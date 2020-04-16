Вашингтон, 15 апреля 2020, 23:50 — REGNUM Объём вложений России в государственные бумаги США в феврале 2020 года вырос более чем на $2 млрд и достиг $12,58 млрд. Соответствующие данные обнародовало 15 апреля министерство финансов Соединённых Штатов.

Россия увеличила вложения в госдолг США до $12,58 млрд

Происшествия В Башкирии из закрытой на карантин больницы сбежали семь медиков Как установило следствие, 9 апреля в период режима самоизоляции семь сотрудников самовольно покинули территорию республиканской клинической больницы имени Куватова, являющеейся очагом распространения коронавируса. 1K

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Общество Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года. 549

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