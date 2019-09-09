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Политика США забрали шпиона из России после приезда Лаврова в Белый дом США забрали «главного шпиона» из России в 2017 году сразу после того, как американский президент Дональд Трамп принял в Овальном кабинете российского министра иностранных дел Сергея Лаврова и Сергея Кисляка, который на тот момент занимал должность посла России в США.

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Политика Госдума ждет ответа от Грузии в связи с обвинениями в геноциде осетин Госдума создала рабочую группу, которая изучит обращение парламента Южной Осетии о признании геноцида южных осетин в 1920 году со стороны Грузии.

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Политика Шойгу и Лавров ответили на призыв к России быть «нормальной страной» Американское понимание "нормальности" государства странным образом коррелирует с поддержкой властями США революций по всему миру и с другими нарушения международного права – так главы МИД и Минобороны РФ Сергей Лавров и Сергей Шойгу прокомментировали слова главы Пентагона Марка Эспера о том, что Россия должна "вести себя как нормальная страна" – чтобы снискать уважение Запада.

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