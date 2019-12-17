Экономика

RT на русскомRT на русскомРоссия увеличила вложения в гособлигации США на $622 млн

В октябре Россия увеличила вложения в государственные ценные бумаги США на $622 млн. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на данные американского Минфина. Отмечается, что вложения Москвы достигли $10,697 млрд.
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Россия увеличила вложения в гособлигации США на 622 миллиона долларов

Россия в октябре текущего года увеличила вложения в государственные ценные бумаги США на 622 миллиона долларов - до 10,697 миллиарда долларов, свидетельствуют данные американского минфина. Из этой суммы 8,127 миллиарда долларов приходятся на краткосрочные бумаги и 2,570 миллиарда - на долгосрочные.
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Россия увеличила вложения в гособлигации США до $10,7 млрд

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Россия увеличила вложения в гособлигации США до $10,69 млрд

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Россия увеличила вложения в гособлигации США на 622 миллиона долларов

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Перед следующими выборами ЕР почистит ряды своих депутатов в Думе

"По результатам проведенной оценки больше половины действующих депутатов-единороссов (сегодня фракция ЕР состоит из 341 депутата — прим. ред.) могут стать кандидатами в депутаты нового созыва", — пишет со ссылкой на собственный источник в администрации президента газета "КоммерсантЪ".
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На суде показали видео истязаний мальчика из Омска

Отчим записывал на видео пытки, когда он заставлял ребёнка стоять коленями на гречке, пинал его, если тот стоял неровно.
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США хотят обсудить с Турцией планы о закрытии базы Инджирлик

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Журналистам телеканала «Звезда» на три года запретили въезд на Украину

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Пригожин осудил заявления лидера группы "Моральный кодекс" Сергея Мазаева, указавшего на то, что выступление Носкова было "жалким".
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Руководство чемпионов Германии уже предложило Тухелю долгосрочный контракт.
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Премьер Финляндии ответила на критику главы МВД Эстонии

Премьер-министр Финляндии Санна Марин гордится тем, что в ее стране даже продавец может стать главой правительства.
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В понедельник гостьями популярного шоу "Вечерний Ургант" стали олимпийские чемпионки по фигурному катанию Алина Загитова и Татьяна Навка.
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Аварийные дома предложили расселять по ипотеке

Депутат Госдумы Дмитрий Юрков предложил расселять жителей аварийных домов по ипотеке. Своей идеей он поделился с газетой «Известия».
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Наибольшая выгода – до 300 000 рублей действует на кроссовер Haval F7 в комплектации Elite, сообщает пресс-служба «Хавейл Мотор Рус».
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Google отказалась поддерживать новые Android-смартфоны в Турции

В целом в Турции хотели, чтобы пользователи сами могли выбирать поисковую систему по умолчанию в Android-смартфонах.
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Спорт

Россия собралась обжаловать решение WADA

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия обжалует в Спортивном арбитражном суде запрет Всемирного антидопингового агентства (WADA) на выступление российских спортсменов под национальным флагом, сообщает «Коммерсант».
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Горбачев уличил США в стремлении к военному превосходству

«В подоплеке выходов США из договоров лежит их стремление к освобождению себя от каких-либо ограничений в военной сфере и к абсолютному военному превосходству», — приводит ТАСС цитату из его интервью японской газете Asahi.
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РЖД показали фотографии обновленного интерьера «Сапсана»

«Российские железные дороги» (РЖД) обновили интерьер высокоскоростных поездов «Сапсан» в честь их 10-летнего юбилея.
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В сети появилась петиция за отстранение заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой от работы комментатором.
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