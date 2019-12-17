Экономика

RT на русскомRT на русскомРоссия увеличила вложения в гособлигации США на $622 млн

В октябре Россия увеличила вложения в государственные ценные бумаги США на $622 млн. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на данные американского Минфина. Отмечается, что вложения Москвы достигли $10,697 млрд.
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Резервы обернулись бумагами

Российская газетавчера в 11:23

Россия увеличила вложения в госбумаги США почти до $10,7 млрд

ТАСС16 декабря в 16:57

«Новости дедолларизации»: о вложениях России в американские госбумаги

REGNUMвчера в 01:50

Россия увеличила вложения в гособлигации США до $10,7 млрд

РБК16 декабря в 20:40

Власти РФ увеличили вложения в гособлигации США на $622 млн

Московский Комсомолец16 декабря в 17:05

Москва увеличила инвестиции в гособлигации США до $10,7 млрд

Газета.Ruвчера в 08:58

Россия увеличила вложения в гособлигации США на 622 миллиона долларов

РИА Новости16 декабря в 16:38
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Мировые цены на нефть вновь снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов во вторник, 17 декабря.
RT на русском вчера в 00:19
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Турция отправила военные подразделения в Ливию

Красная весна 16 декабря в 14:42
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Зеленский прокомментировал протесты в Киеве

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Общество

Госдума одобрила новые правила расселения аварийного жилья

Госдума во втором чтении приняла законопроект о новых механизмах расселения аварийного жилья.
РБК вчера в 08:13
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Состоялся второй этап анонса NVIDIA Orin — процессора с графикой нового поколения

Источник изображения: NVIDIA По сути, новой информации, помимо официального изображения самого кристалла процессора Orin, на китайской сессии GTC 2019 глава NVIDIA поведал не так много.
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Что изменится в жизни россиян в 2020 году

В 2020 году россиян ждут перемены — в силу вступит множество законов, часть из которых начнет действовать уже с 1 января.
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Например, введение в графен ферромагнитных металлов может привести к возникновению магнитных свойств, а адсорбция щелочных металлов на поверхности графеновой пленки – к появлению новых электрических свойств.
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Как сообщало ИА REGNUM, 16 сентября в Баткенской области Киргизии на границе с Таджикистаном между пограничниками двух стран произошло вооруженное столкновение.
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Правительство России расширило список товаров, которые запрещено ввозить с Украины.
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Подозреваемый в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета музыкант Андрей Антоненко отказался давать показания по делу.
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