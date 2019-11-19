Экономика

Life.ruLife.ruРоссия увеличила вложения в гособлигации США

Россия в сентябре увеличила вложения в государственные облигации США с $9,327 миллиарда до $10,075 миллиарда долларов. Таким образом, объём инвестиций РФ вырос на $775 миллионов по сравнению с августом.
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Россия увеличила вложения в американские госбумаги, но курс на их сокращение продолжится?

BFM.ru04:35

Минфин США: Россия увеличила вложения в американские госбумаги

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Россия увеличила вложения в US Treasuries в сентябре на $748 млн

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РБКвчера в 22:39

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Россия увеличила вложения в гособлигации США

Взгляд.рувчера в 20:46

Как и почему Россия сокращает или увеличивает вложения в госдолг США

ТАСС03:45
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На пустившую за руль шестилетнего сына челнинку завели уголовное дело

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Ученые из университета Ямагата (Япония) во главе с профессором Масато Сакаи нашли на известном плато Наска в южном Перу 142 новых геоглифа с изображениями загадочных монстров.
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Американскому подполковнику предложили стать министром обороны Украины

Сотрудник Совета национальной безопасности США подполковник Александр Виндман получал предложения занять пост министра обороны Украины.
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Сообщается, что у грузовика Scania, который перевозил морковь, отказали тормоза, в результате чего 30-летний водитель протаранил 13 автомобилей.
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Телеканал РЕН ТВ опубликовал полное видео драки в столичном баре, в которой пострадал сотрудник Центра спецназначения ФСБ.
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Общество

Прокуратура Швеции прекратила расследование по делу Ассанжа

Прокуратура Швеции прекратила расследование дела против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, обвиненного в сексуальных домогательствах и изнасиловании в 2010 году.
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Ранее Россия обеспечила себе выход в финальную стадию соревнований.
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Общество

В Москве прошел бал дебютанток Tatler

В Москве прошел бал дебютанток Tatler, своих дочерей, внучек и правнучек в свет вывели представители самых известных фамилий в стране.
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Кубок Дэвиса. Рублев вывел Россию вперед в матче с Испанией

Сборная России повела в матче Кубка Дэвиса с Испанией. В первой встрече Андрей Рублев сломил сопротивление Роберто Баутиста Агута.
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Кино

Звезду «Игры престолов» Эмилию Кларк принуждали сниматься голой

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В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога

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Суд ООН обязал Россию ответить на иск Украины

Украинская сторона подала иск против России в Международный суд ООН в Гааге, в котором утверждается, что Россия якобы нарушила конвенции о борьбе с финансированием терроризма и ликвидации всех форм расовой дискриминации в январе 2017 года.
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Saudi Aramco разместит на бирже 1,5% своих акций

Государственная саудовская нефтяная компания Saudi Aramco разместит на бирже Tadawul 1,5% акций.
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Появилось видео падения автомобиля в яму с кипятком в Пензе

В сети появились кадры падения автомобиля в яму с кипятком в Пензе.
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Экономика

В России нашли способ сэкономить бюджету 100 миллиардов рублей

Переход на конкурсную основу в вопросе подключения соцобъектов к скоростному интернету в России позволит сэкономить 96 миллиардов рублей бюджетных средств до конца 2024 года.
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«Слуга народа» поддержит снятие неприкосновенности с Порошенко

Все депутаты от «Слуги народа» настроены проголосовать за снятие неприкосновенности. Это голосование по сути явлется техническим.
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Анна Михалкова прокомментировала скандал вокруг Кристины Асмус

Заслуженная артистка России Анна Михалкова дала комментарий по поводу постельной сцены Кристины Асмус в фильме «Текст».
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В Госдуме предложили установить минимальную цену на пачку сигарет

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий установить минимальные цены на табачные изделия.
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Компания Amazon заказала второй сезон сериала "Властелин Колец" задолго до выхода первого.
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Вышел второй трейлер экранизации мюзикла «Кошки»

Кинокомпания Universal Pictures выпустила второй трейлер киноадаптации мюзикла «Кошки». Фильм выйдет в российский прокат 2 января 2020 года.
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В доме Гитлера разместят отделение полиции

Власти Австрии выкупили дом в городе Браунау-на-Инне (федеральная земля Верхняя Австрия), где родился лидер Третьего рейха Адольф Гитлер.
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Депутат Госдумы нашел в России «лагеря» по подготовке протестов

Члены комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства, единоросс Адальби Шхагошев заявил, что в ряде российских регионов функционируют центры по подготовке организаторов протестных акций.
Московский Комсомолец 06:36
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