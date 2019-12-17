Экономика

РБКРБКРоссия увеличила вложения в гособлигации США до $10,7 млрд

Россия увеличила вложения в государственные облигации США в октябре 2019 года. Они достигли $10,697 млрд, следует из данных американского Минфина. На краткосрочные облигации приходится $8,127 млрд, а на долгосрочные — $2,57 млрд.
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Власти РФ увеличили вложения в гособлигации США на $622 млн

Московский Комсомолецвчера в 17:05

Москва увеличила инвестиции в гособлигации США до $10,7 млрд

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Россия увеличила вложения в госбумаги США почти до $10,7 млрд

ТАССвчера в 16:57

Россия увеличила вложения в гособлигации США на 622 миллиона долларов

РИА Новостивчера в 16:38
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Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 17:03, Ашберн
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Регионам придется найти способ сделать свои территориальные программы госгарантий бездефицитными, если они хотят принять участие в проекте модернизации первичного звена здравоохранения на 2020—2024 годы.
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Как выяснилось, во время выступления она могла погибнуть.
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Ученый из Брайтонского университета в Великобритании Хал Сосабовски рассказал о самых опасных алкогольных напитках, которые быстрее приводят к опьянению и вызывают наибольшее похмелье.
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Автомобили Volvo в России подорожают из-за утилизационного сбора

Причиной подорожания станет рост ставок утилизационного сбора на импортируемые в РФ новые автомобили, объявленный с 1 января 2020 года.
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Национальная медиа группа (НМГ) и «Газпром-Медиа» на этой неделе разослали операторам связи, предоставляющим услуги IPTV (телевидение по протоколу интернета), письма, в которых уведомили о новых правилах распространения их продукции.
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В РФ подешевели смартфоны Huawei и Honor

В России перед Новым годом Huawei и Honor запускают новые акции со скидками.
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«Полицейский с Рублевки» без Петрова возглавил российский прокат

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В Конгрессе обнародовали полный доклад по импичменту Трампу

Полный текст доклада по импичменту президенту США Дональду Трампу опубликовал 16 декабря Комитет по судебным делам палаты представителей Конгресса США.
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Путин и Макрон обсудили ситуацию в Сирии по телефону

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с его коллегой из Франции Эммануэлем Макроном.
Газета.Ru 15:28
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Два российских фильма вошли в шорт-лист претендентов на премию «Оскар»

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Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гусева выступила против отмены подоходного налога для малоимущих граждан и сравнила их с заключенными, которых обеспечивает государство.
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Хозяин дома с арсеналом в Ленобласти держал в страхе супругу с детьми

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Загитова стала гостьей программы «Вечерний Ургант»

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка — 2018 Алина Загитова приняла участие в съёмках шоу «Вечерний Ургант».
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Зеленский прокомментировал протестные акции в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский осудил протестные акции у здания Верховной рады в Киеве, а также напомнил о недопустимости нарушения закона при проведении манифестаций.
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Фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате

В некоторых СМИ публикуется информация о том, что фильм Аллы Пугачевой собрал около 30 миллионов рублей в прокате, однако журналисты НТВ утверждают, что это попытки скрыть провал.
Pravda.Ru 09:16
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«РБ Лейпциг» вырвал ничью у «Боруссии» в матче чемпионата Германии

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Ученые нашли на Марсе обломок космического корабля

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«Спартак» объявил о сотрудничестве с футбольной ассоциацией из Китая

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Сенат США одобрил бюджет с санкциями против «Северного потока — 2»

Сенат США одобрил оборонный бюджет в размере 738 миллиардов долларов, куда включены санкции против газопровода "Северный поток — 2" и военная помощь Украине, следует из итогов голосования.
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Список редких заболеваний, лечение которых финансируется государством, дополнен ГД

За последние два года количество орфанных заболеваний, дорогостоящее лечение которых взял на себя федеральный бюджет, практически удвоилось.
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Активиста Greenpeace задержали в Петербурге

Антиядерного эксперта движения Greenpeace Рашида Алимова 17 декабря задержали в Северной столице.
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Иван Ургант прочитал хокку о Дзюбе

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В российском чае классическом чёрном "Мацеста" марки "премиум" выявили четыре вида токсичных пестицидов: ацетамиприд, тиаклоприд, тиаметоксам и клотианидин.
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«Лукойл» прогнозирует рост спроса на нефть до 2035 года

Авторы исследования ожидают, что страны ОПЕК сохранят свою доминирующую роль на мировом рынке нефти и постараются удерживать котировки в диапазоне 60-80 долларов за баррель вплоть до 2035 года.
Российская газета 10:27
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В Генштабе отказали иностранным военным кораблям в заходах на Севморпуть

Как отмечает «РИА Новости», таким образом в рамках брифинга для иностранных военных атташе глава Генштаба ответил на вопрос представителя Японии о том, как отреагирует Россия, если иностранные военные корабли будут ходить по Северному морскому пути.
РБК 16:38
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Власти Москвы определились с регионами для вывоза мусора

Московские власти определились, в какие регионы и в каких объёмах в период с 2020 по 2029 год будет вывозиться мусор.
RT на русском вчера в 02:50
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