Экономика
ТАССРоссия увеличила выпуск золота в I полугодии
Российские предприятия в январе - июне 2019 года нарастили выпуск золота по сравнению с таким же периодом годом ранее на 11%, до 142,2 т, следует из материалов Союза золотопромышленников.
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РФ увеличила выпуск золота в янв-июне на 11,4% - Союз золотопромышленников
Вестник золотопромышленника07:06
Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 19:51, Вашингтон
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По данным инсайдера, компания Intel готовит мини-компьютер NUC 8 Rugged.
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Российская газета 09:18
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США намерены содействовать предотвращению конфликтов в Арктике, а также противостоять стратегическому позиционированию в этом регионе.
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Решение было принято после встречи главы МИД Сергея Лаврова и экс-посла России в США Сергея Кисляка с Трампом в Белом доме, в ходе которой стороны обсуждали полученные от разведки секретные сведения про "Исламское государство"*.
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Россия и Украина готовят новый обмен заключенными
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова в эфире телеканала Громадское заявила, что Украина и Россия продолжают переговоры по следующему обмену заключенными или задержанными гражданами.
Znak.com 19:31
Политика
Путин и Макрон обсудили ситуацию на Украине
Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщила пресс-служба российского лидера.
РИА Новости вчера в 13:19
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Путин уволил почти 30 генералов и полковников
Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.
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Свидетель по уголовному делу о крушении малайзийского Boeing рейса MH17 в 2014 году Владимир Цемах отказался от сделки со следствием.
Радио Sputnik вчера в 11:17
Космос
Объяснено «зловещее молчание» инопланетян
Lenta.ru 09:43
Политика
Савченко заявила о возможном возвращении на Украину крепостного права
Бывший депутат Верховной рады VIII созыва Надежда Савченко выразила мнение, что Украину ждет возвращение к крепостному праву.
Газета.Ru 18:07
Общество
В онкоцентре имени Блохина опровергли данные о массовых увольнениях
В Национальном исследовательском центре онкологии имени Н.Н. Блохина опровергли сообщения о массовых увольнениях сотрудников медицинского учреждения на фоне смены руководства и сокращения зарплат.
RT на русском 11:23
Политика
Немецкий детектив предложил Малайзии информацию о крушении МН17
Немецкий детектив Йозеф Реш сообщил, что готов обсуждать с властями Малайзии вопрос о передаче материалов по делу о крушении рейса МН17.
Труд 03:59
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Panasonic Toughbook 55 — модульный «танк» среди ноутбуков
Toughbook 55, как и другие модели серии, поддерживает горячую замену батарей без выключения, а время автономной работы за счёт этого достигает 40 часов.
Игромания.ру 16:15
Игры
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Компания Take-Two пытается закрыть проект мода Red Dead Redemption PC Remaster, над созданием которого работает моддер (создатель модов) под ником DamnedDev.
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Экономика
Цены на машины разгонят утильсбором
В последний раз утильсбор повышали в 2018 году, что привело к росту цен на автомобили.
Коммерсантъ 18:30
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В Госдуме подумывают ввести наказание за ложный вызов скорой помощи
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Газета.Ru 01:48
Армия и оружие
Алжир купил российские истребители на сумму около $2 млрд
С учетом стоимости дополнительного оборудования и авиационных средств поражения стоимость контрактов превышает $2 млрд, говорит еще один собеседник «Ведомостей» в оборонной промышленности.
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«ВКонтакте» запустила свой сервис прослушивания аудиокниг
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В ДТП в Пензенской области погибли три человека
По предварительным данным, в результате ДТП погибли три человека, в том числе ребенок, сообщили ТАСС в пресс-службе УГИБДД по региону.
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В «Единой России» заявили о безоговорочной победе партии на выборах
Секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак прокомментировал итоги состоявшегося в стране 8 сентября единого дня голосования.
REGNUM 00:12
Политика
Трехсторонняя встреча по газу пройдет 19 сентября в Брюсселе
Новый раунд трехсторонних переговоров России, Украины и Еврокомиссии (ЕК) по транзиту газа состоится в следующий четверг, 19 сентября, в Брюсселе, сообщил заместитель главы Еврокомиссии (ЕК) Марош Шефчович.
Коммерсантъ 05:20