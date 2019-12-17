Экономика

РИА НовостиРИА НовостиРоссия увеличила вложения в гособлигации США на 622 миллиона долларов

Россия не входит в тридцатку крупнейших держателей американского долга. Москва с апреля 2018 года систематически сокращала вложения в американские бумаги. При этом в сентябре и октябре 2018 года вложения в американский госдолг незначительно выросли.
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Россия увеличила вложения в гособлигации США на 622 миллиона долларов

Россия в октябре текущего года увеличила вложения в государственные ценные бумаги США на 622 миллиона долларов - до 10,697 миллиарда долларов, свидетельствуют данные американского минфина. Из этой суммы 8,127 миллиарда долларов приходятся на краткосрочные бумаги и 2,570 миллиарда - на долгосрочные.
РИА Новостивчера в 16:38

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Россия увеличила вложения в гособлигации США до $10,7 млрд

РБКвчера в 20:40

Россия увеличила вложения в гособлигации США на 622 миллиона долларов

РИА Новостивчера в 16:38

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REGNUMвчера в 17:36

Россия увеличила вложения в гособлигации США

Взгляд.рувчера в 17:25

Власти РФ увеличили вложения в гособлигации США на $622 млн

Московский Комсомолецвчера в 17:05

Россия увеличила вложения в госбумаги США почти до $10,7 млрд

ТАССвчера в 16:57

Россия увеличила вложения в гособлигации США до $10,69 млрд

Коммерсантъвчера в 19:59
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Происшествия

В Бурятии собаки терзали тело новорожденного ребенка

16 декабря в городе Гусиноозерске местные жители заметили двух собак. В пасти одной из них разглядели тело новорожденного ребенка.
Российская газета вчера в 19:32
Общество

Названы главные ошибки при прогреве автомобиля зимой

Эксперт журнала "За рулем" Кирилл Милешкин назвал четыре основные ошибки водителей при прогреве автомобиля в зимний период.
РИА Новости вчера в 19:20
Шоу-бизнес

Собчак высказалась о краже детей хоккеистом Зайцевым

Телеведущая и бывший кандидат на пост президента России Ксения Собчак эмоционально прокомментировала скандал, который произошел между хоккеистом Никитой Зайцевым и его экс-супругой Маргаритой.
Московский Комсомолец вчера в 04:36
Общество

В Гидрометцентре предупредили о снежном январе

Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, по предварительному прогнозу, в январе в Москве температура превысит норму на 1 градус.
Российская газета 15 декабря в 17:00
Происшествия

В Ленобласти при обыске в доме многодетной семьи нашли арсенал оружия

Российская газета вчера в 23:20
Политика

На Украине суд признал незаконным расширение полномочий Зеленского

Как сообщает украинское издание "Страна", Конституционный суд Украины принял решение, согласно которому законопроект, расширяющий полномочия президента Владимира Зеленского в части назначения руководителей Национального антикоррупционного бюро и Государственного бюро расследований, признан незаконным.
Московский Комсомолец вчера в 16:50
Технологии

В систему переводов ЦБ внедрят платежи смартфоном по аналогии с Apple Pay

Национальная система платежных карт (НСПК) обсуждает с банками внедрение в Систему быстрых платежей (СПБ) ЦБ технологии бесконтактной оплаты NFC, рассказали РБК четыре источника на платежном рынке.
РБК вчера в 22:00
Авто

Тюменское ГИБДД закупило для собственных нужд автомобили Mercedes

Тюменцы в соцсетях обсуждают целесообразность закупки автомобилей марки Mercedes-Benz для Госавтоинспекции.
NashGorod.ru вчера в 23:58
Армия и оружие

Военные России и Сирии начали совместные учения в Средиземном море

Газета.Ru вчера в 21:35
Авто

Названы ошибки во время прогрева, которые совершают миллионы водителей

Если ваш автомобиль оснащен автозапуском, то проблем с прогреванием не бывает.
МедиаПоток 14 декабря в 05:14
Общество

Путин подписал закон о вводе электронных трудовых книжек

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении электронных трудовых книжек.
РЕН ТВ вчера в 08:17
Политика

Сергей Левченко рассказал, кому выгодна его отставка

Бывший губернатор Иркутской области Сергей Левченко рассказал, кому могла быть выгодна его отставка.
АиФ Иркутск вчера в 03:25
Шоу-бизнес

В шоу «План Б» Ольга Бузова никого не выбрала

Сегодня в эфир канала ТНТ вышел предпоследний выпуск романтического реалити-шоу «План Б». Напомним, что в предыдущей серии Ольга Бузова выбрала двух участников, которые продолжили борьбу за ее сердце.
Вокруг ТВ 15 декабря в 12:54
Футбол

Зеленский поддержал оскорбленного украинского футболиста Зозулю

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал оскорбленного в минувшее воскресенье украинского футболиста "Альбасете" Романа Зозулю.
Газета.Ru вчера в 13:19
Происшествия

Вылетевший в Бангкок самолет вернулся в Новосибирск из-за поломки

РИА Новости вчера в 21:54
Авто

Opel возобновила продажи в России

Ожидается, что в первой половине 2020 года в продажу также поступят грузовые фургоны Opel Vivaro.
Давыдов.Индекс вчера в 11:02
Гаджеты

Time назвал 10 лучших гаджетов уходящего десятилетия

Журнал Time представил перечень лучшей электроники, появившейся за последние десять лет.
ТАСС 15 декабря в 05:32
Экономика

Гарантию вкладов увеличат до 10 млн рублей

Например, продал человек квартиру, положил свои 9,5 млн руб в банк, а тот через 2 месяца обанкротился.
Слава Севастополя 14 декабря в 04:00
Футбол

Владимир Кияев вступился за отстраненного Гинера

Президент «Оренбурга» Владимир Кияев оценил решение комитета по этике РФС об отстранении Евгения Гинера от футбольной деятельности на 3 месяца.
Удар56 15 декабря в 07:30
Общество

Rambler потребовала заблокировать Twitch в России

Требования включают блокировку Twitch в России и взыскание рекордной компенсации в размере 180,345 млрд рублей (около $2,9 млрд), сообщила представляющая стриминговую платформу в суде Юлианна Табастаева.
Forbes вчера в 01:40
Экономика

«Газпром» уходит из Сибири

ОГК-2 «Газпром энергохолдинга» (ГЭХа) и СУЭК (подконтрольна Андрею Мельниченко) договорились об условиях продажи угольной Красноярской ГРЭС-2 (1,26 ГВт).
Коммерсантъ вчера в 17:30
Экономика

В Минфине Украины назвали новую помощь МВФ «последней программой»

Украина рассчитывает выполнить новую программу Международного валютного фонда (МВФ) за три года, сообщила глава Минфина страны Оксана Маркарова в эфире телеканала ICTV.
РБК вчера в 22:58
Армия и оружие

Глава Пентагона отреагировал на заявление Эрдогана о базе Инджирлик

РИА Новости вчера в 21:38
Политика

Экс-депутат Рады заявил о восхищении Крымским мостом

Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко заявил, что восхищается Крымским мостом.
РБК вчера в 13:35
Происшествия

Экс-министр финансов Подмосковья Кузнецов получил 14 лет колонии

"Назначить Кузнецову наказание в виде 14 лет колонии общего режима", — огласила свое решение судья Ирина Вырышева.
РИА Новости вчера в 06:10
Футбол

«Зенит» и «Локомотив» поспорят за Акунью

"Локомотив" включился в борьбу за полузащитника "Спортинга" и сборной Аргентины Маркоса Акунью, утверждают португальские СМИ.Интерес к 28-летнему хавбеку по-прежнему проявляют "Зенит" и "Наполи".
Soccer.ru вчера в 18:01
Финансы

Центробанк обнародовал курсы валют

Курс валют с 17 декабря 2019 года Напомним, что Центральный банк Узбекистана больше не устанавливает цены на продажу и покупку валюты.
Sputnik Узбекистан вчера в 02:57
Общество

Яровая предложила отменить в России бакалавриат и магистратуру

По мнению Яровой, целесообразность болонской системы в России стоит поставить под сомнение.
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Общество

Rambler попросит прекратить уголовное дело против Nginx

Совет директоров Rambler Group поручил менеджменту холдинга обратиться в правоохранительные органы для прекращения уголовного дела против веб-сервера Nginx, говорится в сообщении, поступившем в "Ъ".
Коммерсантъ вчера в 13:58
Здоровье

В популярных конфетах выявлены бактерии и плесень

Известно, что эксперты Росконтроля проверили конфеты популярных российских производителей.
Вечерний курьер вчера в 15:19
Как работают Яндекс.Новости?
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