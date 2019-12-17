Экономика

РБКРБКРоссия увеличила вложения в гособлигации США до $10,7 млрд

Россия увеличила вложения в государственные облигации США в октябре 2019 года. Они достигли $10,697 млрд, следует из данных американского Минфина. На краткосрочные облигации приходится $8,127 млрд, а на долгосрочные — $2,57 млрд.
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Резервы обернулись бумагами

Российская газета11:23

Москва увеличила инвестиции в гособлигации США до $10,7 млрд

Газета.Ru08:58

Россия увеличила вложения в гособлигации США до $10,7 млрд

РБКвчера в 20:40

«Новости дедолларизации»: о вложениях России в американские госбумаги

REGNUM01:50

Власти РФ увеличили вложения в гособлигации США на $622 млн

Московский Комсомолецвчера в 17:05

Россия увеличила вложения в госбумаги США почти до $10,7 млрд

ТАССвчера в 16:57

Россия увеличила вложения в гособлигации США на 622 миллиона долларов

РИА Новостивчера в 16:38
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Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 12:59, Ашберн
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Россия расширила список санкций против граждан и товаров с Украины

Премьер-министр России Дмитрий Медведев расширил перечень украинских граждан, в отношении которых вводятся специальные экономические меры.
Вести.Ru 08:58
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Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол

В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
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Депутат Госдумы прокомментировала своё заявление о малоимущих

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева назвала политической провокацией сообщения СМИ о том, что она якобы сравнила малоимущих граждан с заключёнными.
RT на русском 05:06
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Под Астраханью пилоты посадили на грунт сверхзвуковой бомбардировщик

Пилоты посадили на грунт бомбардировщик Ту-22М3, когда у него отказал двигатель, сообщили в Минобороны.
Газета.Ru 07:51
Политика

Bild: Германия готовится к санкциям против «Северного потока-2»

Правительство Германии готовится к введению санкций США против «Северного потока-2», пишет Bild со ссылкой на внутренний документ Министерства экономики.
Коммерсантъ 12:12
Происшествия

Расстрелявшего сослуживцев срочника Шамсутдинова признали потерпевшим

Газета.Ru 09:53
Армия и оружие

Появилось видео испытаний боевой машины «Деривация»

Телеканал «Звезда» опубликовал видео одного из этапов полевых испытаний новейшей боевой машины 2С38 с кодовым названием «Деривация», который проходит в Нижнем Новгороде.
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Шоу-бизнес

77-летняя Ангелина Вовк выйдет замуж

Российская телеведущая Ангелина Вовк, известная многим по программе «Песня года», собралась замуж.
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Авто

Автомобили Opel вернулись на российский рынок

Российская газета вчера в 04:43
Общество

Посол Британии рассказал о жизни Скрипалей после отравления

Британский посол в Москве Лори Бристоу рассказал, что отравленные в Солсбери экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия живы и под охраной правительства Британии.
Газета.Ru 12:19
Спорт

В РУСАДА рассказали о первых результатах перепроверки допинг-проб

WADA передало Российскому антидопинговому агентству около 15 дел после перепроверки допинг-проб московской лаборатории, сообщила РИА Новости заместитель гендиректора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.
РИА Новости 02:33
Шоу-бизнес

В Сеть попали фото Успенской, сделанные крупным планом

Основанием для критики в адрес исполнительницы шансона стали появившееся в Сети свежие снимки Любови, сделанные крупным планом.
Kleo.ru 05:29
Политика

Украина готовит новые санкции против России

Правительство Украины инициирует введение санкций против предприятий, находящихся на неподконтрольных Киеву территориях и сотрудничающих с предприятиями оборонно-промышленного комплекса России.
Газета.Ru 06:50
Хоккей

Ковальчук стал неограниченно свободным агентом

Российский хоккеист Илья Ковальчук стал неограниченно свободным агентом, сообщает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru 12:22
Общество

Роскачество обнаружило пестициды в чае двух марок

В российском чае классическом чёрном "Мацеста" марки "премиум" выявили четыре вида токсичных пестицидов: ацетамиприд, тиаклоприд, тиаметоксам и клотианидин.
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Шоу-бизнес

Звезда «Дома-2» Нелли Ермолаева разводится с мужем

Звезда "Дома-2" Нелли Ермолаева разводится с мужем Нелли Ермолаева объявила о разводе.
Экспресс газета 05:24
Общество

На Колыме в январе ждут сильные морозы

В соответствии с прогнозом, на Колыме в начале 2020 года ожидается температура ниже нормы. Возможны значительные ветра и морозы.
REGNUM вчера в 01:45
Наука

Ученые раскрыли тайну каменных истуканов с острова Пасхи

"Полинезийцы Рапануи создали почти тысячу монолитных статуй моаи по приказу правящих элит, потому что в обществе верили, что истуканы помогут повысить плодородие местных земель, и жители не будут голодать", - пишет портал.
Интерфакс 03:10
Политика

Тимошенко пригрозила Украине африканским голодом

REGNUM 11:27
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Загитова стала гостьей программы «Вечерний Ургант»

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка — 2018 Алина Загитова приняла участие в съёмках шоу «Вечерний Ургант».
RT на русском вчера в 12:49
Биатлон

Шведский биатлонист Самуэльссон описал Россию в трёх словах

Олимпийский чемпион, шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон ответил на просьбу описать Россию тремя словами, а также рассказал, как бы поступил, если бы однажды ему предложили использовать допинг для улучшения спортивных результатов.
Чемпионат 10:37
Политика

В ЕС признали завершённым создание ГТС на Украине

Секретариат энергосообщества Евросоюза признал создание независимой от «Нафтогаза» газотранспортной системы завершённым.
RT на русском 12:33
Шоу-бизнес

Тонкая талия и стройные ноги: Лолита похудела еще сильнее

Певица восхитила поклонников тонкой талией и стройными ногами в изящных лодочках.
Wday.ru вчера в 05:11
Происшествия

Мужчина умер рядом с местом акции протеста в центре Киева

РЕН ТВ 10:07
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Украинские гастарбайтеры в Польше стали чаще совершать преступления

С 2011 по 2015 года число преступлений, совершенных гражданами Украины в Польше, выросла в 2,5 раза, с 493 до 1315, передает «Обозреватель» со ссылкой на статистику польского МВД.
Взгляд.ру 08:43
Футбол

Российскому футболу предрекли реформы

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин рассказал о возможных реформах в российском футболе.
Lenta.ru 11:51
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Нарколог назвал причину срыва Даны Борисовой

Доктор объяснил, что у Даны Борисовой эмоциональная дисрегуляция.
Комсомольская правда 05:35
Здоровье

Минздрав: после инфаркта и инсульта лекарствами обеспечат бесплатно

Россиян, которые перенесли инфаркт, инсульт или сердечно-сосудистые операции, с 2020 года будут обеспечивать бесплатными лекарствами, сообщают РИА Новости.
Плюс один +1 вчера в 10:21
Происшествия

В Ленобласти после обыска у семьи с арсеналом оружия завели новое дело

В Ленобласти после обысков в коттедже в поселке Химози под Гатчиной возбуждено уголовное дело о незаконном обороте оружия.
Российская газета 03:35
Шоу-бизнес

Дочь Анастасии Заворотнюк показала фото из церкви

Источник фото: - prn scr instagram.com - Поклонники Анастасии Заворотнюк внимательно следят за соцсетями ее дочери Анны, в надежде узнать из первых уст информацию о состоянии здоровья актрисы, борющейся на протяжении долгого времени с раком головного мозга.
Слово и Дело 01:35
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