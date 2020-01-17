Экономика
Аргументы и ФактыРоссия увеличила вложения в гособлигации США
В ноябре 2019 года Россия увеличила вложения в американские государственные ценные бумаги на 794 миллиона долларов, в результате сумма достигла 11,491 миллиарда долларов, сообщает Минфин США.
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В ноябре 2019 года Россия увеличила объем вложений в американские государственные бумаги по сравнению с октябрем на $794 млн — до $11,491 млрд, следует из материалов минфина США, опубликованных в пятницу.Известия17 января в 05:37
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Экономика
Вагнер. Первая нефть. Вот зачем российские наемники в Сирии. Дамаск заключил договоры на разработку нефтегазовых месторождений с компаниями Евгения Пригожина
Иллюстрация: Петр Саруханов / "Новая газета" В декабре 2019 года сирийский парламент принял законы о заключении с двумя российскими компаниями договоров на разработку трех блоков газовых и нефтяных месторождений.
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В Москве почтили память Бабуровой и Маркелова
Завершилось шествие в память о расстрелянных 11 лет назад журналистке "Новой газеты" Анастасии Бабуровой и адвокате Станиславе Маркелове.
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Боксер прокомментировал драку охранника с подростком в московском ТЦ
Российский боксер Денис Лебедев прокомментировал конфликт в торговом центре "МЕГА Химки", в ходе которого охранник избил подростка, пытаясь разнять драку.
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В Пенсионном фонде напомнили о росте пенсий к 2022 году
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Дочь Пескова: отец перестал давать мне деньги
Дочь официального представителя Кремля Дмитрия Пескова Елизавета зарабатывает на жизнь самостоятельно с 18 лет, после того как отец перестал давать ей деньги.
Политика
Группу российских актеров не пустили на Украину
Группе российских артистов, которые прибыли в аэропорт Запорожья из Варшавы, отказали во въезде на территорию Украины.
Армия и оружие
Опубликованы кадры работы российских роботов в Сирии
Шоу-бизнес
300 тысяч предложили Дане Борисовой за ночь любви
Накануне один из молодых подписчиков Даны предложил ей провести с ним ночь за деньги. в Качестве гонорара щедрый кавалер предложил кумиру 300 тысяч рублей, так же он готов взять на себя покупку билетов в бизнес-класс и номер в лучшем отеле столицы.
Общество
В работе WhatsApp произошел мировой сбой
В работе WhatsApp произошел мировой сбой.
Кино
Актер Хэнк Азария отказался озвучивать Апу в «Симпсонах»
Актер Хэнк Азария сообщил, что больше не будет озвучивать персонажа мультсериала "Симпсоны" Апу Нахасапимапетилона, передает Variety.
Армия и оружие
SANA сообщило о попытке террористов атаковать базу ВКС РФ в Хмеймиме
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Генсек ООН анонсировал проведение заседания военного комитета Ливии
В Женеве в ближайшее время пройдет заседание военного комитета Ливии.
Культура
Поклонники раскритиковали Джорджа Мартина за анонс выхода книги
Писатель Джордж Мартин, по произведениям которого был снят сериал «Игра престолов», подвергся критике со стороны поклонников.
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк и Петра Чернышёва якобы заметили в Таиланде
Туристы якобы заметили 48-летнюю онкобольную Анастасию Заворотнюк, недавно выписанную из больницы, на одном из курортов в Таиланде.
Армия и оружие
Военные США перекрыли солдатам из России доступ к сирийским месторождениям нефти
Общество
На следующей неделе в Москву вернется зима
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Политика
В Киеве началось прощание с погибшими в авиакатастрофе в Иране
Церемония прощания с погибшими в авиакатастрофе в Иране началась в Киеве, сообщает РИА "Новости".
Политика
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Польские политик вряд ли осознают, что страны соцлагеря - это советский трофей, когда страны победители - СССР, США и Британия разделили Европу на зоны влияния.
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Корабль Crew Dragon уцелел при взрыве ракеты Falcon
Как и было задумано, ракета Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал, спустя 84 секунды после старта корабль Crew Dragon отделился от нее и с помощью специальных парашютов приводнился в Атлантическом океане.
Здоровье
Росздравнадзор: свыше 250 россиян скончались после приема лекарств
После приема лекарств в России скончался 251 человек. И это неполная статистика за 2019-й год - данные приведены только за 9 месяцев.
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В Калининградской области мужчина сломал шею при прыжке в купель
В поселке Ровное в Калининградской области мужчина сломал шею во время крещенских купаний, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС, передает «РИА Новости».
Здоровье
Доктор Мясников назвал пять условий победы над раком
Мясников в числе прочих условий в победе над раком назвал регулярные обследования организма и выполнение всех предписаний врача, пишет «МедикФорум».