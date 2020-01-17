Экономика

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыРоссия увеличила вложения в гособлигации США

В ноябре 2019 года Россия увеличила вложения в американские государственные ценные бумаги на 794 миллиона долларов, в результате сумма достигла 11,491 миллиарда долларов, сообщает Минфин США.
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с чего всё началось
В ноябре 2019 года Россия увеличила объем вложений в американские государственные бумаги по сравнению с октябрем на $794 млн — до $11,491 млрд, следует из материалов минфина США
, опубликованных в пятницу.
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