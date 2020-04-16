Финансы
REGNUMРоссия увеличила вложения в госдолг США до $12,58 млрд
Вашингтон, 15 апреля 2020, 23:50 — REGNUM Объём вложений России в государственные бумаги США в феврале 2020 года вырос более чем на $2 млрд и достиг $12,58 млрд. Соответствующие данные обнародовало 15 апреля министерство финансов Соединённых Штатов.
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