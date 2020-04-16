Россия за февраль увеличила вложения в американские государственные ценные бумаги до $12,58 млрд, сообщаетcя в материалах Минфина США. Из общей суммы на долгосрочные облигации пришлось $4,3 млрд, $8,27 млрд — на краткосрочные. Самым крупным держателем госбумаг США является Япония — $1,268 трлн.

Россия увеличила вложения в гособлигации США до $12,58 млрд

Футбол Агент рассказал о сорвавшемся переходе Терри в «Спартак» Футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал, что бывший капитан «Челси» Джон Терри мог перейти в московский «Спартак» на закате карьеры.

Общество В МЧС посоветовали не носить защитную маску на улице Специалисты МЧС России в условиях пандемии коронавируса рекомендуют соблюдать нормальный режим сна, включить в рацион питания белковую пищу, а также отказаться от ношения защитных масок на улице. 114

Спорт Поднимай ноги и прыгай: эти упражнения сделают секс горячим Пять упражнений для тестостерона 1. Поднимаем колено наверх максимально высоко, притягиваем его к себе и ставим на пол, делая шаг вперёд.

Происшествия В Хакасии еще 11 человек заразились коронавирусом В Хакасии еще 11 человек заразились коронавирусом, общее число заразившихся выросло до 38 человек, сообщил в своем Instagram глава республики Валентин Коновалов. 3

Общество В четырех населенных пунктах Забайкалья ввели карантин С 17 апреля в четырех населенных пунктах Забайкальского края введен карантин.

Здоровье В Амурской области выявлено три новых случая заболевания коронавирусом Три новых случая заболевания коронавирусной инфекцией выявлено в Амурской области, сообщает правительство региона 16 апреля со ссылкой на региональный оперштаб по коронавирусу. 7

Авто Выпускавшая Chevrolet Niva компания сменила название «Новое название отражает принадлежность предприятия к Группе «АвтоВАЗ», и находится в логике нейминга 100% дочерних структур группы», — говорится в сообщении бренда. 38

Наука Установлена температура гибели коронавируса Ученые из Университета Экс-Марсель во Франции установили температуру гибели коронавируса. 84

Здоровье Пневмонии в Саратовской области утяжеляются Министр здравоохранения Саратовской области Наталья Мазина на вчерашнем вечернем заседании оперативного штаба области по предупрежденю распространения коронавируса заявила об «утяжелении пневмонии» в регионе. 22

Экономика ВВП Китая рухнул впервые за 28 лет В первом квартале 2019 года ВВП КНР вырос на 6,4%. По итогам 2019 года китайская экономика выросла на 6,1%, сохранив за собой статус крупнейшей в мире. 16

Общество В Республике Алтай выявили первый случай заражения коронавирусом В Республике Алтай выявили первый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает портал amic со ссылкой на региональный штаб. 556

Общество Власти Москвы восстановили 220 тысяч аннулированных пропусков ИП В пресс-службе департамента информационных технологий сообщили, что восстановленные пропуска придут бизнесменам на номер телефона или электронную почту, указанные при оформлении. 108

Общество Fox News сообщил о лабораторном происхождении COVID-19 Коронавирус нового типа COVID-19 возник в Уханьской лаборатории, ее работник стал "нулевым пациентом", сообщил телеканал Fox News со ссылкой на источники. 1,1K

Религия У православных христиан наступила Великая пятница Православные христиане 17 апреля встречают Страстную, или Великую, пятницу в преддверии праздника Пасхи, которая в этом году приходится на 19 апреля. 1

Футбол Уткин высказался об уходе Путина с поста президента Известный видеоблогер и футбольный журналист Василий Уткин дал онлайн-интервью украинской журналистке Алесе Бацман, в котором ответил на самые острые вопросы.