит вариант изменений
Рабочая группа, которая занимается подготовкой предложений о внесении поправок в Конституцию, внесет свой вариант изменений.
Футбол
Шарлия стал игроком турецкого клуба «Касымпаша»
Экс-защитник красно-синих Звонимир Шарлия перешел в турецкий клуб «Касымпаша», сообщает официальный аккаунт команды в социальной сети Twitter.
Армия и оружие
В результате ракетного удара погибли 60 солдат армии Йемена
Авто
АвтоВАЗ начал выпускать «зимнюю» Lada Vesta
Обновленная LADA Vesta с бесступенчатой автоматической трансмиссией и новым двигателем все-таки получила «зимний» пакет опций Winter, о котором «Автоновости дня» писали в ноябре.
Армия и оружие
Опубликованы кадры работы российских роботов в Сирии
Телеканал "Звезда" показал работу роботехнических комплексов "Скарабей" и "Сфера" в Сирии.
Общество
Путин: ветеранам к 75-летию Победы выплатят по 75 тыс. рублей
Президент России Владимир Путин уведомил, что всем участникам Великой Отечественной войны, а также всем приравненным категориям будут предоставлены выплаты в размере 75 тысяч рублей.
Армия и оружие
В ДНР заявили о пяти нарушениях перемирия со стороны ВСУ за сутки
Наука
Рыбные и крабовые палочки признали вредными для экологии
Производство искусственного крабового мяса и рыбных палочек из сурими оказалось опасным для окружающей среды.