Экономика
REGNUMРФ нарастила на 80% вложения в ценные бумаги США
Вашингтон, 16 июня 2020, 01:57 — REGNUM В апреле текущего года Россия увеличила объем вложений в государственные облигации США на 80% — до $6,85 млрд, сообщается на сайте американского министерства финансов.
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Армия и оружие
Войска Индии и Китая после конфликта на границе разведены
Газета.Ru вчера в 16:49
Здоровье
Глава ВОЗ сообщил о «научном прорыве» в лечении коронавируса
В лечении COVID-19 произошел "научный прорыв", заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
РИА Новости вчера в 22:33
Общество
Оператор «Северного потока-2» попросил Данию смягчить требования
Принадлежащая «Газпрому» компания Nord Stream 2 AG, созданная для планирования, строительства и последующей эксплуатации газопровода «Северный поток‑2», попросила власти Дании смягчить требования к судам, задействованным в строительстве проходящего через акваторию этой страны участка.
РБК вчера в 10:05
Общество
Синоптики предупредили москвичей о резком похолодании в конце недели
По словам Вильфанда, похолодание будет связано с перемещением холодного фронта.
ТАСС вчера в 23:08
Общество
На Кубани с 21 июня ослабят контроль над туристами
Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости вчера в 17:09
Происшествия
Опубликовано видео смертельной аварии на трассе М-5 под Челябинском
Юрюзань, Челябинская область, 16 июня 2020, 18:33 — REGNUM Момент смертельной аварии на трассе М-5 в Челябинской области попал на видео.
REGNUM вчера в 11:33
Кино
Крис Эванс заявил, что хотел бы сыграть Человека-паука
Лос-Анджелес, США, 16 июня 2020, 19:53 — REGNUM Крис Эванс, исполнивший в фильмах Marvel роль Капитана Америки, заявил, что он также хотел бы исполнить роль Человека-паука.
REGNUM вчера в 12:53
Происшествия
Чеченцы устроили беспорядки во французском городе
Беспорядки в городе начались после того, как члены диаспоры решили отомстить за предполагаемое жестокое избиение 16-летнего чеченца местными наркоторговцами.
Lenta.ru 15 июня в 22:54
Общество
В России предложили ввести новое пособие для матерей-одиночек
Национальный родительский комитет (НРК) выступил с инициативой ввести временное дополнительное пособие для матерей-одиночек, а также отцов, которые одни воспитывают детей.
RT на русском вчера в 23:00
Политика
Иностранцам продлят срок пребывания в России
Как сообщили в МВД, для того, чтобы продлить срок пребывания России тем, у кого этот срок истек с 15 марта до 15 июня, нужно обратиться в миграционные подразделения МВД.
МИР 24 14 июня в 19:14
Политика
Медведев: меры против пандемии не должны провоцировать панику и социальное недовольство
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предложил, чтобы эксперты из разных стран совместно выработали меры по борьбе с последствиями пандемии коронавируса, которые обеспечили бы безопасность населения и в то же время позволили бы не допустить взрыва социального недовольства.
ТАСС 01:21
Здоровье
Минздрав прокомментировал сообщение о вспышке коронавируса в Болотном
Минздрав и Минтрусоцразвития Новосибирской области прокомментировали заявление и.о. главы Болотнинского района о тяжелой обстановке из-за коронавируса.
Atas.info вчера в 23:42
Хоккей
Овечкин сравнил жизнь в США и России
Metaratings 15 июня в 14:25
Здоровье
В Москве прошел круглый стол на тему коронавируса
Россия прошла пик пандемии коронавируса с меньшими потерями, чем большинство стран Европы и Америки.
ТВ Центр вчера в 07:51
Общество
СК: жители Красноярского края больше всего жалуются на следователей
Кроме Красноярского края, на следователей жалуются жители Хакасии, Тувы, Коми, Нижегородской, Псковской и Саратовской областей.
Проспект Мира вчера в 20:13
Политика
«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину
Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru вчера в 10:29
Экономика
Треть российских компаний отказались от господдержки
Около трети российских компаний отказались от государственной поддержки.
РБК 01:10
Общество
В России ужесточат правила проверки результатов ЕГЭ
Алгоритмы робота позволят оценить, сам ли ученик написал работу.
Европейско-Азиатские новости вчера в 23:20
Происшествия
В Татарстане легкомоторный самолёт сел на дорогу
В Татарстане самолёт Cessna Бугурусланского лётного училища после отказа двигателя приземлился на дорогу, пострадавших нет.
RT на русском 01:56
Общество
В России создан новый пистолет скрытого ношения для оперативников
Известия 15 июня в 21:09
Гаджеты
AMD представила процессоры Ryzen 3000XT
Старт продаж ожидается с 7 июля. Компания AMD анонсировала три новых процессора третьего поколения для настольных компьютеров.
Деловое.ТВ вчера в 12:57
Общество
Ветераны афганской войны пригрозили Киркорову за ролик о ВДВ
Ветераны афганской войны пригрозили Киркорову за ролик с десантником. Военные призывают наказать артиста при встрече.
Телеканал 360° вчера в 14:11
Общество
В Саратовской области рассказали о новых случаях COVID-19
Шесть детей есть в числе вновь выявленных заболевших коронавирусом в Саратовской области, общее число зараженных этой инфекцией превысило 4,6 тысячи человек, сообщил областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 14 июня в 04:37
Фигурное катание
Юлия Липницкая подтвердила информацию о беременности
Ранее в Сети появилась информация о том, что Липницкая станет матерью. По сведениям СМИ, ребенок спортсменки родится в ближайшее время.
Вечерняя Москва вчера в 12:40
Экономика
Основатели Модульбанка пожаловались на Аветисяна в комиссию РСПП по этике
Основатели Модульбанка Олег Лагута, Яков Новиков и Андрей Петров подали жалобу на владельца банка Артема Аветисяна в комиссию по этике при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП), сообщают «Ведомости».
Коммерсантъ 01:17
Энергетика
Польша ждет 1,5 миллиарда долларов от «Газпрома»
Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG заявила, что ждет от "Газпрома" 1,5 млрд долларов до 1 июля в счет погашения переплаты за природный газ в прошлые годы.
Российская газета 15 июня в 10:45
Путешествия
Россияне могут начинать планировать отпуск уже с середины июня
Майя Ломидзе считает, что постепенно туристический бизнес в регионах начнет работать во второй половине июня.
Толк 14 июня в 03:45
Происшествия
На Украине националист порвал в суде постановление об аресте
Вести.Ru вчера в 18:40
Общество
Huawei стала крупнейшим в мире производителем смартфонов
Самые популярные смартфоны Huawei находятся в Китае, особенно после введения очередных санкций со стороны США.
Evo-rus.com 15 июня в 10:07