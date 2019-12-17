В октябре 2019 года Россия увеличила вложения в американские государственные бумаги по сравнению с предыдущим месяцем на 622 миллиона долларов, доведя из общий объем до 10,697 миллиарда долларов, сообщает ТАСС на основе данных минфина США.

Россия нарастила вложения в госбумаги США на 622 миллиона долларов

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