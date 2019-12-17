Экономика

RT на русскомRT на русскомРоссия увеличила вложения в гособлигации США на $622 млн

В октябре Россия увеличила вложения в государственные ценные бумаги США на $622 млн. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на данные американского Минфина. Отмечается, что вложения Москвы достигли $10,697 млрд.
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Россия увеличила вложения в гособлигации США на 622 миллиона долларов

Россия в октябре текущего года увеличила вложения в государственные ценные бумаги США на 622 миллиона долларов - до 10,697 миллиарда долларов, свидетельствуют данные американского минфина. Из этой суммы 8,127 миллиарда долларов приходятся на краткосрочные бумаги и 2,570 миллиарда - на долгосрочные.
РИА Новостивчера в 16:38

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Россия увеличила вложения в гособлигации США до $10,7 млрд

РБКвчера в 20:40

Россия увеличила вложения в гособлигации США до $10,69 млрд

Коммерсантъвчера в 19:59

Россия увеличила вложения в гособлигации США на 622 миллиона долларов

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Власти РФ увеличили вложения в гособлигации США на $622 млн

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Россия увеличила вложения в госбумаги США почти до $10,7 млрд

ТАССвчера в 16:57

Россия нарастила вложения в госдолг США почти до $10,7 млрд

REGNUMвчера в 17:36
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Бывшая телеведущая заявила, что отец ее 12-летней дочери Полины, бизнесмен Максим Аксёнов, вызвал к ней домой полицию и чуть ли не силой забрал ребенка, обозвав бывшую жену «недоделанной наркоманкой».
НТВ вчера в 08:26
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Как сообщает «Лента.ру» со ссылкой на риэлторское агентство «Мандарин», доля украинцев при «иностранных» продажах квартир в Сочи составляет 29%.
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Председателя фракции "Единая Россия" в Переславле-Залесском Владимира Корнилова подозревают в убийстве.
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Соседи рассказали о семье из Ленобласти, в доме которой нашли арсенал

Жители деревни Химози Гатчинского района Ленинградской области рассказали о многодетной семье, в доме которой правоохранители обнаружили большое количество огнестрельного оружия.
РИА Новости вчера в 20:52
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РБК вчера в 21:51
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Платежи смартфоном добавят в систему переводов ЦБ

Национальная система платёжных карт (НСПК) планирует внедрить в Систему быстрых платежей (СБП) технологии бесконтактной оплаты NFC.
News.ru 00:06
Экономика

Лукашенко одобрил кредит на $500 млн от Китая

Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил привлечение в 2019 году внешнего государственного займа Банка развития Китая на 3,5 млрд юаней (почти $500 млн).
Газета.Ru 14 декабря в 03:37
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На суде показали видео истязаний мальчика из Омска

REGNUM вчера в 13:57
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Британские ученые назвали самые опасные алкогольные напитки

Ученый из Брайтонского университета в Великобритании Хал Сосабовски рассказал о самых опасных алкогольных напитках, которые быстрее приводят к опьянению и вызывают наибольшее похмелье.
Известия вчера в 20:32
Хоккей

«Лос-Анджелес» выставил Ковальчука на драфт отказов

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес Кингз» выставил российского форварда Илью Ковальчука на драфт отказов.
RT на русском 01:24
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Производитель Superjet 100 не смог выполнить годовой план продаж

Что произошло Компания "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) не выполнила план продаж лайнера Sukhoi Superjet 100 на 2019 год.
РБК 01:22
Происшествия

С российского оборонного завода пропали тонны взрывчатых веществ

Более двух с половиной сотен тонн взрывчатых отходов, полученных федеральным казенным предприятием (ФКП) «Авангард» в Башкирии, пропали.
Lenta.ru вчера в 22:44
Политика

Соловьев ответил на обещание Гордона лишить Россию Крыма и Курил

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал слова украинского журналиста Дмитрия Гордона, заявившего, что в будущем у России "заберут" часть территорий.
РИА Новости вчера в 15:31
Авто

Автомобили Opel вернулись на российский рынок

Российская газета вчера в 04:43
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JBL выпустит «вечные» беспроводные наушники на солнечных батареях

Компания JBL запустила краудфандинговую кампанию, которая нацелена на реализацию проекта по созданию беспроводных наушников-вкладышей для улицы под названием Reflect Eternal, работающих на солнечных батареях.
REGNUM вчера в 15:00
Наука

Ученые раскрыли тайну истуканов острова Пасхи

Международная группа археологов раскрыла тайну моаи – каменных истуканов на острове Пасхи.
Вести.Ru 01:09
Политика

В ДНР вновь обвинили Киев в искажении коммюнике саммита в Париже

11 ноября глава ДНР Денис Пушилин раскритиковал опубликованный украинский вариант коммюнике саммита в Париже.
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Интернет

Веб-сервер не отвечает: атака на NGINX и дело программиста Сысоева

Одним из самых громких скандалов конца прошлой — начала этой недели стало так называемое дело Сысоева, имеющее отношение не только к ряду гигантов российского и мирового IT-бизнеса, но и к имиджу страны в целом.
РИА Новости 00:00
Происшествия

На Чукотке возбудили дело о незаконном вылове 58 тонн лосося

"Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Чукотскому автономному округу задержаны четверо жителей города Анадыря, которые подозреваются в незаконном вылове тихоокеанских лососей в промышленных масштабах", - сказала Волк.
РИА Новости вчера в 23:04
Технологии

Названы самые популярные приложения по итогам десятилетия

Аналитики рассказали о самых востребованных приложениях не только в мире, но и в России. К тому же были озвучены и самые популярные игры.
Astera вчера в 15:13
Общество

Boeing решила приостановить выпуск самолетов 737 MAX

Американская корпорация Boeing приняла решение приостановить производство лайнеров 737 MAX с января 2020 года.
РБК вчера в 18:30
Шоу-бизнес

Ирина Лобачева подала на развод после двух лет брака

Два года назад 46-летняя фигуристка Ирина Лобачева вышла замуж за своего коллегу, 30-летнего Ивана Третьякова.
Wday.ru вчера в 08:29
Авто

Обновленный Kia Stinger стал дешевле

Стоимость автомобиля составляет от 2 114 900 до 3 404 900 рублей, при этом самая популярная версия модели в комплектации Prestige стала дешевле на 180 тыс. и стоит от 2 424 900 рублей.
За рулем вчера в 10:23
Общество

Россиян ожидают восемь коротких рабочих недель в 2020 году

Восемь коротких рабочих недель ждут россиян в связи с праздниками и переносом выходных в 2020 году.
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Два легионера могут покинуть «Краснодар» зимой

По информации Федерального агентства новостей, в зимнее трансферное окно «Краснодар» может расстаться с двумя легионерами.
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После инфаркта и инсульта больные начнут получать бесплатные лекарства

Больные, которые перенесли инфаркт или инсульт, острые сосудистые заболевания или операцию на сердце будут получать бесплатные лекарства, начиная со следующего года.
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Классовая ненависть: Делягин жестко раскритиковал депутата Госдумы РФ

Своей политикой власти РФ удерживают в бедности 70% населения, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.
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Происшествия

Молниеносная реакция четырехлетнего мальчика спасла жизнь его младшей сестре

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Путин отменил в России «банковский роуминг»

Президент России Владимир Путин подписал закон, отменяющий комиссию за межрегиональные переводы между счетами граждан в одном банке — так называемый банковский роуминг.
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