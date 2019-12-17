Экономика

РБКРБКРоссия увеличила вложения в гособлигации США до $10,7 млрд

Россия увеличила вложения в государственные облигации США в октябре 2019 года. Они достигли $10,697 млрд, следует из данных американского Минфина. На краткосрочные облигации приходится $8,127 млрд, а на долгосрочные — $2,57 млрд.
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«Новости дедолларизации»: о вложениях России в американские госбумаги

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Московский Комсомолецвчера в 17:05

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РИА Новостивчера в 16:38
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