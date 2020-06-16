Экономика
Взгляд.руРоссия увеличила вложения в госдолг США
В апреле Россия увеличила объем вложений в американские государственные бумаги, сообщил минфин США. Вложения выросли почти на 80% и составили 6,85 млрд долларов, из которых 2,84 млрд приходятся на краткосрочные бумаги, 4,014 млрд – на долгосрочные.
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Происшествия
Мусор загорелся около общежития в Чите, предположительно, из-за подожжённого пуха
Пресс-служба ГУ МЧС по Забайкальскому краю подтвердила факт возгорания, отметив, что огнём было повреждено одно окно в здании.
Чита.Ру 00:06
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о его желании попасть в СИЗО
Адвокат устроившего смертельное ДТП Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал о желании актера находиться в СИЗО во время следствия.
РИА Новости 15:34
Футбол
Гвардиола: «Мне стыдно за то, что белые делали с темнокожими»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола успокоил болельщиков, сообщив новости о здоровье Эрика Гарсии, который получил серьёзную травму в столкновении со своим голкипером Эдерсоном.
Евро-футбол.ру 18:08
Политика
Болтон: Трамп просил Си Цзиньпина поспособствовать его переизбранию
Московский Комсомолец 17:54
Фигурное катание
Юлия Липницкая подтвердила слухи о своей беременности
Российская фигуристка Юлия Липницкая подтвердила слухи, которые распространились в средствах массовой информации, о том, что беременна.
Inc-news.ru вчера в 13:37
Политика
Россия никогда не обсуждала границу с Финляндией – Захарова
Россия никогда не обсуждала границу с Финляндией, передает ТАСС со ссылкой на официального представителя МИД РФ Марию Захарову.
Москва 24 13:33
Армия и оружие
На границе Индии и Китая погибли десятки военнослужащих
Около 20 индийских военнослужащих погибли в результате конфликта на границе Индии и Китая. Об этом сообщает телеканал NDTV.
Известия вчера в 20:11
Общество
В Санкт-Петербурге медсестру оштрафовали за расстегнутый комбинезон
В Санкт-Петербурге суд оштрафовал медсестру госпиталя ветеранов войн, пишет Российская газета со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.
9111.ru 11:49
Общество
За ролик о десантниках пригрозили Киркорову ветераны афганской войны
За юмористический ролик, в котором Филипп Киркоров изобразил десантника-гея, пригрозили избить артиста члены Российского союза ветеранов Афганистана.
Live24 05:06
Экономика
Медведев рассказал о воздействии на Россию трех экономических шоков
Россия находится под воздействием сразу трех экономических шоков, считает зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Коммерсантъ 02:45
Шоу-бизнес
Костюшкин обратился к журналистам после истории об изнасиловании
Российский эстрадный певец и экс-участник дуэта «Чай вдвоем» Стас Костюшкин в своем Instagram-аккаунте обратился к журналистам после истории об изнасиловании.
Lenta.ru 13:46
Общество
Названы сроки появления готовой к испытаниям вакцины от коронавируса
Вакцины от коронавирусной инфекции, готовые к клиническим испытаниям, появятся в научном центре «Вектор» в ближайшее время.
Профиль 16:30
Общество
Для россиян вводится новое пособие в 3000 рублей
Гражданам, которые лишились работы, будут выдавать по 3000 рублей ежемесячно на каждого ребенка.
Evo-rus.com вчера в 09:21
Финансы
От ЦБ РФ ждут очередного снижения ключевой ставки
По нашим оценкам, пределом снижения ставки ЦБ РФ в 2020 году является уровень в 4−4,25%.
REGNUM вчера в 04:49
Футбол
«Химки» останутся в ФНЛ, несмотря на получение лицензии для РПЛ
Министр спорта Московской области Роман Терюшков сообщил, что «Химки» не выступят в следующем сезоне РПЛ, несмотря на получение соответствующей лицензии.
Metaratings 12:26
Гаджеты
Браслет Xiaomi Mi Smart Band 4 с NFC появился в России
Представлен фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 5 в версии с NFC и без.
Astera вчера в 13:40
Энергетика
Бензин АИ-95 в России рекордно подорожал
Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум.
РИА Новости 19:01
Авто
Renault начала продажи обновленного Renault Kaptur в России
Дилеры Renault в России начали "живые" продажи обновленного кроссовера Renault Kaptur.
Новые автомобили 15 июня в 11:23
Общество
СК признал ветерана ВОВ потерпевшим по делу в отношении Навального
Следователи признали ветерана Великой Отечественной войны потерпевшим по делу в отношении блогера Алексея Навального.
NewInform 12:44
Кино
Как изменились актеры сериала «Сваты» за 12 лет
12 лет назад на экранах зрители увидели 1-ые серии сериала "Сваты". Не мало сложностей было на пути персонажей.
SM News 15 июня в 03:38
Культура
Первый виртуальный рынок российского контента подвел итоги
Во всем, что происходит, не последнюю роль сыграл первый виртуальный рынок российского контента Key Buyers Event: Digital Edition, организованный компанией Роскино при поддержке Министерства культуры РФ и Правительства Москвы.
Российская газета вчера в 09:43
Здоровье
Врачи Ленобласти разработали способ лечения коронавируса без ИВЛ
В Ленинградской области врачи разработали новый способ лечения тяжелых случаев коронавируса без ИВЛ, сообщает «Доктор Питер».
Санкт-Петербургские ведомости 11:15
Футбол
Смолов попал в стартовый состав «Сельты» на игру с «Вальядолидом»
Тренерский штаб «Сельты» огласил стартовый состав команды на матч 29-го тура чемпионата Испании против «Вальядолида».
Матч ТВ 12:35
Общество
В захваченном монастыре обнаружен участник «Уральских пельменей»
Экспресс газета 08:01
Армия и оружие
Желание Грузии производить свои Су-25 удивило даже американскую прессу
Грузия объявила о своем решении наладить производство собственных самолетов Су-25.
Актуальные Новости 10:09
Общество
ВОЗ прекратила испытания гидроксихлорохина от COVID-19
ВОЗ приостановила испытания гидроксихлорохина для дополнительной проверки безопасности препарата.
Vademecum 15:57
Экономика
В России могут ввести налог для богатых
В правительстве обсуждают возможность ввести повышенную ставку НДФЛ для россиян с высокими доходами.
РИА Новости 13:44
Транспорт
На капремонт участка улицы Курильской в Южно-Сахалинске заложили максимум 51,8 млн
Капитальный ремонт улицы Курильской от проспекта Мира до улицы Комсомольской в Южно-Сахалинске может обойтись городскому бюджету в 51,8 млн рублей.
Сахалин.Инфо 15 июня в 23:13
Игры
GTA V на PS5. Игроки отругали издателя за решение выпустить игру на новой консоли
Напомним, GTA V вышла 17 сентября 2013 года на консолях предыдущего поколения.
Городской портал Новый Нижний 15 июня в 03:00