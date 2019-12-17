Россия увеличила вложения в государственные облигации США в октябре 2019 года. Они достигли $10,697 млрд, следует из данных американского Минфина. На краткосрочные облигации приходится $8,127 млрд, а на долгосрочные — $2,57 млрд.

Армия и оружие Герасимов предупредил о подготовке войск НАТО к масштабному конфликту Сценарии интенсивных военных учений НАТО указывают на целенаправленную подготовку альянса к крупномасштабному военному конфликту, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, его слова приводит газета "Красная звезда".

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Происшествия Родственники и адвокаты осужденного экс-главы Сахалина потеряли его Родные и адвокаты экс-губернатора Сахалина Александра Хорошавина, осужденного за взятки на 13 лет колонии, уже месяц не могут найти, сообщил РИА Новости его защитник Евгений Балабас.

Общество Посол Великобритании рассказал о судьбе Скрипалей Скрипали, как утверждают британские власти, 4 марта 2018 года были отравлены разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом «Новичок» в результате операции с участием сотрудников ГРУ.

Политика Названа дата голосования по импичменту Трампа в палате представителей "Завтра палата представителей осуществит одно из самых важных полномочий, предоставленных нам конституцией, когда мы проголосуем за утверждение двух статей импичмента в отношении президента США (Дональда Трампа)", - говорится в заявлении, которое приводится на сайте Пелоси.

Политика В бундестаге призвали США не вмешиваться в газовый спор РФ и Украины В пятницу исполнительный директор "Нафтогазу" Юрий Витренко после встречи с главой "Газпрома" Алексеем Миллером сообщил РИА Новости, что есть предварительные договоренности по транзиту газа из России через Украину, стороны активно продолжают обсуждать конкретику, однако конечного согласованного варианта пока нет.

Происшествия Над челябинским метеоритом в музее самопроизвольно поднялся купол В музее, где хранится челябинский метеорит, произошел необъяснимый случай – над фрагментом астероида самопроизвольно раскрылся купол, который управляется пультом, находившимся в тот момент в специальном хранилище под видеонаблюдением.

Политика Лавров заявил о неготовности ЕС к равноправию в отношениях с Россией Россия является частью европейского цивилизационного пространства, однако Евросоюз не готов к равноправным отношениям, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, в своей статье "Соседи по Европе", опубликованной в "Российской газете".

Общество В ВС поддержали запрет использовать декларации для привлечения к уголовной ответственности Давыдов отметил, что ряд депутатов, в том числе председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, предложили закрепить в законодательстве запрет использовать декларации для привлечения к уголовной ответственности [законопроект о поправках в УПК уже принят Госдумой].

Кино В Сети появились первые отзывы на новые «Звездные войны» Джейк Гамильтон заметил, что этот фильм, "темный и страшный, но в то же время светлый и прекрасный", стал отличным завершением не только последней трилогии, но и всей саги о "Звездных войнах".

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Политика Путин и Макрон обсудили транзит газа через Украину Российский и французский лидеры Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, во время которого обсудили транзит газа из России в страны ЕС через Украину.

Экономика Reuters: у ЦБ могут забрать контрольный пакет акций Сбербанка Правительство рассматривает вопрос о передаче контрольного пакета акций Сбербанка от Центробанка другой госструктуре, пишет Reuters со ссылкой на источники, близкие к сторонам обсуждения.