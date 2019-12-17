Финансы

РИА НовостиРИА НовостиРоссия увеличила вложения в гособлигации США на 622 миллиона долларов

Россия в октябре текущего года увеличила вложения в государственные ценные бумаги США на 622 миллиона долларов - до 10,697 миллиарда долларов, свидетельствуют данные американского минфина. Из этой суммы 8,127 миллиарда долларов приходятся на краткосрочные бумаги и 2,570 миллиарда - на долгосрочные.
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Россия увеличила вложения в гособлигации США на 622 миллиона долларов

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Россия увеличила вложения в гособлигации США на $622 миллиона

Аргументы и Факты17:21

РФ увеличила вложения в гособлигации США

ФАН18:00
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Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 18:16, Ашберн
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