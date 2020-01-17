с чего всё началось

Объем вложений России в государственные ценные бумаги Соединенных Штатов растет четвертый месяц подряд. Крупнейшим держателем госбумаг США по итогам ноября прошлого года шестой месяц подряд остается Япония с показателем $1,16 триллиона долларов. При этом она сократила вложения на $7,2 миллиарда.

Экономика Готовый бизнес в России подешевел Спрос на готовый бизнес в России вырос из-за снижения цен на него.

Политика Захарова вступилась за Лаврова, раскритикованного Венедиктовым Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова ответила на критику главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова в адрес исполняющего обязанности министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Общество Роскачество предупредило о способах мошенничества через банкоматы Центр цифровой экспертизы Роскачества советует пользоваться банкоматами, установленными в самих банках, поскольку злоумышленники не хотят попадаться на глаза сотрудникам.

Футбол Слуцкий жёстко ответил Кокорину и Дзюбе в Instagram Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий ответил футболистам «Зенита» Александру Кокорину и Артёму Дзюбе на их шутки под его постом в комментариях в Instagram.

Политика Владимир Путин почтил память жертв блокады на Пискаревском кладбище Президент России Владимир Путин в день 77-й годовщины прорыва блокады Ленинграда побывал на Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге, где возложил цветы к монументу «Мать-Родина».

Футбол Жано и «Спартак» обсуждают расторжение контракта Компромиссное решение о расторжении могло бы устроить всех: игрок получил бы компенсацию и шанс на перезапуск карьеры (в «Тамбов» он пока ехать не готов), клуб сэкономил бы часть гарантированной по контракту выплаты.

Политика Гончарук прокомментировал отказ Зеленского отправить его в отставку Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, ранее подавший в отставку после скандала с опубликованной аудиозаписью, прокомментировал отказ президента Владимира Зеленского освободить его от занимаемой должности.

Общество Парковка еще на 80 улицах Москвы станет платной Парковочные места еще на 80 столичных улицах с 17 февраля станут платными, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Администратора московского парковочного пространства (АМПП).