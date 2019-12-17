Экономика
РБКРоссия увеличила вложения в гособлигации США до $10,7 млрд
Россия увеличила вложения в государственные облигации США в октябре 2019 года. Они достигли $10,697 млрд, следует из данных американского Минфина. На краткосрочные облигации приходится $8,127 млрд, а на долгосрочные — $2,57 млрд.
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Авто
Почему YouDrive готов распродать свой автопарк клиентам
С 21 октября 2019 года сервис каршеринга YouDrive начал предлагать потребителям приобрести автомобили из своего парка, рассказал РБК представитель компании.
Музыка
Мазаев назвал концерт перенесшего инсульт Носкова «жалким зрелищем»
Лидер российской группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев раскритиковал решение музыканта Николая Носкова, который выступил на сцене после перенесенного инсульта.
Происшествия
Появилось видео издевательств отчима над стоящим на гречке мальчиком
Появилось видео издевательств 35-летнего жителя Омска Сергея Казакова над восьмилетним пасынком.
Политика
США включили в оборонный бюджет санкции против «Северного потока-2»
Сенат США одобрил проект оборонного бюджета страны на 2020 год в размере 738 миллиардов долларов.
Космос
Метеор 2017 года был «пасущимся огненным шаром»
Команда исследователей из Университета Кертина в Австралии сообщает, что метеор, который пролетел по небу Австралии в 2017 году, был редким «пасущимся огненным шаром».
Политика
Адвокат Трампа нашел доказательства против сына Джо Байдена
Адвокат президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Руди Джулиани заявил, что ему удалось собрать свидетелей и документы, которые доказывают причастность сына бывшего вице-президента США к отмыванию денежных средств.
Происшествия
Над челябинским метеоритом в музее самопроизвольно поднялся купол
В музее, где хранится челябинский метеорит, произошел необъяснимый случай – над фрагментом астероида самопроизвольно раскрылся купол, который управляется пультом, находившимся в тот момент в специальном хранилище под видеонаблюдением.
Общество
«Автодор» подал иск на 5,4 млрд рублей к «Крокусу» Араса Агаларова
Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск госкомпании "Автодор" на 5,4 млрд рублей к АО "Крокус Интернэшнл" бизнесмена Араса Агаларова, которое участвовало в строительстве Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Подмосковье.
Кино
«Полицейский с Рублевки» без Петрова возглавил российский прокат
Армия и оружие
Генштаб РФ отказал иностранным военным кораблям в заходе на Севморпуть
Россия самостоятельно обеспечит безопасность для судов, проходящих по Северному морскому пути, заявил начальник Гештаба ВС РФ Валерий Герасимов, сообщает газета «Красная звезда».
Политика
В ЕС признали завершённым создание ГТС на Украине
Секретариат энергосообщества Евросоюза признал создание независимой от «Нафтогаза» газотранспортной системы завершённым.
Космос
Рождение планет будет изучать космический телескоп ESA: пора присмотреть к экзопланетам
Европейское космическое агентство готовит очередную миссию. Она будет связана с экзопланетами и наблюдением за рождением новых звезд.
Авто
Новый документ на автомобили появится в России
Новый сопроводительный документ на легковые и грузовые автомобили до 3,5 тонн появится в России.
Политика
Зеленский прокомментировал протестные акции в Киеве
Армия и оружие
Модернизацию мощнейшей в мире пушки «Малка» завершат к концу года
Кино
Тарантино передумал снимать новый «Звездный путь»
Общество
Телеканалы предъявили операторам ультиматум о вещании в интернете
Национальная медиа группа (НМГ) и «Газпром-Медиа» на этой неделе разослали операторам связи, предоставляющим услуги IPTV (телевидение по протоколу интернета), письма, в которых уведомили о новых правилах распространения их продукции.
Общество
Названы самые опасные алкогольные напитки
По мнению профессора, быстрее всего приводят к опьянению херес и портвейн, которые достаточно быстро попадают в кровоток.
Футбол
Определились пары первого раунда плей-офф Лиги Европы
Первые матчи 1/16 финала Лиги Европы состоятся 20 февраля, а ответные пройдут 27 февраля. Финальный матч турнира запланирован на 27 мая.
Происшествия
В Ленобласти после обыска у семьи с арсеналом оружия завели новое дело
Здоровье
После инфаркта и инсульта больные начнут получать бесплатные лекарства
Больные, которые перенесли инфаркт или инсульт, острые сосудистые заболевания или операцию на сердце будут получать бесплатные лекарства, начиная со следующего года.
Футбол
«Спартак» объявил о сотрудничестве с футбольной ассоциацией из Китая
Московский «Спартак» и футбольная ассоциация китайской провинции Юньнань подписали меморандум о сотрудничестве.
Футбол
«Астон Вилла» разгромила «Ливерпуль» в Кубке английской лиги
"Ливерпуль" потерпел разгромное поражение от "Астон Виллы" в четвертьфинальном матче Кубка английской футбольной лиги.
Экономика
Глава Казначейства объяснил триллион неисполненных расходов бюджета
Глава Федерального казначейства России Роман Артюхин объяснил 1 триллион неисполненных расходов бюджета РФ за январь-октябрь уходом госзаказчиков от авансовых платежей.
Политика
Россия расширила список санкций против граждан и товаров с Украины
Премьер-министр России Дмитрий Медведев расширил перечень украинских граждан, в отношении которых вводятся специальные экономические меры.
Общество
Россия опустилась на 81-е место в рейтинге гендерного равенства
Россия за год опустилась на шесть строчек в рейтинге гендерного равенства, заняв 81-е место.
Авто
Bentley привез в Россию Bentayga Speed и Bentayga Design Series
Компания Bentley представила на российском рынке кроссовер Bentayga в двух спецверсиях – Speed и V8 Design Series.
Армия и оружие
В Черное море вошел американский эсминец
В юго-западную часть акватории Черного моря вошел американский эсминец «Росс», сообщает РИА Новости по данным Национального центра управления обороной.
Общество
Грету Тунберг удивило внимание СМИ к её поездке на поезде
Экоактивистку Грету Тунберг удивило то, что СМИ гораздо больше заинтересовала её поездка на поезде Deutsche Bahn, чем провал переговоров по климату (COP25) в Мадриде.