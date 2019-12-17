Экономика

RT на русскомRT на русскомРоссия увеличила вложения в гособлигации США на $622 млн

В октябре Россия увеличила вложения в государственные ценные бумаги США на $622 млн. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на данные американского Минфина. Отмечается, что вложения Москвы достигли $10,697 млрд.
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«Новости дедолларизации»: о вложениях России в американские госбумаги

REGNUM01:50

Власти РФ увеличили вложения в гособлигации США на $622 млн

Московский Комсомолецвчера в 17:05

Россия увеличила вложения в гособлигации США на $622 млн

RT на русскомвчера в 20:27

Россия увеличила вложения в гособлигации США до $10,69 млрд

Коммерсантъвчера в 19:59

Россия увеличила вложения в гособлигации США до $10,7 млрд

РБКвчера в 20:40

Россия увеличила вложения в госбумаги США почти до $10,7 млрд

ТАССвчера в 16:57

Россия увеличила вложения в гособлигации США на 622 миллиона долларов

РИА Новостивчера в 16:38
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Общество

Роскомнадзор выявил сайт, хранящий за рубежом данные миллиона россиян

Роскомнадзор выявил сайт, хранящий за пределами РФ данные миллиона россиян из 60 городов, а также сведения о жителях Казахстана, ограничит к нему доступ, сообщила во вторник пресс-служба ведомства.
РИА Новости 06:37
Общество

Метформин от диабета вызывает опухоли и может провоцировать рак

Популярное в западных странах лекарство от сахарного диабета метформин может вызывать образование опухолей и способствовать развитию рака.
Ugpressa.ru вчера в 04:43
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Таджикистан рассказал о задержанной во Внуково партии метадона

Партия с метадоном, задержанная в аэропорту Внуково в Москве, была предназначена для лечения наркозависимых в Таджикистане, препарат был закуплен в рамках помощи Глобальным Фондом ООН по борьбе со СПИДом.
Известия 07:58
Армия и оружие

В НАТО заявили о росте активности российских подлодок

По информации немецкой медиагруппы RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), ссылающейся на данные НАТО, активность российских подлодок в Мировом океане достигла самых высоких значений со времен окончания холодной войны, что является причиной интенсивного обсуждения модернизации морских сил НАТО, передает РИА Новости.
Инфорос вчера в 06:16
Общество

Шнуров рассказал, как поменял мнение о сварщиках

Новый образ сварщика, который сформировался у музыканта Сергей Шнурова, посетившего волгодонской завод "Атоммаш" (входит в Росатом) - это заинтересованный молодой человек, у которого есть перспективы.
РИА Новости 07:22
Политика

Минэнерго оценило переговоры «Газпрома» и «Нафтогаза»

Российский «Газпром» и украинский «Нафтогаз» ведут интенсивный диалог по поводу заключения нового контракта по газу.
Lenta.ru 05:55
Политика

В Раде заявили о переплате Украиной $1,5 млрд за реверс газа

Депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач заявил, что украинская сторона за пять лет переплатила около $1,5 млрд за поставки в страну газа по реверсной системе из европейских государств.
RT на русском 07:42
Общество

Под Астраханью пилоты посадили на грунт сверхзвуковой бомбардировщик

Газета.Ru 07:51
Политика

Отец Зеленского прокомментировал критику в адрес сына

Отец президента Украины Александр Зеленский считает, что разочарование в результатах его правления случилось "только у тупых", которые ждут выполнения предвыборных обещаний главы государства раньше срока.
РИА Новости 06:07
Происшествия

Адвокат заявил о признании срочника Шамсутдинова потерпевшим

РБК 07:08
Армия и оружие

Опубликовано видео испытаний новейшей боевой машины «Деривация»

Телеканал "Звезда" опубликовал кадры с испытаний боевой машины 2С38 "Деривация-СВ" в Нижнем Новгороде.
РИА Новости 06:22
Происшествия

Задержанный под Гатчиной мужчина запугивал свою семью

RT на русском 06:58
Политика

В ЛНР примут закон о расширении границ

В самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) примут закон о расширении государственной границы до административных границ Луганской области Украины.
Lenta.ru 08:00
Энергетика

Тарифы на водопровод и канализацию вырастут в Омске почти на рубль

Стоимость водоотведения в первом полугодии 2020 года сохранится в размере 19 рублей 94 копейки за кубометр, а с 1 июля подорожает до 20 рублей 93 копеек.
Коммерческие Вести 06:35
Хоккей

Куньлунь Ред Стар — Адмирал 4:0 (3-й период)

Пришлось немного подождать: Деванте Смит-Пелли забросил свою первую шайбу в КХЛ. pic.twitter.com/5GznUG8H0f — КХЛ (@khl) December 17, 2019 После двух периодов китайский клуб ведет со счетом 4:0. Предыдущим клубом 27-летнего канадца был «Вашингтон», с которым он в 2018 году выиграл Кубок Стэнли.
Спорт-Экспресс 08:12
Здоровье

Боль в спине может быть первым признаком рака поджелудочной железы

Как проинформировали британские эксперты-онкологи из Cancer Research UK, волнообразная боль, проявляющаяся в спине или в области живота может оказаться признаком развития рака поджелудочной железы в организме человека.
Ugpressa.ru 14 декабря в 03:55
Авто

Hyundai продемонстрировал новый доступный седан Aura

Компания показала дебютные изображения Aura. По сведениям пресс-центра Hyundai, демонстрация новой модели состоится 19 декабря.
CarsWeek.ru вчера в 13:44
Авто

Mercedes-Benz готовит новаторский концепт для шоу CES

На выставке потребительской электроники (CES), ежегодно проходящей в Лас-Вегасе, компания Mercedes-Benz презентует новаторский концепт.
CarsWeek.ru 03:43
Шоу-бизнес

Врач сообщил, что у Даны Борисовой произошел нервный срыв

Прояснил ситуацию лечащий врач Борисовой. По его словам, у Даны произошел нервный срыв.
ТВ Центр 01:14
Политика

В ДНР заявили о продолжении Зеленским политики Порошенко в Донбассе

Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин считает, что президент Украины Владимир Зеленский продолжает политику своего предшественника Петра Порошенко относительно конфликта в Донбассе.
RT на русском 08:00
Общество

«Матч ТВ» и Twitch больше не грозит блокировка за незаконный контент

Телеканал "Матч ТВ" и сервис Twitch удалили со своих сайтов незаконный контент и им больше не грозит блокировка, сообщает пресс-служба Роскомнадзора.
Реальное время 08:22
Наука

Ученые раскрыли тайну истуканов с острова Пасхи

Группа археологов и почвоведов из США, Новой Зеландии и Чили выяснили, что древние полинезийцы устанавливали на острове Пасхи каменные истуканы-моаи, поскольку верили в то, что статуи помогают сохранить плодородие земли.
РИА Новости вчера в 22:33
Здоровье

Красноярцам рассказали о работе поликлиник в новогодние праздники

Министерство здравоохранения Красноярского края опубликовало график работы поликлиник в новогодние праздники.
Newslab.ru 06:00
Общество

Роскачество нашло в двух марках чая пестициды

Эксперты Роскачества нашли в чае двух марок вредные вещества. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Труд вчера в 05:29
Хоккей

Российский хоккеист Зайцев подал документы на гражданство Канады

Защитник хоккейного клуба «Оттава Сенаторз», выступающего в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), Никита Зайцев планирует получить канадское гражданство.
News.ru 07:37
Армия и оружие

В «Уралтрансмаше» рассказали о процессе модернизации пушки «Малка»

Генеральный директор компании «Уралтрансмаш» Дмитрий Семизоров сообщил, что модернизация пушки «Малка», одной из самых мощных самоходных пушек в мире, завершится до конца декабря, передаёт РИА Новости.
RT на русском вчера в 21:15
Происшествия

В Ленобласти задержали депутата по делу о хищении денег у «Газпрома»

Сотрудники управлений Следственного комитета (СК) и Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Ленинградской области задержали депутата Законодательного собрания региона Елену Маханек по подозрению в причастности к хищению средств у ОАО «Газпром газораспределение» (дочерняя компания «Газпрома»).
РБК 07:16
Шоу-бизнес

Подписчики раскритиковали платье Алсу с пайетками и объемными рукавами

Певица выбрала смелый наряд — мини-платье, расшитое пайетками, с объемными рукавами и короткой юбкой-колоколом.
Woman.ru 01:34
Происшествия

Пенсионер нашел сумку с миллионом рублей в Оренбургской области

Пенсионер нашел на дороге инкассаторскую сумку с более чем 1 млн рублей в Оренбургской области, сообщается на сайте регионального управления Министерства внутренних дел.
Газета.Ru 06:38
Общество

Главе Хакасии внесли представление после смерти пенсионера в подъезде

Прокуратура Хакасии внесла представление губернатору республики Валентину Коновалову об устранении нарушений законодательства после смерти в подъезде пенсионера, не дождавшегося социального жилья.
Известия 06:55
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