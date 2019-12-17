Экономика
RT на русскомРоссия увеличила вложения в гособлигации США на $622 млн
В октябре Россия увеличила вложения в государственные ценные бумаги США на $622 млн. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на данные американского Минфина. Отмечается, что вложения Москвы достигли $10,697 млрд.
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с чего всё началось
Россия в октябре текущего года увеличила вложения в государственные ценные бумаги США на 622 миллиона долларов - до 10,697 миллиарда долларов, свидетельствуют данные американского минфина. Из этой суммы 8,127 миллиарда долларов приходятся на краткосрочные бумаги и 2,570 миллиарда - на долгосрочные.РИА Новостивчера в 16:38
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Интернет
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Общество
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Экономика
В Минфине Украины назвали новую помощь МВФ «последней программой»
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По сообщениям сетевых источников, китайский посол Ву Кен (Wu Ken) пригрозил Германии ответными мерами в случае введения запрета на использование телекоммуникационного оборудования Huawei, предназначенного для построения сетей связи пятого поколения (5G).
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Платежи смартфоном добавят в систему переводов ЦБ
Национальная система платёжных карт (НСПК) планирует внедрить в Систему быстрых платежей (СБП) технологии бесконтактной оплаты NFC.
Экономика
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Следует переломить привычку россиян ходить на голливудские фильмы.
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Трое сенаторов конгресса США обратились к и.о. директора Национальной разведки Джозефу Магуайру с просьбой предоставить анализ возможных последствий от вероятного отказа США продлевать Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
Армия и оружие
Глава Пентагона отреагировал на заявление Эрдогана о базе Инджирлик
Экономика
США и Китай договорились, ралли на рынках может продолжиться
Прошлая неделя отличилась мажорными настроениями на глобальных рынках на ожиданиях заключения торговой сделки между США и Китаем.