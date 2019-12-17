Экономика

РБКРБКРоссия увеличила вложения в гособлигации США до $10,7 млрд

Россия увеличила вложения в государственные облигации США в октябре 2019 года. Они достигли $10,697 млрд, следует из данных американского Минфина. На краткосрочные облигации приходится $8,127 млрд, а на долгосрочные — $2,57 млрд.
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с чего всё началось

Россия увеличила вложения в гособлигации США на 622 миллиона долларов

Россия в октябре текущего года увеличила вложения в государственные ценные бумаги США на 622 миллиона долларов - до 10,697 миллиарда долларов, свидетельствуют данные американского минфина. Из этой суммы 8,127 миллиарда долларов приходятся на краткосрочные бумаги и 2,570 миллиарда - на долгосрочные.
РИА Новостивчера в 16:38

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Бешеные деньги: ФРС заготовила обвал доллара к Новому году

РИА Новости00:00

Россия увеличила вложения в госбумаги США почти до $10,7 млрд

ТАССвчера в 16:57

Россия увеличила вложения в гособлигации США до $10,69 млрд

Коммерсантъвчера в 19:59

Россия нарастила вложения в госдолг США почти до $10,7 млрд

REGNUMвчера в 17:36

Россия увеличила вложения в гособлигации США

Взгляд.рувчера в 17:25

Власти РФ увеличили вложения в гособлигации США на $622 млн

Московский Комсомолецвчера в 17:05

Россия увеличила вложения в гособлигации США до $10,7 млрд

РБКвчера в 20:40
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Происшествия

Жителя Ленинградской области подозревают в насилии над дочерью

ТАСС вчера в 17:19
Общество

Роструд рассказал о коротких рабочих неделях в 2020 году

Россиян в 2020 году ожидают восемь коротких рабочих недель, об этом рассказали РИА Новости в Роструде.
РИА Новости вчера в 22:25
Кино

Российский мультфильм попал в шорт-лист премии «Оскар»

РБК вчера в 21:51
Здоровье

Медики назвали продукты, от которых образуются камни в почках

Маяк (г. Сосновый Бор) 14 декабря в 08:49
Политика

Изготовлена первая опытная партия новейших самоходок «Коалиция-СВ»

Завод "Уралтрансмаш" (входит в "Уралвагонзавод") изготовил первую опытную партию новейших самоходных артиллерийских установок "Коалиция-СВ", сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор предприятия Дмитрий Семизоров.
РИА Новости 00:09
Общество

Учёный назвал вызывающие самое сильное похмелье алкогольные напитки

Сосабовски пояснил, что быстрое опьянение от хереса и портвейна связано с тем, что эти напитки содержат относительно высокое количество алкоголя, а также всасываются быстрее других, в отличие от крепкого алкоголя, такого как, например, виски, который медленнее усваивается.
RT на русском вчера в 21:29
Наука

Ученые раскрыли тайну каменных истуканов с острова Пасхи

Группа археологов и почвоведов из США, Новой Зеландии и Чили выяснили, что древние полинезийцы устанавливали на острове Пасхи каменные истуканы-моаи, поскольку верили в то, что статуи помогают сохранить плодородие земли.
РИА Новости вчера в 22:33
Армия и оружие

В Черное море вошел американский эсминец

В юго-западную часть акватории Черного моря вошел американский эсминец «Росс», сообщает РИА Новости по данным Национального центра управления обороной.
Мой Брянск 15 декабря в 12:19
Шоу-бизнес

Дочь Даны Борисовой оказалась в больнице после скандала с матерью

Дочь актрисы и ведущей Даны Борисовой Полина попала в больницу после того, как поссорилась с матерью.
Актуальные Новости вчера в 11:50
Политика

Сурков пообещал, что сливать Донбасс никто не будет

Помощник президента России в кулуарах съезда прокомментировал встречу в «нормандском формате», заявив, что не видит принципиальной разницы между командами Порошенко и Зеленского.
Rusvesna.su 15 декабря в 08:37
Музыка

Названы самые популярные клипы десятилетия по версии YouTube

Видеохостинг составил список самых популярных клипов с 2010 по 2019 годы.
Пятый канал 13 декабря в 22:49
Армия и оружие

Пентагон отреагировал на заявление Эрдогана о базе Инджирлик

Заявление о возможном закрытии для американских военнослужащих авиабазы Инджирлик в Турции, озвученное президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, не было доведено до сведения главы Пентагона Марка Эспера.
Известия вчера в 23:22
Спорт

Биатлонист Самуэльссон поддержал российских спортсменов

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон поддержал решение WADA по России и высказался за участие "чистых" российских спортсменов в соревнованиях.
Pravda.Ru вчера в 04:39
Фигурное катание

Жулин высказался о конфликте Тутберидзе с Тарасовой в соцсетях

RT на русском вчера в 10:50
Общество

Boeing решила приостановить выпуск самолетов 737 MAX

Американская корпорация Boeing приняла решение приостановить производство лайнеров 737 MAX с января 2020 года.
РБК вчера в 18:30
Общество

Водителям объяснили главные ошибки при прогреве автомобиля зимой

Эксперт журнала «За рулем» Кирилл Милешкин рассказал автомобилистам о самых главных ошибках, которые совершаются при прогреве машины в зимнее время.
Lenta.ru вчера в 22:01
Футбол

Зеленский поддержал оскорбленного украинского футболиста Зозулю

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал оскорбленного в минувшее воскресенье украинского футболиста "Альбасете" Романа Зозулю.
Газета.Ru вчера в 13:19
Политика

Экс-депутат Рады заявил о восхищении Крымским мостом

Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко заявил, что восхищается Крымским мостом.
РБК вчера в 13:35
Армия и оружие

В России заканчивают модернизацию одной из самых мощных пушек в мире

Самые мощные в мире 203-миллиметровые самоходные пушки 2С7М "Малка" считаются не только одними из наиболее дальнобойных, но и одними из самых тяжелых самоходок - масса составляет 46,5 тонны.
Российская газета вчера в 22:53
Общество

В Гидрометцентре рассказали о январской погоде

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала о том, какая погода ожидает россиян в январе.
Газета.Ru вчера в 08:41
Общество

Путин отменил в России «банковский роуминг»

Президент России Владимир Путин подписал закон, отменяющий комиссию за межрегиональные переводы между счетами граждан в одном банке — так называемый банковский роуминг.
DP.RU вчера в 07:52
Политика

В Совфеде оценили место России в рейтинге самых могущественных стран

Вхождение РФ в тройку самых могущественных стран мира в рейтинге американского журнала вполне естественно, без нашей страны невозможно решить ни один вопрос в современном мире, заявил РИА Новости в понедельник член международного комитета Совета Федерации Олег Морозов.
РИА Новости вчера в 02:28
Происшествия

Экс-министр финансов Подмосковья Кузнецов получил 14 лет колонии

"Назначить Кузнецову наказание в виде 14 лет колонии общего режима", — огласила свое решение судья Ирина Вырышева.
РИА Новости вчера в 06:10
Гаджеты

В России подешевели смартфоны Huawei и Honor

В России подешевели смартфоны, смарт-часы, наушники и колонки китайских марок Huawei и Honor.
UfacityNews.ru вчера в 15:56
Футбол

«Барселона» дома обыграет «Реал Мадрид» в Эль-Класико 18 декабря

Матч 10-го тура был перенесен на 18-ое декабря из-за протестных акций в столице Каталонии.
ODDS.ru вчера в 04:27
Фигурное катание

Тарасову требуют отстранить от работы комментатором

В сети появилась петиция за отстранение заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой от работы комментатором.
ProstoProSport вчера в 08:15
Происшествия

В Бурятии собаки растерзали тело новорожденного ребенка

16 декабря в городе Гусиноозерске местные жители заметили двух собак. В пасти одной из них разглядели тело новорожденного ребенка.
Российская газета вчера в 19:32
Происшествия

В Челябинской области на трассе М-5 вспыхнул рейсовый автобус с людьми

Другой рейсовый автобус 9 декабря по дороге из Челябинска в Троицк чуть не перевернулся около Коркино, потеряв два колеса.
Pchela.News вчера в 23:13
Происшествия

С российского оборонного завода пропали тонны взрывчатых веществ

Российский завод «Авангард» занимается производством промышленной взрывчатки для нефтегазовой отрасли, выпуском взрывчатых веществ для Минобороны, а также утилизацией боеприпасов для реактивных систем залпового огня.
Lenta.ru вчера в 22:44
Политика

Путин обсудил с Меркель перспективы транзита газа через Украину

RT на русском вчера в 08:08
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