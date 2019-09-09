Экономика

ТАССТАССРоссия увеличила выпуск золота в I полугодии

Российские предприятия в январе - июне 2019 года нарастили выпуск золота по сравнению с таким же периодом годом ранее на 11%, до 142,2 т, следует из материалов Союза золотопромышленников.
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Россия увеличила выпуск золота в I полугодии

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