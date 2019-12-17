Экономика
RT на русскомРоссия увеличила вложения в гособлигации США на $622 млн
В октябре Россия увеличила вложения в государственные ценные бумаги США на $622 млн. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на данные американского Минфина. Отмечается, что вложения Москвы достигли $10,697 млрд.
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Общество
Роскомнадзор выявил сайт, хранящий за рубежом данные миллиона россиян
Роскомнадзор выявил сайт, хранящий за пределами РФ данные миллиона россиян из 60 городов, а также сведения о жителях Казахстана, ограничит к нему доступ, сообщила во вторник пресс-служба ведомства.
Общество
Метформин от диабета вызывает опухоли и может провоцировать рак
Популярное в западных странах лекарство от сахарного диабета метформин может вызывать образование опухолей и способствовать развитию рака.
Общество
Таджикистан рассказал о задержанной во Внуково партии метадона
Партия с метадоном, задержанная в аэропорту Внуково в Москве, была предназначена для лечения наркозависимых в Таджикистане, препарат был закуплен в рамках помощи Глобальным Фондом ООН по борьбе со СПИДом.
Армия и оружие
В НАТО заявили о росте активности российских подлодок
По информации немецкой медиагруппы RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), ссылающейся на данные НАТО, активность российских подлодок в Мировом океане достигла самых высоких значений со времен окончания холодной войны, что является причиной интенсивного обсуждения модернизации морских сил НАТО, передает РИА Новости.
Общество
Шнуров рассказал, как поменял мнение о сварщиках
Новый образ сварщика, который сформировался у музыканта Сергей Шнурова, посетившего волгодонской завод "Атоммаш" (входит в Росатом) - это заинтересованный молодой человек, у которого есть перспективы.
Политика
Минэнерго оценило переговоры «Газпрома» и «Нафтогаза»
Российский «Газпром» и украинский «Нафтогаз» ведут интенсивный диалог по поводу заключения нового контракта по газу.
Политика
В Раде заявили о переплате Украиной $1,5 млрд за реверс газа
Депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач заявил, что украинская сторона за пять лет переплатила около $1,5 млрд за поставки в страну газа по реверсной системе из европейских государств.
Политика
Отец Зеленского прокомментировал критику в адрес сына
Отец президента Украины Александр Зеленский считает, что разочарование в результатах его правления случилось "только у тупых", которые ждут выполнения предвыборных обещаний главы государства раньше срока.
Армия и оружие
Опубликовано видео испытаний новейшей боевой машины «Деривация»
Телеканал "Звезда" опубликовал кадры с испытаний боевой машины 2С38 "Деривация-СВ" в Нижнем Новгороде.
Происшествия
Задержанный под Гатчиной мужчина запугивал свою семью
Политика
В ЛНР примут закон о расширении границ
В самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) примут закон о расширении государственной границы до административных границ Луганской области Украины.
Энергетика
Тарифы на водопровод и канализацию вырастут в Омске почти на рубль
Стоимость водоотведения в первом полугодии 2020 года сохранится в размере 19 рублей 94 копейки за кубометр, а с 1 июля подорожает до 20 рублей 93 копеек.
Хоккей
Куньлунь Ред Стар — Адмирал 4:0 (3-й период)
Пришлось немного подождать: Деванте Смит-Пелли забросил свою первую шайбу в КХЛ. pic.twitter.com/5GznUG8H0f — КХЛ (@khl) December 17, 2019 После двух периодов китайский клуб ведет со счетом 4:0. Предыдущим клубом 27-летнего канадца был «Вашингтон», с которым он в 2018 году выиграл Кубок Стэнли.
Здоровье
Боль в спине может быть первым признаком рака поджелудочной железы
Как проинформировали британские эксперты-онкологи из Cancer Research UK, волнообразная боль, проявляющаяся в спине или в области живота может оказаться признаком развития рака поджелудочной железы в организме человека.
Авто
Hyundai продемонстрировал новый доступный седан Aura
Компания показала дебютные изображения Aura. По сведениям пресс-центра Hyundai, демонстрация новой модели состоится 19 декабря.
Авто
Mercedes-Benz готовит новаторский концепт для шоу CES
На выставке потребительской электроники (CES), ежегодно проходящей в Лас-Вегасе, компания Mercedes-Benz презентует новаторский концепт.
Шоу-бизнес
Врач сообщил, что у Даны Борисовой произошел нервный срыв
Прояснил ситуацию лечащий врач Борисовой. По его словам, у Даны произошел нервный срыв.
Политика
В ДНР заявили о продолжении Зеленским политики Порошенко в Донбассе
Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин считает, что президент Украины Владимир Зеленский продолжает политику своего предшественника Петра Порошенко относительно конфликта в Донбассе.
Общество
«Матч ТВ» и Twitch больше не грозит блокировка за незаконный контент
Телеканал "Матч ТВ" и сервис Twitch удалили со своих сайтов незаконный контент и им больше не грозит блокировка, сообщает пресс-служба Роскомнадзора.
Наука
Ученые раскрыли тайну истуканов с острова Пасхи
Группа археологов и почвоведов из США, Новой Зеландии и Чили выяснили, что древние полинезийцы устанавливали на острове Пасхи каменные истуканы-моаи, поскольку верили в то, что статуи помогают сохранить плодородие земли.
Здоровье
Красноярцам рассказали о работе поликлиник в новогодние праздники
Министерство здравоохранения Красноярского края опубликовало график работы поликлиник в новогодние праздники.
Общество
Роскачество нашло в двух марках чая пестициды
Эксперты Роскачества нашли в чае двух марок вредные вещества. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Хоккей
Российский хоккеист Зайцев подал документы на гражданство Канады
Защитник хоккейного клуба «Оттава Сенаторз», выступающего в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), Никита Зайцев планирует получить канадское гражданство.
Армия и оружие
В «Уралтрансмаше» рассказали о процессе модернизации пушки «Малка»
Генеральный директор компании «Уралтрансмаш» Дмитрий Семизоров сообщил, что модернизация пушки «Малка», одной из самых мощных самоходных пушек в мире, завершится до конца декабря, передаёт РИА Новости.
Происшествия
В Ленобласти задержали депутата по делу о хищении денег у «Газпрома»
Сотрудники управлений Следственного комитета (СК) и Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Ленинградской области задержали депутата Законодательного собрания региона Елену Маханек по подозрению в причастности к хищению средств у ОАО «Газпром газораспределение» (дочерняя компания «Газпрома»).
Шоу-бизнес
Подписчики раскритиковали платье Алсу с пайетками и объемными рукавами
Певица выбрала смелый наряд — мини-платье, расшитое пайетками, с объемными рукавами и короткой юбкой-колоколом.
Происшествия
Пенсионер нашел сумку с миллионом рублей в Оренбургской области
Пенсионер нашел на дороге инкассаторскую сумку с более чем 1 млн рублей в Оренбургской области, сообщается на сайте регионального управления Министерства внутренних дел.
Общество
Главе Хакасии внесли представление после смерти пенсионера в подъезде
Прокуратура Хакасии внесла представление губернатору республики Валентину Коновалову об устранении нарушений законодательства после смерти в подъезде пенсионера, не дождавшегося социального жилья.