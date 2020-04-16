Финансы
КоммерсантъРоссия увеличила вложения в гособлигации США до $12,58 млрд
Россия за февраль увеличила вложения в американские государственные ценные бумаги до $12,58 млрд, сообщаетcя в материалах Минфина США. Из общей суммы на долгосрочные облигации пришлось $4,3 млрд, $8,27 млрд — на краткосрочные. Самым крупным держателем госбумаг США является Япония — $1,268 трлн.
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Россия увеличила вложения в госбумаги США до 12,58 миллиардов долларов
Комсомольская правдавчера в 19:15
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«Новое название отражает принадлежность предприятия к Группе «АвтоВАЗ», и находится в логике нейминга 100% дочерних структур группы», — говорится в сообщении бренда.
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Ученые из Университета Экс-Марсель во Франции установили температуру гибели коронавируса.
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Газета Балаково 18:08
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ВВП Китая рухнул впервые за 28 лет
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В пресс-службе департамента информационных технологий сообщили, что восстановленные пропуска придут бизнесменам на номер телефона или электронную почту, указанные при оформлении.
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Интерфакс вчера в 22:08
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У православных христиан наступила Великая пятница
Православные христиане 17 апреля встречают Страстную, или Великую, пятницу в преддверии праздника Пасхи, которая в этом году приходится на 19 апреля.
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Трамп раскрыл план по снятию в США ограничений из-за коронавируса
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Фотографы выступают за мир во всём мире
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Резкий рост числа заболевших коронавирусом зафиксирован в Приморье
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Известный видеоблогер и футбольный журналист Василий Уткин дал онлайн-интервью украинской журналистке Алесе Бацман, в котором ответил на самые острые вопросы.
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В Хабаровском крае умер третий человек, у которого был подтвержден коронавирус.
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