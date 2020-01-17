Экономика
ТрудРоссия увеличила вложения в госдолг США
Объем вложений России в государственные ценные бумаги Соединенных Штатов растет четвертый месяц подряд. Крупнейшим держателем госбумаг США по итогам ноября прошлого года шестой месяц подряд остается Япония с показателем $1,16 триллиона долларов. При этом она сократила вложения на $7,2 миллиарда.
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с чего всё началось
В ноябре 2019 года Россия увеличила объем вложений в американские государственные бумаги по сравнению с октябрем на $794 млн — до $11,491 млрд, следует из материалов минфина США, опубликованных в пятницу.Известиявчера в 05:37
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Происшествия
В ДТП на Ямале погибли двое полицейских и мигрант
В столкновении двух легковых автомобилей на трассе в Ямало-Ненецком автономном округе погибли двое полицейских и иностранец, которого планировалось выдворить из страны, сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД.
Политика
Косачёв оценил обвинения Украины и Грузии в адрес России
Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв в разговоре с RT прокомментировал обвинения Украины и Грузии о «неправомерной деятельности» России, которая якобы препятствует поисково-спасательным операциям в Чёрном и Азовском морях и Керченском проливе.
Общество
Лия Ахеджакова предложила сделать министром культуры Ирину Прохорову
Здоровье
В Роспотребнадзоре рассказали, как безопасно купаться на Крещение
Происшествия
В Петербурге потолок упал на спящего ребенка
В одном из домов Санкт-Петербурга потолок обрушился на спящего ребенка.
Космос
Северный полюс Марса — спутник прислал невероятный снимок Красной планеты
Политика
Украинское бюро расследований вызвало Порошенко на два допроса
1 октября 2019 года в интервью ТСН глава Госбюро Роман Труба сообщил, что в отношении Порошенко и его команды расследуются 12 уголовных дел, по которым экс-президент проходит в качестве свидетеля.
Общество
Брюн сообщил о первой в России смерти из-за снюса
В России зафиксирована первая смерть из-за потребления некурительных никотиносодержащих смесей (снюсов), сообщил журналистам главный внештатный нарколог Минздрава России Евгений Брюн.
Экономика
В Пенсионном фонде напомнили о росте пенсий к 2022 году
Средний размер пенсии в России к 2022 году увеличится на 18,26% и составит 18290 руб. Об этом сообщил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов, передает "Российская газета".
Политика
Польша заявила права на предметы искусства в России
МИД Польши заявил права на некоторые предметы искусства, которые хранятся в России.
Энергетика
На Украине оценили эффект от контракта с Россией по газу
Подписание с Россией нового контракта на транзит газа позволило Украине снизить тарифы для потребителей, заявил в фейсбуке глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон.
Шоу-бизнес
Бывшая жена Абрамовича сыграла свадьбу с греческим миллиардером
Бывшая супруга бизнесмена Романа Абрамовича Дарья Жукова сыграла роскошную свадьбу с греческим миллиардером Ставросом Ниархосом.
Общество
Российские борцы с экстремизмом месяцами тайно снимали активистку в ее спальне
Здоровье
Российские ученые одержали победу над похмельем
Российское ученые сделали новое открытие в области борьбы с похмельем и мобилизации сил организма.
Космос
В центре Млечного пути обнаружены объекты неизвестной природы
По мнению ученых в центре всех галактик обитает одна или несколько сверхмассивных черных дыр.
Происшествия
В Ереване нашли застреленным бывшего главу спецслужбы Армении
В Ереване в квартире нашли тело бывшего директора Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Георгия Кутояна, сообщает агентство «Новости — Армения» со ссылкой на Следственный комитет республики.
Происшествия
При вылете самолета в Новосибирске загорелся двигатель
Воспламенение топлива при запуске произошло в одном из двигателей самолета, начавшего вылет из новосибирского аэропорта Толмачево во вьетнамский Камрань, 18 января сообщает ТАСС.
Политика
РБК: Голодец и Чуйченко не войдут в правительство Мишустина
Исполняющего обязанности вице-премьера Константина Чуйченко и и.о. вице-премьера Ольгу Голодец по вопросам культуры, спорта и туризма не включат в новое правительство.
Общество
В Непале умер самый маленький человек на планете
Общество
Гидрометцентр: В Центральной России ожидается некоторое похолодание
Синоптики считают, что в конце будущей недели (20−27 января) в Центральной России следует ждать некоторого похолодания.
Общество
Познер оценил требование лишить Урганта гражданства
Происшествия
В московском аквапарке девочку засосало в трубу
Общество
Богатейшим человеком по версии Forbes стал Бернар Арно
Бернар Арно возглавил список богатейших людей мира по версии Forbes, сместив на второе место главу Amazon Джеффа Безоса.
Спорт
Большунов выиграл гонку на 15 км на этапе Кубка мира в Чехии
Российский лыжник Александр Большунов стал победителем гонки на 15 км на этапе Кубка мира.
Общество
ДПС остановили автомобиль Усика
Спутник боксера, находившийся на соседнем сидении поинтересовался у сотрудника ДПС, знает ли он, с кем говорит, и по какой причине автомобиль был остановлен.
Авто
Volkswagen готовит новый Golf GTI
Пока новые Гольфы только начинают поступать к клиентам, компания Volkswagen уже готовит подкрепление в виде «заряженных» GT-версий, всего их будет три бензиновый GTI (на фото), турбодизельный GTD и гибридный GTE.
Происшествия
Мать умершей от голода девочки в Кирове получила 13 лет колонии
В прокуратуре Кировской области сообщили, что подсудимую признали виновной в убийстве малолетнего ребенка с особой жестокостью и приговорили к 13 годам колонии общего режима с ограничением свободы сроком на один год и штрафом в семь тысяч рублей.
Шоу-бизнес
Екатерина Климова станцевала в купальнике на пляже Бали
Чтобы запечатлеть закат, актриса Екатерина Климова станцевала в купальнике на берегу перед камерой.
Культура