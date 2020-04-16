Финансы

КоммерсантъКоммерсантъРоссия увеличила вложения в гособлигации США до $12,58 млрд

Россия за февраль увеличила вложения в американские государственные ценные бумаги до $12,58 млрд, сообщаетcя в материалах Минфина США. Из общей суммы на долгосрочные облигации пришлось $4,3 млрд, $8,27 млрд — на краткосрочные. Самым крупным держателем госбумаг США является Япония — $1,268 трлн.
Читать в источнике
Комментировать44

Подробнее о событии

Россия увеличила вложения в госбумаги США до 12,58 миллиардов долларов

Комсомольская правдавчера в 19:15

Россия в феврале увеличила вложения в гособлигации США на 19%

Росбалтвчера в 18:59

Россия нарастила вложения в американский госдолг

Взгляд.рувчера в 16:52

Россия увеличила вложения в гособлигации США

News.ruвчера в 18:55

РФ нарастила вложения в гособлигации США на 19%

REGNUMвчера в 18:56

Россия увеличила вложения в гособлигации США до $12,58 млрд

Коммерсантъвчера в 18:57

Россия увеличила вложения в американские госбумаги до $12,58 млрд

ТАССвчера в 16:34
Показать все источники
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 23:13, Ашберн

Комментарии

Политика

Земляк и однопартиец Буркова получил высокий пост в Омской области

Губернатор Александр Бурков подписал распоряжение о назначении представителя Омской области при правительстве РФ.
РИА ОмскИнформ 13:32
5
Политика

Владимир Путин объявил о переносе парада Победы

Интерфакс 11:08
2,5K
Футбол

Агент рассказал о сорвавшемся переходе Терри в «Спартак»

Футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал, что бывший капитан «Челси» Джон Терри мог перейти в московский «Спартак» на закате карьеры.
RT на русском 09:49
Общество

В МЧС посоветовали не носить защитную маску на улице

Специалисты МЧС России в условиях пандемии коронавируса рекомендуют соблюдать нормальный режим сна, включить в рацион питания белковую пищу, а также отказаться от ношения защитных масок на улице.
ТАСС 20:06
114
Экономика

Путин предложил предоставить бизнесу безвозмездную финансовую помощь

Наиболее пострадавшие от пандемии компании получат безвозмездную финансовую помощь от государства на выплаты сотрудникам.
RT на русском вчера в 12:35
3,8K
Спорт

Поднимай ноги и прыгай: эти упражнения сделают секс горячим

Пять упражнений для тестостерона 1. Поднимаем колено наверх максимально высоко, притягиваем его к себе и ставим на пол, делая шаг вперёд.
НГС.Кемерово 20:00
Общество

В Башкирии аннулируются справки, выданные на время режима самоизоляции

В понедельник начнутся массовые облавы на лиц, которые вышли из дома без справок.
Уфимские нивы 05:50
154
Общество

Глава Пятигорска ушёл в отставку из-за ситуации с коронавирусом

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что глава Пятигорска Андрей Скрипник покинул занимаемую должность из-за ситуации с коронавирусом в городе.
RT на русском 13:42
181
Происшествия

В Хакасии еще 11 человек заразились коронавирусом

В Хакасии еще 11 человек заразились коронавирусом, общее число заразившихся выросло до 38 человек, сообщил в своем Instagram глава республики Валентин Коновалов.
РИА Новости 20:48
3
Общество

В четырех населенных пунктах Забайкалья ввели карантин

С 17 апреля в четырех населенных пунктах Забайкальского края введен карантин.
EastRussia 21:49
Здоровье

В Амурской области выявлено три новых случая заболевания коронавирусом

Три новых случая заболевания коронавирусной инфекцией выявлено в Амурской области, сообщает правительство региона 16 апреля со ссылкой на региональный оперштаб по коронавирусу.
ИА Красная Весна 00:12
7
Кино

Вышел трейлер фильма «Лицо со шрамом» с Томом Харди

Культуромания 03:20
11
Шоу-бизнес

Вера Брежнева продемонстрировала стройную фигуру

Gazeta.SPb 18:01
10
Авто

Выпускавшая Chevrolet Niva компания сменила название

«Новое название отражает принадлежность предприятия к Группе «АвтоВАЗ», и находится в логике нейминга 100% дочерних структур группы», — говорится в сообщении бренда.
Известия 05:02
38
Наука

Установлена температура гибели коронавируса

Ученые из Университета Экс-Марсель во Франции установили температуру гибели коронавируса.
Lenta.ru 22:59
84
Здоровье

Пневмонии в Саратовской области утяжеляются

Министр здравоохранения Саратовской области Наталья Мазина на вчерашнем вечернем заседании оперативного штаба области по предупрежденю распространения коронавируса заявила об «утяжелении пневмонии» в регионе.
Газета Балаково 18:08
22
Экономика

ВВП Китая рухнул впервые за 28 лет

В первом квартале 2019 года ВВП КНР вырос на 6,4%. По итогам 2019 года китайская экономика выросла на 6,1%, сохранив за собой статус крупнейшей в мире.
РИА Новости 22:11
16
Общество

В Республике Алтай выявили первый случай заражения коронавирусом

В Республике Алтай выявили первый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает портал amic со ссылкой на региональный штаб.
РИА Новости 11:18
556
Общество

Власти Москвы восстановили 220 тысяч аннулированных пропусков ИП

В пресс-службе департамента информационных технологий сообщили, что восстановленные пропуска придут бизнесменам на номер телефона или электронную почту, указанные при оформлении.
Говорит Москва 11:51
108
Общество

Fox News сообщил о лабораторном происхождении COVID-19

Коронавирус нового типа COVID-19 возник в Уханьской лаборатории, ее работник стал "нулевым пациентом", сообщил телеканал Fox News со ссылкой на источники.
Интерфакс вчера в 22:08
1,1K
Религия

У православных христиан наступила Великая пятница

Православные христиане 17 апреля встречают Страстную, или Великую, пятницу в преддверии праздника Пасхи, которая в этом году приходится на 19 апреля.
Известия 18:57
1
Политика

Трамп раскрыл план по снятию в США ограничений из-за коронавируса

Президент США Дональд Трамп раскрыл план по снятию в стране ограничений, которые были введены из-за коронавируса.
Lenta.ru 19:24
26
Здоровье

Кабмин разрешил использовать гидроксихлорохин для лечения коронавируса

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, разрешающее использовать для лечения коронавируса незарегистрированный препарат гидроксихлорохин.
Газета.Ru 13:51
950
Общество

Фотографы выступают за мир во всём мире

ИА Красная Весна 17:21
Здоровье

Резкий рост числа заболевших коронавирусом зафиксирован в Приморье

Напомни, что три последних дня в Приморье ежедневный рост числа заболевших составлял четыре человека в день.
ВЕСТИ: Приморье 22:17
3
Футбол

Уткин высказался об уходе Путина с поста президента

Известный видеоблогер и футбольный журналист Василий Уткин дал онлайн-интервью украинской журналистке Алесе Бацман, в котором ответил на самые острые вопросы.
Евро-футбол.ру 18:31
Музыка

Разин назвал Пугачёву и Леонтьева «банальными ворюгами»

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин обвинил Аллу Пугачёву и Валерия Леонтьева в воровстве своих песен.
НТВ 10:27
69
Здоровье

Еще один пациент с коронавирусом умер в Хабаровском крае

В Хабаровском крае умер третий человек, у которого был подтвержден коронавирус.
EastRussia 22:03
2
Технологии

Sony планирует ограниченное производство PlayStation 5 в первый год

По словам информаторов Bloomberg, Sony планирует выпустить гораздо меньше единиц новой PlayStation 5 в первый год по сравнению с запуском консоли предыдущего поколения.
3DNews 05:18
27
Общество

Сергей Галицкий поднялся в рейтинге богатейших бизнесменов России

Блокнот Краснодар 06:22
338
Как работают Яндекс.Новости?
Главное