с чего всё началось

Объем вложений России в государственные ценные бумаги Соединенных Штатов растет четвертый месяц подряд. Крупнейшим держателем госбумаг США по итогам ноября прошлого года шестой месяц подряд остается Япония с показателем $1,16 триллиона долларов. При этом она сократила вложения на $7,2 миллиарда.

Происшествия В ДТП на Ямале погибли двое полицейских и мигрант В столкновении двух легковых автомобилей на трассе в Ямало-Ненецком автономном округе погибли двое полицейских и иностранец, которого планировалось выдворить из страны, сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД.

Политика Косачёв оценил обвинения Украины и Грузии в адрес России Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв в разговоре с RT прокомментировал обвинения Украины и Грузии о «неправомерной деятельности» России, которая якобы препятствует поисково-спасательным операциям в Чёрном и Азовском морях и Керченском проливе.

Политика Украинское бюро расследований вызвало Порошенко на два допроса 1 октября 2019 года в интервью ТСН глава Госбюро Роман Труба сообщил, что в отношении Порошенко и его команды расследуются 12 уголовных дел, по которым экс-президент проходит в качестве свидетеля.

Экономика В Пенсионном фонде напомнили о росте пенсий к 2022 году Средний размер пенсии в России к 2022 году увеличится на 18,26% и составит 18290 руб. Об этом сообщил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов, передает "Российская газета".

Здоровье Российские ученые одержали победу над похмельем Российское ученые сделали новое открытие в области борьбы с похмельем и мобилизации сил организма.

Происшествия В Ереване нашли застреленным бывшего главу спецслужбы Армении В Ереване в квартире нашли тело бывшего директора Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Георгия Кутояна, сообщает агентство «Новости — Армения» со ссылкой на Следственный комитет республики.

Происшествия При вылете самолета в Новосибирске загорелся двигатель Воспламенение топлива при запуске произошло в одном из двигателей самолета, начавшего вылет из новосибирского аэропорта Толмачево во вьетнамский Камрань, 18 января сообщает ТАСС.

Общество Богатейшим человеком по версии Forbes стал Бернар Арно Бернар Арно возглавил список богатейших людей мира по версии Forbes, сместив на второе место главу Amazon Джеффа Безоса.

Общество ДПС остановили автомобиль Усика Спутник боксера, находившийся на соседнем сидении поинтересовался у сотрудника ДПС, знает ли он, с кем говорит, и по какой причине автомобиль был остановлен.

Авто Volkswagen готовит новый Golf GTI Пока новые Гольфы только начинают поступать к клиентам, компания Volkswagen уже готовит подкрепление в виде «заряженных» GT-версий, всего их будет три бензиновый GTI (на фото), турбодизельный GTD и гибридный GTE.