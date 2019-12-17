Экономика

RT на русскомRT на русскомРоссия увеличила вложения в гособлигации США на $622 млн

В октябре Россия увеличила вложения в государственные ценные бумаги США на $622 млн. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на данные американского Минфина. Отмечается, что вложения Москвы достигли $10,697 млрд.
Читать в источнике
Комментировать480

Подробнее о событии

«Новости дедолларизации»: о вложениях России в американские госбумаги

REGNUM01:50

Россия увеличила вложения в гособлигации США до $10,7 млрд

РБКвчера в 20:40

Россия увеличила вложения в гособлигации США до $10,69 млрд

Коммерсантъвчера в 19:59

Россия увеличила вложения в гособлигации США на 622 миллиона долларов

Комсомольская правдавчера в 20:37

Власти РФ увеличили вложения в гособлигации США на $622 млн

Московский Комсомолецвчера в 17:05

Россия увеличила вложения в госбумаги США почти до $10,7 млрд

ТАССвчера в 16:57

Россия увеличила вложения в гособлигации США на 622 миллиона долларов

РИА Новостивчера в 16:38
Показать все источники
Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 02:19, Ашберн
Общество

В двух любимых у россиян марках чая нашли пестициды

Роскачество выявило пестициды в чае двух марок.
Вести.Ru вчера в 06:31
Происшествия

С российского оборонного завода пропали тонны взрывчатых веществ

Более двух с половиной сотен тонн взрывчатых отходов, полученных федеральным казенным предприятием (ФКП) «Авангард» в Башкирии, пропали.
Lenta.ru вчера в 22:44
Происшествия

Главу фракции ЕР в думе Переславля задержали по делу об убийстве

Главу фракции «Единой России» в городской думе Переславль-Залесского (Ярославская область) Владимира Корнилова задержали по подозрению в убийстве, сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на председателя местного парламента Сергея Корниенко.
РБК 02:07
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

Курс доллара увеличился на 17 копеек — до 62,61 рубля. Курс евро вырос на 19 копеек и составил 69,80 рубля.
RT на русском 02:01
Общество

Пассажирам в Москве по ошибке пополнили «Тройки»

Пассажиры Московских центральных диаметров (МЦД) после оплаты проезда картой "Тройка" выявили, что на их проездные поступили лишние деньги.
Газета.Ru вчера в 22:20
Наука

Ученые раскрыли тайну истуканов с острова Пасхи

Группа археологов и почвоведов из США, Новой Зеландии и Чили выяснили, что древние полинезийцы устанавливали на острове Пасхи каменные истуканы-моаи, поскольку верили в то, что статуи помогают сохранить плодородие земли.
РИА Новости вчера в 22:33
Технологии

Быстрые платежи от ЦБ привяжут к смартфону

В Систему быстрых платежей (СБП), запущенную Центробанком в 2019 году, планируют внедрить возможность бесконтактной оплаты смартфоном (NFC), как это реализовано в Apple Pay.
Секрет фирмы 01:44
Армия и оружие

Ракетным войскам стратегического назначения исполняется 60 лет

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) отмечают 60-летний юбилей со дня образования.
Вести.Ru вчера в 16:10
Общество

Boeing решила приостановить выпуск самолетов 737 MAX

Эксплуатация самолетов Boeing 737 MAX была приостановлена после двух авиакатастроф: один лайнер в октябре 2018 года разбился в Индонезии (погибли 189 человек), а другой в марте текущего года в Эфиопии (погибли 157 человек).
РБК вчера в 18:30
Недвижимость

В Москве подешевели новые квартиры

Цены на новые квартиры разных классов в Москве меняются по-разному: в экономклассе за минувший ноябрь «квадрат» подорожал на четыре процента, до 143,7 тысячи рублей.
Lenta.ru 01:35
Гаджеты

Назван идеальный смартфон 2020 года

Эксперты издания назвали такие спецификации идеальными для лучших смартфонов 2020 года.
Lenta.ru вчера в 20:15
Культура

«Пресвятая погорелица»: «Квартал 95» извинился перед Гонтаревой в новой песне

Украина.ру 00:40
Общество

Россиян ожидают восемь коротких рабочих недель в 2020 году

Восемь коротких рабочих недель ждут россиян в связи с праздниками и переносом выходных в 2020 году.
ТАСС 00:58
Происшествия

На суде показали видео истязаний мальчика из Омска

REGNUM вчера в 13:57
Футбол

Два легионера могут покинуть «Краснодар» зимой

По информации Федерального агентства новостей, в зимнее трансферное окно «Краснодар» может расстаться с двумя легионерами.
ФАН вчера в 04:43
Хоккей

«Лос-Анджелес» официально выставил Ковальчука на драфт отказов

"Лос-Анджелес" объявил, что Ковальчук был выставлен на драфт отказов.
Sport.ru 00:44
Политика

Экс-депутат Рады заявил о восхищении Крымским мостом

Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко заявил, что восхищается Крымским мостом.
РБК вчера в 13:35
Общество

Британский ученый назвал самые опасные алкогольные напитки

Ученый из Брайтонского университета в Великобритании Хал Сосабовски рассказал, какие напитки быстрее всего приводят к опьянению и вызывают наибольшее похмелье.
РИА Новости вчера в 15:45
Армия и оружие

Пентагон ответил на слова Эрдогана о закрытии военных баз для США

15 декабря Эрдоган заявил, что в случае введения Вашингтоном санкций в отношении республики Анкара может закрыть для США авиабазу Инджирлик, где хранятся американские ядерные бомбы B61, и базу Кюреджик, которая является частью системы ПРО НАТО в Европе.
Lenta.ru 15 декабря в 21:33
Музыка

Мазаев назвал первый концерт Носкова после инсульта «жалким»

Участник группы "Моральный кодекс" Сергей Мазаев назвал первое выступление певца Николая Носкова после инсульта "жалким зрелищем".
Piter.tv вчера в 14:08
Наука

Замороженная кровь для переливания помогла детям выжить не хуже свежей

Замороженная кровь для переливания помогла детям выжить не хуже свежей, такое важное открытие сделали научные специалисты из Медицинской Школы в Сент-Луисе (США).
Ugpressa.ru вчера в 22:39
Общество

Производитель Superjet 100 не смог выполнить годовой план продаж

Что произошло Компания "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) не выполнила план продаж лайнера Sukhoi Superjet 100 на 2019 год.
РБК 01:22
Экономика

Бизнес попросил проверить тарифы банков на обслуживание касс

"Признаки согласованности" В обращении московской "Опоры" отмечается, что, учитывая "активное участие кредитных учреждений в продвижении дистанционных способов обслуживания", а также замедление инфляции, повышение тарифов не имеет экономического обоснования и является дополнительной финансовой нагрузкой бизнеса.
РБК вчера в 23:00
Происшествия

По делу о взрыве под Белгородом задержали сотрудников газовой службы

СК предъявил обвинение троим представителям газовой службы по делу о взрыве в жилом доме в Белгородской области, их задержали, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
РИА Новости 02:11
Космос

Миллиард лет назад центр нашей Галактики взорвался тысячами сверхновых

Рассмотрев плотные области в центре Млечного Пути, ученые выяснили, что 80 процентов его звезд образовались за первую половину его существования — в период от восьми до 13,5 миллиарда лет назад.
Naked Science 02:12
Финансы

Сбербанк основал в Швейцарии компанию-трейдер

Сбербанк зарегистрировал в швейцарском кантоне Цуг дочернюю компанию Sber Trading Swiss, которая займется международным товарным финансированием, а также операциями с сырьём, говорится в сообщении банка.
ПРАЙМ 02:04
Армия и оружие

Очередной американский корабль заметили в Черном море

Снимки американского корабля попали в сеть. На данный момент это девятый заход судна ВМС США в Черное море.
Аргументы неделi. Крым вчера в 09:35
Армия и оружие

Атомную подлодку «Князь Олег» передадут ВМФ России в 2020 году

Завод «Севмаш» передаст стратегический подводный крейсер «Князь Олег» и еще три атомные подводные лодки в 2020 году Военно-морскому флоту (ВМФ) России.
Известия вчера в 10:01
Политика

Вице-губернатор Иркутской области подал в отставку

Руководитель аппарата правительства Иркутской области и заместитель губернатора региона Дмитрий Чернышев подал в отставку по собственному желанию.
Компания 01:57
Здоровье

Вячеслав Володин раскритиковал данные Минздрава о зарплате медиков

В большинстве регионов врачи не получают среднюю зарплату в 79 тысяч рублей в месяц, о которой говорит Минздрав.
Доктор Питер вчера в 09:40
Как работают Яндекс.Новости?
Главное