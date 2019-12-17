Экономика

РБКРБКРоссия увеличила вложения в гособлигации США до $10,7 млрд

Россия увеличила вложения в государственные облигации США в октябре 2019 года. Они достигли $10,697 млрд, следует из данных американского Минфина. На краткосрочные облигации приходится $8,127 млрд, а на долгосрочные — $2,57 млрд.
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Москва увеличила инвестиции в гособлигации США до $10,7 млрд

Газета.Ru08:58

«Новости дедолларизации»: о вложениях России в американские госбумаги

REGNUM01:50

Россия увеличила вложения в госбумаги США почти до $10,7 млрд

ТАССвчера в 16:57

Россия увеличила вложения в гособлигации США до $10,69 млрд

Коммерсантъвчера в 19:59

Власти РФ увеличили вложения в гособлигации США на $622 млн

Московский Комсомолецвчера в 17:05

Россия увеличила вложения в гособлигации США до $10,7 млрд

РБКвчера в 20:40

Россия увеличила вложения в гособлигации США на 622 миллиона долларов

РИА Новостивчера в 16:38
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Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 09:25, Ашберн
Политика

Россия расширила список санкций против граждан и товаров с Украины

Премьер-министр России Дмитрий Медведев расширил перечень украинских граждан, в отношении которых вводятся специальные экономические меры.
Вести.Ru 08:58
Общество

Под Астраханью пилоты посадили на грунт сверхзвуковой бомбардировщик

Пилоты посадили на грунт бомбардировщик Ту-22М3, когда у него отказал двигатель, сообщили в Минобороны.
Газета.Ru 07:51
Политика

Депутат Госдумы прокомментировала своё заявление о малоимущих

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева назвала политической провокацией сообщения СМИ о том, что она якобы сравнила малоимущих граждан с заключёнными.
RT на русском 05:06
Происшествия

В Киеве 17 полицейских пострадали во время столкновений у здания Рады

РИА Новости 09:21
Общество

Над челябинским метеоритом самопроизвольно открылся купол

В Историческом музее Южного Урала во время работы выставки над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Газета.Ru 07:48
Политика

В ДНР и ЛНР заявили о продолжении курса интеграции с Россией

Главы самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник заявили, что республики продолжат курс интеграции с Россией.
RT на русском 09:01
Происшествия

Рамиль Шамсутдинов признан потерпевшим в деле о неуставных отношениях

Газета.Ru 05:56
Экономика

Центробанк задумался об ужесточении правил выдачи ипотеки

В России могут изменить правила выдачи ипотеки.
REGNUM 08:03
Общество

Госдума передаст следователям МВД дела о распространении порнографии

Госдума на заседании во вторник приняла в первом чтении правительственный законопроект об отнесении преступлений, связанных с распространением и оборотом порнографических материалов, к подследственности следователей органов внутренних дел.
ТАСС 08:17
Происшествия

В Ленобласти завели новое дело после обыска у семьи с арсеналом оружия

РИА Новости вчера в 17:12
Армия и оружие

Китай получил первый китайский авианосец

Китай ввел в эксплуатацию авианосец «Шаньдун» (назван в честь восточной провинции), являющийся первым таким кораблем, созданным исключительно самой страной.
Lenta.ru 08:35
Происшествия

Вскрылась связь ООН с задержанной во Внуково партии метадона

Газета.Ru 08:27
Политика

В Раде заявили о переплате Украиной $1,5 млрд за реверс газа

Депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач заявил, что украинская сторона за пять лет переплатила около $1,5 млрд за поставки в страну газа по реверсной системе из европейских государств.
RT на русском 07:42
Политика

На Украине анонсировали новые санкции против России

Правительство Украины инициирует введение санкций против предприятий, находящихся на неподконтрольных Киеву территориях и сотрудничающих с предприятиями оборонно-промышленного комплекса России.
ТАСС 04:31
Кино

Два российских фильма попали в шорт-лист премии «Оскар»

Super.ru 02:09
Наука

Ученые раскрыли тайну истуканов с острова Пасхи

Группа археологов и почвоведов из США, Новой Зеландии и Чили выяснили, что древние полинезийцы устанавливали на острове Пасхи каменные истуканы-моаи, поскольку верили в то, что статуи помогают сохранить плодородие земли.
РИА Новости вчера в 22:33
Армия и оружие

Опубликовано видео испытаний новейшей боевой машины «Деривация»

Телеканал "Звезда" опубликовал кадры с испытаний боевой машины 2С38 "Деривация-СВ" в Нижнем Новгороде.
РИА Новости 06:22
Общество

В России могут запретить курение на коммунальных кухнях

Авторы законопроекта заявляют, что курение в помещениях общего доступа нарушает права некурящих жильцов коммунальных квартир на воздух без табачного дыма.
Вести.Ru 09:13
Происшествия

Под Оренбургом пенсионер нашёл сумку с миллионом рублей

В Оренбургской области пожилой мужчина нашёл на дороге инкассаторскую сумку, в которой был 1 млн рублей, и отнёс её в полицию.
RT на русском 06:25
Общество

Шнуров поменял своё мнение о сварщиках, посетив завод Росатома

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что поменял своё мнение о сварщиках после посещения завода Росатома в Ростовской области, передаёт 17 декабря ТАСС.
REGNUM 08:56
Хоккей

Похитивший детей Зайцев решил сменить гражданство

Рамблер 06:31
Политика

Отец Зеленского прокомментировал критику в адрес сына

Отец президента Украины Александр Зеленский считает, что разочарование в результатах его правления случилось "только у тупых", которые ждут выполнения предвыборных обещаний главы государства раньше срока.
РИА Новости 06:07
Футбол

Прядкин: невыход клубов в плей-офф еврокубков является минусом для РПЛ

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин заявил, что невыход российских клубов в плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы является минусом для лиги.
News.ru 08:50
Политика

Песков рассказал о встрече Путина и Эрдогана

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков рассказал, что у лидеров РФ и Турции пока нет конкретных планов по поводу встречи.
УтроNews 05:52
Политика

Украина отменит особый статус Севастополя

Украинские власти отменят особый статус Севастополя, закрепленный за городом в конституции республики.
Lenta.ru 08:26
Происшествия

В Ленобласти задержали депутата по делу о хищении денег у «Газпрома»

Сотрудники управлений Следственного комитета (СК) и Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Ленинградской области задержали депутата Законодательного собрания региона Елену Маханек по подозрению в причастности к хищению средств у ОАО «Газпром газораспределение» (дочерняя компания «Газпрома»).
РБК 07:16
Общество

Посол Великобритании в Москве: Сергей и Юлия Скрипали живы

Ответственность за покушение на Скрипалей британские власти возложили на Россию.
Евразия Daily 08:55
Общество

Украинские гастарбайтеры в Польше стали чаще совершать преступления

С 2011 по 2015 года число преступлений, совершенных гражданами Украины в Польше, выросла в 2,5 раза, с 493 до 1315, передает «Обозреватель» со ссылкой на статистику польского МВД.
Взгляд.ру 08:43
Общество

Роскомнадзор выявил сайт, хранящий за рубежом данные миллиона россиян

Роскомнадзор выявил сайт, хранящий за пределами РФ данные миллиона россиян из 60 городов, а также сведения о жителях Казахстана, ограничит к нему доступ, сообщила во вторник пресс-служба ведомства.
РИА Новости 06:37
Происшествия

Школьница записывала экстремальное видео в TikTok и разбилась насмерть

На северо-западе Москвы произошла трагедия: 12-летняя девочка разбилась насмерть, записывая видео в популярную среди подростков социальную сеть.
Вести.Ru 07:54
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