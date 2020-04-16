Финансы

КоммерсантъКоммерсантъРоссия увеличила вложения в гособлигации США до $12,58 млрд

Россия за февраль увеличила вложения в американские государственные ценные бумаги до $12,58 млрд, сообщаетcя в материалах Минфина США. Из общей суммы на долгосрочные облигации пришлось $4,3 млрд, $8,27 млрд — на краткосрочные. Самым крупным держателем госбумаг США является Япония — $1,268 трлн.
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Россия увеличила вложения в гособлигации США

News.ru15 апреля в 18:55

Россия в феврале увеличила вложения в гособлигации США на 19%

Росбалт15 апреля в 18:59

Россия увеличила вложения в гособлигации США до $12,58 млрд

Коммерсантъ15 апреля в 18:57

Россия увеличила вложения в госбумаги США до 12,58 миллиардов долларов

Комсомольская правда15 апреля в 19:15

РФ нарастила вложения в гособлигации США на 19%

REGNUM15 апреля в 18:56

Россия нарастила вложения в американский госдолг

Взгляд.ру15 апреля в 16:52

Россия увеличила вложения в американские госбумаги до $12,58 млрд

ТАСС15 апреля в 16:34
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Наука

Установлена температура гибели коронавируса

Группа французских ученых из Университета Прованса выяснила, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут.
РИА Новости вчера в 21:27
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Политика

Путин отложил проведение парада Победы

RT на русском вчера в 11:16
2,5K
Шоу-бизнес

Константин Меладзе заявил о распаде группы MBAND

Российская группа MBAND, состоявшая из трех исполнителей, распалась.
Актуальные Новости вчера в 07:17
10
Общество

Корабль с экипажем МКС отстыковался от станции

Корабль «Союз МС-15» с возвращающимся на Землю экипажем отстыковался от Международной космической станции (МКС).
Lenta.ru вчера в 22:12
Общество

В Республике Алтай выявили первый случай заражения коронавирусом

В Республике Алтай выявили первый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает портал amic со ссылкой на региональный штаб.
РИА Новости вчера в 11:18
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Религия

Что запрещено делать в Страстную пятницу 17 апреля

Существует поверье, что человек, развлекавшийся в Страстную пятницу, на протяжении всего года будет страдать; - сажать что-либо в землю, втыкать в неё железные предметы, например, лопаты и грабли.
МТВ онлайн вчера в 23:30
1
Общество

В Забайкалье зафиксировано 28 случаев заражения коронавирусом

Количество зараженных COVID-19 в Забайкалье возросло до 28 человек.
Байкал24 15 апреля в 01:19
11
Здоровье

Кабмин разрешил использовать гидроксихлорохин для лечения коронавируса

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, разрешающее использовать для лечения коронавируса незарегистрированный препарат гидроксихлорохин.
Газета.Ru вчера в 13:51
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Общество

МЧС посоветовало не носить защитную маску на улице

Несмотря на жизнь в условиях самоизоляции, ведомство посоветовало гражданам соблюдать здоровый режим, который подразумевает полноценный сон, потребление пищевых продуктов богатых белками, витаминами и минеральными веществами, а также физическую активность.
РБК вчера в 22:32
311
Общество

Власти Москвы восстановили 220 тысяч аннулированных пропусков ИП

В пресс-службе департамента информационных технологий сообщили, что восстановленные пропуска придут бизнесменам на номер телефона или электронную почту, указанные при оформлении.
Говорит Москва вчера в 11:51
108
Здоровье

Стала известна география новых случаев заражения коронавирусом в Югре

Стала известна география новых случаев заражения коронавирусом в Югре.
УралПолит.Ru вчера в 09:19
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Политика

На Украине допустили возможность ракетного удара по России

РИА Новости 15 апреля в 10:56
5,5K
Происшествия

Истребитель МиГ-31 разбился в Казахстане

Газета.Ru вчера в 12:12
26
Общество

Глава Пятигорска ушел в отставку из-за ситуации с коронавирусом

Глава Пятигорска Андрей Скрипник ушел в отставку из-за ситуации с коронавирусом, сообщил в своем Instagram губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
РБК вчера в 14:55
200
Общество

Власти Уханя насчитали новых жертв коронавируса

Власти Уханя пересчитали статистику по коронавирусу, число погибших выросло на 1290 человек.
Газета.Ru вчера в 23:42
1
Музыка

Разин назвал Пугачёву и Леонтьева «банальными ворюгами»

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин обвинил Аллу Пугачёву и Валерия Леонтьева в воровстве своих песен.
НТВ вчера в 10:27
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Происшествия

В Новосибирской области за сутки выявили 12 новых случаев COVID-19

Двенадцать новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, из них семь человек никуда не выезжали и не контактировали с ранее заболевшими, сообщает в пятницу региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости вчера в 23:53
2
Происшествия

В Алтайском крае выявлено 5 новых случаев заболевания коронавирусом

В тоже время выписан еще один выздоровевший, теперь их в Алтайском крае четверо.
ИА 1-Line вчера в 23:53
3
Общество

Нецензурную брань на мэра Новокузнецка обрушил хоккеист

Мэр объяснил собеседнику, что из-за принятых в Кузбассе мер по предотвращению распространения коронавируса находиться на площадке сейчас нельзя.
Город новостей вчера в 03:59
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Происшествия

ФСБ задержала подростка, готовившего нападение на школу в Красноярске

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержан житель города Красноярска, 2006 года рождения, осуществлявший подготовку вооруженного нападения на школу", - сказали в ЦОС.
Интерфакс вчера в 07:58
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Общество

Все заболевшие ОРВИ в Москве будут обязаны соблюдать самоизоляцию

По данным оперативного штаба на 16 апреля, в Москве было более 16 000 заболевших COVID-19, скончались 113 человек.
Ведомости вчера в 11:33
752
Общество

Роспотребнадзор рассказал, как приблизить окончание карантина

В Роспотребнадзоре рассказали, как приблизить окончание карантина. Об этом ведомство сообщает на своем сайте.
Газета.Ru вчера в 20:39
40
Общество

Губернатор Томенко отменил карантин в одном из районов Алтайского края

Глава региона Виктор Томенко отменил карантин, вызванный бешенством домашних животных в Крутихинском районе Алтайского края.
Алтапресс 15 апреля в 21:38
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Экономика

ВВП Китая в первом квартале ушел в минус из-за пандемии

Аналитики, опрошенные агентством, прогнозировали, что ВВП Китая в январе-марте сократится на 6,5% по сравнению с прошлым годом.
Вести.Ru вчера в 22:59
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Здоровье

Заражение коронавирусом подтвердилось ещё у девяти жителей Приморья

Владивосток, 17 апреля 2020, 05:36 — REGNUM Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Приморье увеличилось на 9 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.
REGNUM вчера в 22:36
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Здоровье

Инфекционист назвал лето пиком эпидемии коронавируса в России

Пик заболевания COVID-19 наступит в России через полтора-два месяца, заявил доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев.
РИА Новости вчера в 07:44
3,7K
Происшествия

Краснодарская больница скорой помощи закрылась на карантин

Коммерсантъ вчера в 17:01
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Кино

В Италии умерла звезда сериалов «Спрут» и «Элен и ребята»

Радио Комсомольская правда вчера в 21:58
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Шоу-бизнес

Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения

День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР.
Общественное телевидение России 15 апреля в 13:37
76
Шоу-бизнес

Василиса Володина рассказала о причине ухода с «Давай поженимся»

Лариса Гузеева сообщила о том, что ее коллега Василиса Володина временно приостанавливает работу на телешоу.
OvideO.ru вчера в 14:19
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