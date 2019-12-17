Экономика
РИА НовостиРоссия увеличила вложения в гособлигации США на 622 миллиона долларов
Россия в октябре текущего года увеличила вложения в государственные ценные бумаги США на 622 миллиона долларов - до 10,697 миллиарда долларов, свидетельствуют данные американского минфина. Из этой суммы 8,127 миллиарда долларов приходятся на краткосрочные бумаги и 2,570 миллиарда - на долгосрочные.
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Политика
Госдеп: встреча Трампа с Лавровым отношениям с Украиной не навредила
В американском внешнеполитическом ведомстве не считают, что встреча президента Дональда Трампа с главой МИД РФ Сергеем Лавровым могла как-то "испортить" отношения США и Украины.
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Раньше россияне придерживались мнения, что новый автомобиль лучше покупать в январе.
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Президент Владимир Путин подписал закон, предусматривающий отмену комиссии за межрегиональные денежные переводы между счетами граждан в одном банке.
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На южном полюсе Юпитера образовался вихрь размером с Чукотку
Межпланетная станция «Юнона» в ходе недавнего близкого пролета мимо Юпитера обнаружила новый вихрь, появившийся на южном полюсе планеты.
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Российский фильм «Дылда» вошёл в шорт-лист претендентов на «Оскар»
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Hyundai продемонстрировал новый доступный седан Aura
Новый седан Hyundai Aura, призванный стать уменьшенной и удешевленной версией бестселлера Solaris, показали на официальных дизайн-скетчах.
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Житель Ленинградской области подозревается в насилии над дочерью
Житель частного дома в Гатчинском районе Ленинградской области задержан по подозрению в сексуальном насилии над своей несовершеннолетней дочерью, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Ленинградской области.
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Власти Украины планируют ввести двойное гражданство
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Джикия, выступающий за красно-белых с 2017 года, не стал отвечать Запашному. По его словам, каждый должен заниматься своим делом.
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Белорусский спецназовец рассказал об убийстве оппонентов Лукашенко
Бывший сотрудник специального отряда быстрого реагирования (СОБР) Белоруссии Юрий Гаравский в интервью Deutsche Welle рассказал, что участвовал в убийстве оппонентов президента страны Александра Лукашенко.
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Жигунов откровенно ответил на обвинения в избиении Заворотнюк
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Автомобили Opel вернулись на российский рынок
Экономика
Россиянам вернут до 120 тысяч рублей с пенсионных взносов
Согласно документу, налоговый вычет в размере 120 тысяч рублей будет учтен в гарантированном пенсионном плане (ГПП) для взносов, которые превышают 6% заработной платы.
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Boeing решила приостановить выпуск самолетов 737 MAX
Эксплуатация самолетов Boeing 737 MAX была приостановлена после двух авиакатастроф: один лайнер в октябре 2018 года разбился в Индонезии (погибли 189 человек), а другой в марте текущего года в Эфиопии (погибли 157 человек).
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Мужчина открыл стрельбу в московском метро
В московском метро 23-летний мужчина открыл стрельбу на станции "Косино".
Наука
Патент недели: как можно обмануть атеросклероз
Для лечения пациентов с атеросклерозом часто назначают процедуру терапевтического плазмафереза — по сути «чистку крови» с использованием материалов-сорбентов.
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На Сахалине планируют перевести на газ сто тысяч машин
Сто тысяч машин на Сахалине планируют перевести на голубое топливо за пять лет.
Армия и оружие
Российский «Охотник» назвали оружием «умного» беспилотного боя в Китае
Общество
В Госдуме предложили расселять жителей аварийных домов по ипотеке
Депутат Госдумы Дмитрий Юрков предложил расселять жителей аварийных домов в рамках ипотечного кредитования по сниженной ставке, которая не будет превышать 3%.
Космос
Радиотелескопы помогут спутникам составить глобальную карту смещений коры
Ученые предложили объединить снимки спутников дистанционного зондирования Земли с данными радиотелескопов, что позволит создать глобальную карту смещений поверхности планеты с привязкой к надежной системе отсчета.
Здоровье
Ростовские врачи выступили за изменение закона о госзакупках
Законодательство о госзакупках в сфере здравоохранения требует серьезной доработки.
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Россия оказалась в тройке списка "самых могущественных стран мира" вместе с США и КНР в рейтинге, опубликованном в журнале U.S. News.
Экономика
Легендарный завод продали Китаю
За время своей независимости Украина смогла довести легендарный завод по производству авиационных двигателей "Мотор Сич" до катастрофического положения.
Общество
На Apple, Google и Tesla подали в суд в связи с гибелью детей в шахтах
Международная правозащитная организация IRAdvocates подала коллективный иск к технологическим компаниям Apple, Alphabet (материнская компания Google), а также Tesla, Dell и Microsoft в связи с гибелью детей на кобальтовых шахтах в Демократической Республике Конго (ДРК).
Здоровье
Врач перечислил распространенные ошибки при лечении горла
Врач Владимир Зайцев назвал распространенные ошибки при лечении горла.
Политика
Джулиани привел доказательства против сына Байдена и демократов
Адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани сообщил, что у него имеются доказательства того, что сын бывшего вице-президента США Джо Байдена связан с отмыванием млн долларов.
Политика
В любую точку Земли за час: американцы похвастались новой технологией
В США разрабатывают космическую технологию, позволяющую доставлять человека в любое место нашей планеты менее чем за час.
Футбол
Украинский тренер отказался считать «Зенит» командой
Бывший тренер сборной Украины по футболу Мирон Маркевич заявил, что не считает петербургский «Зенит» командой.