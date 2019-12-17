Россия в октябре текущего года увеличила вложения в государственные ценные бумаги США на 622 миллиона долларов - до 10,697 миллиарда долларов, свидетельствуют данные американского минфина. Из этой суммы 8,127 миллиарда долларов приходятся на краткосрочные бумаги и 2,570 миллиарда - на долгосрочные.

с чего всё началось

В октябре Россия увеличила вложения в государственные ценные бумаги США на $622 млн. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на данные американского Минфина. Отмечается, что вложения Москвы достигли $10,697 млрд.

Россия увеличила вложения в гособлигации США на $622 млн

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