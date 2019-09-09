Экономика
ТАССРоссия увеличила выпуск золота в I полугодии
Российские предприятия в январе - июне 2019 года нарастили выпуск золота по сравнению с таким же периодом годом ранее на 11%, до 142,2 т, следует из материалов Союза золотопромышленников.
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РФ увеличила выпуск золота в янв-июне на 11,4% - Союз золотопромышленников
Вестник золотопромышленника07:06
Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 12:14, Вашингтон
Политика
Лавров пошутил про авторитет на встрече с Вышинским
Газета.Ru 11:35
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Напавший на дом Памфиловой признал вину
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США в ходе секретной миссии в 2017 году смогли вывезти из России своего топового шпиона в российском правительстве, сообщает CNN со ссылкой на заявления многочисленных чиновников американской администрации, знакомых с вопросом.
Газета.Ru 09:48
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Движение «Хезболлах» заявило, что сбило израильский беспилотник
Ливанское движение "Хезболлах" заявило, что его бойцы сбили израильский беспилотник в районе пограничного поселения Рамия в южном Ливане, сообщает ливанский телеканал "Аль-Маядин".
РИА Новости 00:19
Политика
Цемах отказался от сделки со следствием по делу MH17
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РИА Новости вчера в 08:36
Политика
Названа дата новых переговоров России, Украины и ЕК по газу
Новый раунд трехсторонних переговоров России, Украины и Еврокомиссии по вопросу транзита российского газа через Украину в ЕС пройдет 19 сентября, сообщил источник в Еврокомиссии.
ФАН 06:07
Наука
Древний континент обнаружили под современной Европой
Ученые выяснили, что образовавшийся почти четверть миллиарда лет назад континент сейчас буквально находится под Европой.
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Внезапное онемение тела названо симптомом серьезных заболеваний
Онемение может указывать на такие заболевания, как сахарный диабет, тромбоз, артрит, артроз.
Medical Note 01:44
Экономика
В Госдуме предложили установить единую минимальную цену на сигареты
Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР) планирует внести поправки об установлении единой минимальной цены на табачные изделия.
Коммерсантъ 03:49
Политика
Роскомнадзор выявил политрекламу в Google и Facebook в ходе выборов
«В ходе мониторинга средств массовой коммуникации в единый день голосования установлены факты распространения в поисковой системе Google, в социальной сети Facebook и на видеохостинге YouTube политической рекламы», — заявили в Роскомнадзоре.
RT на русском вчера в 10:21
Политика
Шойгу и Лавров ответили на призыв к России быть «нормальной страной»
Американское понимание "нормальности" государства странным образом коррелирует с поддержкой властями США революций по всему миру и с другими нарушения международного права – так главы МИД и Минобороны РФ Сергей Лавров и Сергей Шойгу прокомментировали слова главы Пентагона Марка Эспера о том, что Россия должна "вести себя как нормальная страна" – чтобы снискать уважение Запада.
Газета.Ru 11:12
Происшествия
В оренбургском Новотроицке в доме взорвались пары самогона
Два человека с ожогами госпитализированы в оренбургском Новотроицке в результате взрыва паров самогона в жилом доме и обрушения стены и потолка, сообщили в пресс-службе МВД по Оренбургской области.
РИА Новости 10:36
Технологии
Россияне смогут покупать алкоголь по приложению вместо паспорта
В России внедрят специальное мобильное приложение, с помощью которого можно будет доказать свой совершеннолетний возраст для покупки алкоголя.
9111.ru 05:25
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о Второй мировой войне
RT на русском вчера в 17:20
Политика
Актер из «Реальных пацанов» стал депутатом гордумы в Пермском крае
«Депутатом Осинской городской думы первого созыва по шестому округу избран директор ООО «Главное Осинское лесное хозяйство» Армен Бежанян», — приводит сообщение избиркома «РИА Новости».
Известия 08:21
Общество
В Гидрометцентре пообещали летнюю погоду в сентябре
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Политика
Обнародованы итоги выборов в Мосгордуму
Lenta.ru 03:50
Гаджеты
Компания LG может уйти с российского рынка смартфонов
Учитывая столь низкий интерес россиян к смартфонам LG, корейский технологический гигант может полностью уйти из этого сегмента российского рынка.
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Политика
Беглов победил на выборах губернатора Петербурга
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов лидирует на выборах главы города после обработки 100 процентов протоколов.
Lenta.ru 10:15
Авто
Hyundai Creta получила спецверсию для России
Дилеры Hyundai начали продажи лимитированной спецсерии компактного кроссовера Hyundai Creta под названием Rock Edition.
UsedCars.ru 10:10
Политика
ГИК до сих пор не смог подвести итоги выборов муниципальных депутатов
Петербургские отделения партий «Справедливая Россия» и «Яблоко» требуют немедленно ввести в систему ГАС «Выборы» итоги голосования на муниципальных выборах.
Мойка78 12:08
Политика
В Словакии перенесли заседание парламента по вотуму недоверия премьеру
Внеочередное заседание парламента Словакии, на котором по предложению оппозиции должна была идти речь о недоверии премьеру Петеру Пеллегрини, вновь, как и в пятницу, не состоялось из-за отсутствия кворума, сообщил журналистам спикер Андрей Данко.
РИА Новости 09:15
Политика
Канделаки высмеяла заявление Катамадзе о любви к россиянам
РИА Новости 07:35
Шоу-бизнес
«Поцелуи в прямом эфире»: Собчак заработает на своей свадьбе миллионы
Свадьба 37-летней Ксении Собчак и 44-летнего режиссёра Константина Богомолова грядёт в пятницу, 13-го сентября.
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