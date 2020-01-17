Экономика

ТрудТрудРоссия увеличила вложения в госдолг США

Объем вложений России в государственные ценные бумаги Соединенных Штатов растет четвертый месяц подряд. Крупнейшим держателем госбумаг США по итогам ноября прошлого года шестой месяц подряд остается Япония с показателем $1,16 триллиона долларов. При этом она сократила вложения на $7,2 миллиарда.
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с чего всё началось
В ноябре 2019 года Россия увеличила объем вложений в американские государственные бумаги по сравнению с октябрем на $794 млн — до $11,491 млрд, следует из материалов минфина США
, опубликованных в пятницу.
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