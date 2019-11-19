Экономика
Life.ruРоссия увеличила вложения в гособлигации США
Россия в сентябре увеличила вложения в государственные облигации США с $9,327 миллиарда до $10,075 миллиарда долларов. Таким образом, объём инвестиций РФ вырос на $775 миллионов по сравнению с августом.
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Общество
ПФР подтвердил право более 1,1 млн предпенсионеров на льготы
Пенсионный фонд России (ПФР) подтвердил право более 1,1 млн граждан предпенсионного возраста на меры социальной поддержки и льготы.
Футбол
Почеттино ушел с поста главного тренера «Тоттенхэма»
Аргентинский специалист Маурисио Почеттино покидает пост главного тренера "Тоттенхэма", сообщается на сайте лондонского футбольного клуба.
Космос
30-метровый астероид мчится к Земле. Он пролетит в 5 раз ближе Луны
По статистике, ежегодно несколько десятков меньших астероидов в диапазоне размеров от 6 до 12 метров пролетают мимо нашей планеты ближе, чем расстояние от Земли до Луны, однако столь крупный объект всего в 85 тысячах километров, большая редкость.
Политика
Cтало известно о конкуренции ЧВК Вагнера с западными ЧВК
Деятельность частной военной компании (ЧВК) Вагнера в Мозамбике приводит к тому, что местные ЧВК теряют контракты и терпят убытки.
Происшествия
На пустившую за руль шестилетнего сына челнинку завели уголовное дело
Сама Алтынбаева продолжает считать, что ничего экстраординарного днем 17 ноября на трассе из Казани в Набережные Челны не произошло.
Политика
В Киеве суд отпустил на поруки Ляшко
Бориспольский горрайонный суд принял решение отпустить на поруки лидера украинской Радикальной партии Олега Ляшко в рамках дела о его драке с депутатом Рады Андреем Герусом, представляющим партию президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа».
Наука
Почти 150 новых геоглифов нашли на плато Наска в Южном Перу
Ученые из университета Ямагата (Япония) во главе с профессором Масато Сакаи нашли на известном плато Наска в южном Перу 142 новых геоглифа с изображениями загадочных монстров.
Политика
Американскому подполковнику предложили стать министром обороны Украины
Сотрудник Совета национальной безопасности США подполковник Александр Виндман получал предложения занять пост министра обороны Украины.
Происшествия
Грузовик протаранил 13 машин в Волгограде
Сообщается, что у грузовика Scania, который перевозил морковь, отказали тормоза, в результате чего 30-летний водитель протаранил 13 автомобилей.
Происшествия
Опубликовано полное видео драки с участием спецназовца ФСБ в Москве
Телеканал РЕН ТВ опубликовал полное видео драки в столичном баре, в которой пострадал сотрудник Центра спецназначения ФСБ.
Общество
Прокуратура Швеции прекратила расследование по делу Ассанжа
Прокуратура Швеции прекратила расследование дела против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, обвиненного в сексуальных домогательствах и изнасиловании в 2010 году.
Футбол
Сборная России забила Сан-Марино на третьей минуте матча
Ранее Россия обеспечила себе выход в финальную стадию соревнований.
Общество
В Москве прошел бал дебютанток Tatler
В Москве прошел бал дебютанток Tatler, своих дочерей, внучек и правнучек в свет вывели представители самых известных фамилий в стране.
Теннис
Кубок Дэвиса. Рублев вывел Россию вперед в матче с Испанией
Сборная России повела в матче Кубка Дэвиса с Испанией. В первой встрече Андрей Рублев сломил сопротивление Роберто Баутиста Агута.
Кино
Звезду «Игры престолов» Эмилию Кларк принуждали сниматься голой
Актриса Эмилия Кларк, сыгравшая роль Дейнерис Таргариен в культовом сериале «Игра престолов», призналась, что на съемочной площадке ее буквально заставляли раздеться.
Здоровье
В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога
Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.
Политика
Суд ООН обязал Россию ответить на иск Украины
Украинская сторона подала иск против России в Международный суд ООН в Гааге, в котором утверждается, что Россия якобы нарушила конвенции о борьбе с финансированием терроризма и ликвидации всех форм расовой дискриминации в январе 2017 года.
Экономика
Saudi Aramco разместит на бирже 1,5% своих акций
Государственная саудовская нефтяная компания Saudi Aramco разместит на бирже Tadawul 1,5% акций.
Происшествия
Появилось видео падения автомобиля в яму с кипятком в Пензе
В сети появились кадры падения автомобиля в яму с кипятком в Пензе.
Экономика
В России нашли способ сэкономить бюджету 100 миллиардов рублей
Переход на конкурсную основу в вопросе подключения соцобъектов к скоростному интернету в России позволит сэкономить 96 миллиардов рублей бюджетных средств до конца 2024 года.
Политика
«Слуга народа» поддержит снятие неприкосновенности с Порошенко
Все депутаты от «Слуги народа» настроены проголосовать за снятие неприкосновенности. Это голосование по сути явлется техническим.
Кино
Анна Михалкова прокомментировала скандал вокруг Кристины Асмус
Заслуженная артистка России Анна Михалкова дала комментарий по поводу постельной сцены Кристины Асмус в фильме «Текст».
Экономика
В Госдуме предложили установить минимальную цену на пачку сигарет
В Госдуму внесен законопроект, предлагающий установить минимальные цены на табачные изделия.
Кино
Сериал по «Властелину Колец» продлен на второй сезон
Компания Amazon заказала второй сезон сериала "Властелин Колец" задолго до выхода первого.
Кино
Вышел второй трейлер экранизации мюзикла «Кошки»
Кинокомпания Universal Pictures выпустила второй трейлер киноадаптации мюзикла «Кошки». Фильм выйдет в российский прокат 2 января 2020 года.
Общество
В доме Гитлера разместят отделение полиции
Власти Австрии выкупили дом в городе Браунау-на-Инне (федеральная земля Верхняя Австрия), где родился лидер Третьего рейха Адольф Гитлер.
Единоборства
Федор Емельяненко сожалеет об оскорблениях в адрес Кро Копа
Легендарный российский тяжеловес Федор Емельяненко считает неприемлемыми любые оскорбления, и крайне сожалеет о словах, пятнадцать лет назад брошенных сгоряча в адрес Мирко «Кро Копа» Филиповича, нокаутировавшего его брата.
Политика
Депутат Госдумы нашел в России «лагеря» по подготовке протестов
Члены комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства, единоросс Адальби Шхагошев заявил, что в ряде российских регионов функционируют центры по подготовке организаторов протестных акций.