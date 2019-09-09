Российские предприятия в январе - июне 2019 года нарастили выпуск золота по сравнению с таким же периодом годом ранее на 11%, до 142,2 т, следует из материалов Союза золотопромышленников.

Политика США вывезли из России своего топового шпиона в 2017 году, узнали СМИ США в ходе секретной миссии в 2017 году смогли вывезти из России своего топового шпиона в российском правительстве, сообщает CNN со ссылкой на заявления многочисленных чиновников американской администрации, знакомых с вопросом.

Армия и оружие Движение «Хезболлах» заявило, что сбило израильский беспилотник Ливанское движение "Хезболлах" заявило, что его бойцы сбили израильский беспилотник в районе пограничного поселения Рамия в южном Ливане, сообщает ливанский телеканал "Аль-Маядин".

Политика Цемах отказался от сделки со следствием по делу MH17 Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что свидетель по уголовному делу о крушении Boeing (MH17) на Украине в 2014 году Владимир Цемах отказался от сделки со следствием.

Политика Названа дата новых переговоров России, Украины и ЕК по газу Новый раунд трехсторонних переговоров России, Украины и Еврокомиссии по вопросу транзита российского газа через Украину в ЕС пройдет 19 сентября, сообщил источник в Еврокомиссии.

Наука Древний континент обнаружили под современной Европой Ученые выяснили, что образовавшийся почти четверть миллиарда лет назад континент сейчас буквально находится под Европой.

Здоровье Внезапное онемение тела названо симптомом серьезных заболеваний Онемение может указывать на такие заболевания, как сахарный диабет, тромбоз, артрит, артроз.

Экономика В Госдуме предложили установить единую минимальную цену на сигареты Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР) планирует внести поправки об установлении единой минимальной цены на табачные изделия.

Политика Роскомнадзор выявил политрекламу в Google и Facebook в ходе выборов «В ходе мониторинга средств массовой коммуникации в единый день голосования установлены факты распространения в поисковой системе Google, в социальной сети Facebook и на видеохостинге YouTube политической рекламы», — заявили в Роскомнадзоре.

Политика Шойгу и Лавров ответили на призыв к России быть «нормальной страной» Американское понимание "нормальности" государства странным образом коррелирует с поддержкой властями США революций по всему миру и с другими нарушения международного права – так главы МИД и Минобороны РФ Сергей Лавров и Сергей Шойгу прокомментировали слова главы Пентагона Марка Эспера о том, что Россия должна "вести себя как нормальная страна" – чтобы снискать уважение Запада.

Происшествия В оренбургском Новотроицке в доме взорвались пары самогона Два человека с ожогами госпитализированы в оренбургском Новотроицке в результате взрыва паров самогона в жилом доме и обрушения стены и потолка, сообщили в пресс-службе МВД по Оренбургской области.

Технологии Россияне смогут покупать алкоголь по приложению вместо паспорта В России внедрят специальное мобильное приложение, с помощью которого можно будет доказать свой совершеннолетний возраст для покупки алкоголя.

Политика Актер из «Реальных пацанов» стал депутатом гордумы в Пермском крае «Депутатом Осинской городской думы первого созыва по шестому округу избран директор ООО «Главное Осинское лесное хозяйство» Армен Бежанян», — приводит сообщение избиркома «РИА Новости».

Общество В Гидрометцентре пообещали летнюю погоду в сентябре Теплая погода преимущественно без осадков сохранится в центральных регионах России в течение всей рабочей недели.

Гаджеты Компания LG может уйти с российского рынка смартфонов Учитывая столь низкий интерес россиян к смартфонам LG, корейский технологический гигант может полностью уйти из этого сегмента российского рынка.

Политика Беглов победил на выборах губернатора Петербурга Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов лидирует на выборах главы города после обработки 100 процентов протоколов.

Авто Hyundai Creta получила спецверсию для России Дилеры Hyundai начали продажи лимитированной спецсерии компактного кроссовера Hyundai Creta под названием Rock Edition.

Политика ГИК до сих пор не смог подвести итоги выборов муниципальных депутатов Петербургские отделения партий «Справедливая Россия» и «Яблоко» требуют немедленно ввести в систему ГАС «Выборы» итоги голосования на муниципальных выборах.