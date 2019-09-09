Российские предприятия в январе - июне 2019 года нарастили выпуск золота по сравнению с таким же периодом годом ранее на 11%, до 142,2 т, следует из материалов Союза золотопромышленников.

Финансы Россия осталась без чистого государственного долга В 2017 году аналитики Sberbank CIB указывали, что Россия может нарастить общий долг на 50% без угрозы финансовой стабильности и тем самым отчасти решить проблему медленного роста.

Гаджеты Intel готовит бюджетный мини-компьютер По данным инсайдера, компания Intel готовит мини-компьютер NUC 8 Rugged.

Общество Самарцы потребовали извинений за выступление Билана на Дне города Жители Самары, недовольные выступлением Димы Билана на Дне города, запустили электронную петицию: люди требуют публично извиниться перед горожанами за то, что этот артист был приглашен на праздник.

Политика В США выступили за предотвращение конфликтов в Арктике США намерены содействовать предотвращению конфликтов в Арктике, а также противостоять стратегическому позиционированию в этом регионе.

Технологии Россиянам разрешат покупать алкоголь по приложению вместо паспорта Жители России смогут покупать алкогольную продукцию, предъявив на кассе мобильное приложение вместо паспорта.

Шоу-бизнес Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина требуют снести По некоторым данным, рядом с замком уже вовсю орудуют рабочие в строительной форме, поэтому по приезду домой Пугачеву и Галкина ожидает весьма неприятная ситуация.

Общество Больше 20 млн россиян могут потерять работу из-за «автоматизации» Дополнительное налоговое обременение затормозит развитие прогрессивных технологий и видов деятельности, что будет снижать конкурентоспособность России на мировом рынке, сказали «Известиям» в пресс-службе Минэкономразвития.

Политика Трамп отреагировал на сообщения об «эвакуации шпиона» из России Решение было принято после встречи главы МИД Сергея Лаврова и экс-посла России в США Сергея Кисляка с Трампом в Белом доме, в ходе которой стороны обсуждали полученные от разведки секретные сведения про "Исламское государство"*.

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Политика «Свидетель» по делу MH17 Цемах отказался от сделки со следствием Свидетель по уголовному делу о крушении малайзийского Boeing рейса MH17 в 2014 году Владимир Цемах отказался от сделки со следствием.

Политика Савченко заявила о возможном возвращении на Украину крепостного права Бывший депутат Верховной рады VIII созыва Надежда Савченко выразила мнение, что Украину ждет возвращение к крепостному праву.

Общество В онкоцентре имени Блохина опровергли данные о массовых увольнениях В Национальном исследовательском центре онкологии имени Н.Н. Блохина опровергли сообщения о массовых увольнениях сотрудников медицинского учреждения на фоне смены руководства и сокращения зарплат.

Политика Немецкий детектив предложил Малайзии информацию о крушении МН17 Немецкий детектив Йозеф Реш сообщил, что готов обсуждать с властями Малайзии вопрос о передаче материалов по делу о крушении рейса МН17.

Гаджеты Panasonic Toughbook 55 — модульный «танк» среди ноутбуков Toughbook 55, как и другие модели серии, поддерживает горячую замену батарей без выключения, а время автономной работы за счёт этого достигает 40 часов.

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Общество В Госдуме подумывают ввести наказание за ложный вызов скорой помощи Экспертный совет при комитете Госдумы по охране здоровья начал рассматривать предложение о введение наказаний для тех россиян, которые вызывают скорую помощь просто так.

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