Экономика

ИзвестияИзвестияРоссия увеличила вложения в гособлигации США на $622 млн

Россия в октябре 2019 года увеличила вложения в государственные ценные бумаги США на $622 млн — до $10,697 млрд. Как следует из данных американского минфина, из этой суммы $8,127 млрд приходятся на краткосрочные бумаги и $2,57 млрд — на долгосрочные.
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Резервы обернулись бумагами

Российская газета11:23

Власти РФ увеличили вложения в гособлигации США на $622 млн

Московский Комсомолецвчера в 17:05

«Новости дедолларизации»: о вложениях России в американские госбумаги

REGNUM01:50

Россия увеличила вложения в гособлигации США до $10,7 млрд

РБКвчера в 20:40

Москва увеличила инвестиции в гособлигации США до $10,7 млрд

Газета.Ru08:58

Россия увеличила вложения в госбумаги США почти до $10,7 млрд

ТАССвчера в 16:57

Россия увеличила вложения в гособлигации США на 622 миллиона долларов

РИА Новостивчера в 16:38
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Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 22:07, Ашберн
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Как сообщало ИА REGNUM, экс-губернатор Сахалина Александр Хорошавин был арестован в апреле 2015 года.
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Российские пограничники задержали во вторник пять японских рыболовецких судов, сообщает телевидение NHK со ссылкой на источник в МИД Японии.
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Возбуждено уголовное дело по факту неуставных отношений в части в Забайкальском крае, где 25 октября солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов перестрелял восьмерых сослуживцев.
Газета.Ru 05:56
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Зеленский предложил «лишить» Севастополь «специального статуса»

Президент Украины Владимир Зеленский предложил убрать упоминание о "специальном статусе" Севастополя из конституции страны.
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Где окажется Ковальчук после расторжения контракта с «Лос-Анджелесом»

«Лос-Анджелес» выставил Илью Ковальчука на драфт отказов с целью расторжения контракта с хоккеистом.
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В Астраханской области сел на грунт дальний бомбардировщик

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Новый сопроводительный документ на легковые и грузовые автомобили до 3,5 тонн появится в России.
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Определены сроки завершения строительства «Северного потока-2»

Предполагается, что все работы по строительству будут окончательно прекращены через несколько месяцев, но компания не хочет спекулировать о сроках.
Газета.Ru 11:24
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В Магаданской области 31 декабря объявили выходным днем

В Магаданской области указом "Об изменении рабочего времени" губернатора Сергея Носова 31 декабря было сделано выходным днем. об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 21:19
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ВС США и Канады начали слежку за российским кораблем «Виктор Леонов»

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«Нафтогаз» назвал сроки новых встреч при провале переговоров по газу

Если России и Украине не удастся согласовать условия по транзиту газа до конца этого года, новый раунд переговоров может состояться в апреле или мае 2020 года.
РБК 14:39
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Названа дата голосования по импичменту Трампа в палате представителей

Финальное голосование Палаты представителей конгресса США по импичменту президента Дональда Трампа состоится в среду, говорится в обращении спикера палаты Нэнси Пелоси к демократам.
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77-летняя ведущая Ангелина Вовк выходит замуж за молодого любовника

Российская телеведущая Ангелина Вовк призналась, что ее молодой любовник сделал ей предложение руки и сердца.
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Автомобили Opel возвращаются на российский рынок

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Опубликовано видео испытаний новейшей боевой машины «Деривация»

Телеканал "Звезда" опубликовал кадры с испытаний боевой машины 2С38 "Деривация-СВ" в Нижнем Новгороде.
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Задержанный во Внуково метадон везли в Таджикистан по программе ООН

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Фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате

В некоторых СМИ публикуется информация о том, что фильм Аллы Пугачевой собрал около 30 миллионов рублей в прокате, однако журналисты НТВ утверждают, что это попытки скрыть провал.
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На Украине анонсировали новые санкции против России

Правительство Украины инициирует введение санкций против предприятий, находящихся на неподконтрольных Киеву территориях и сотрудничающих с предприятиями оборонно-промышленного комплекса России.
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С оборонного завода в Башкирии пропали более 200 тонн взрывчатки

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