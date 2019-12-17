Экономика
РИА НовостиРоссия увеличила вложения в гособлигации США на 622 миллиона долларов
Россия не входит в тридцатку крупнейших держателей американского долга. Москва с апреля 2018 года систематически сокращала вложения в американские бумаги. При этом в сентябре и октябре 2018 года вложения в американский госдолг незначительно выросли.
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с чего всё началось
Россия в октябре текущего года увеличила вложения в государственные ценные бумаги США на 622 миллиона долларов - до 10,697 миллиарда долларов, свидетельствуют данные американского минфина. Из этой суммы 8,127 миллиарда долларов приходятся на краткосрочные бумаги и 2,570 миллиарда - на долгосрочные.РИА Новостивчера в 16:38
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