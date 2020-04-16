Россия за февраль увеличила вложения в американские государственные ценные бумаги до $12,58 млрд, сообщаетcя в материалах Минфина США. Из общей суммы на долгосрочные облигации пришлось $4,3 млрд, $8,27 млрд — на краткосрочные. Самым крупным держателем госбумаг США является Япония — $1,268 трлн.

Россия увеличила вложения в гособлигации США до $12,58 млрд

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