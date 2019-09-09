Экономика

ТАССТАССРоссия увеличила выпуск золота в I полугодии

Российские предприятия в январе - июне 2019 года нарастили выпуск золота по сравнению с таким же периодом годом ранее на 11%, до 142,2 т, следует из материалов Союза золотопромышленников.
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Россия увеличила выпуск золота в I полугодии

ТАСС08:01

РФ в I полугодии увеличила выпуск золота на 11,4%

ПРАЙМ07:03

Производство золота в России в первом полугодии выросло на 11,4%

Вести.Финанс07:51

В РФ производство продукции аквакультуры выросло за полугодие в 1,6 раза - Росрыболовство

Финмаркет11:48

Россия увеличивает добычу золота, ЦБ будет покупать

SIA.ru10:08

РФ увеличила выпуск золота в янв-июне на 11,4% - Союз золотопромышленников

Вестник золотопромышленника07:06

Производство золота в России увеличилось на 11 %

ГЛАС.RU12:16
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Грузовое судно перевернулось у берегов США

Российская газета вчера в 18:32
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Российская газета 06:23
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США забрали «главного шпиона» из России в 2017 году сразу после того, как американский президент Дональд Трамп принял в Овальном кабинете российского министра иностранных дел Сергея Лаврова и Сергея Кисляка, который на тот момент занимал должность посла России в США.
Lenta.ru 09:50
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Нападающий «Нью-Джерси» Заха может перейти в «Авангард»

Форвард «Нью-Джерси» Павел Заха может продолжить карьеру в омском «Авангарде», сообщает «Спорт-Экспресс».
Metaratings 09:39
Политика

Госдума ждет ответа от Грузии в связи с обвинениями в геноциде осетин

Госдума создала рабочую группу, которая изучит обращение парламента Южной Осетии о признании геноцида южных осетин в 1920 году со стороны Грузии.
Российская газета 11:38
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Рогозин прокомментировал задержания на объекте «Роскосмоса»

РИА Новости 06:48
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Действующие главы регионов лидируют на всех выборах губернаторов

Источник Дождя, близкий к Кремлю, ранее сообщил, что согласно данным экзит-полов на выборах губернаторов вторых туров не будет.
Дождь вчера в 15:28
Экономика

В Госдуме предложили установить единую минимальную цену на сигареты

Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР) планирует внести поправки об установлении единой минимальной цены на табачные изделия.
Коммерсантъ 03:49
Экономика

ФАС приостановила рассмотрение дела нефтетрейдеров «Солид» и «А-Ойл»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) приостановила рассмотрение антимонопольного дела в отношении нефтяного трейдера «Солид—товарные рынки», а также «А-Ойл» до окончания судебного разбирательства.
Коммерсантъ 12:14
Общество

Российское пиво призвали не пить из-за низкого качества

Пиво, которое производится в России, не соответствует высоким стандартам качества, в связи с чем меры, направленные на стимулирование его потребления, могут плохо повлиять на здоровье россиян.
Lenta.ru 12:26
Наука

Живые крокодилы помогают понять анатомию динозавров

Учёные из Миссурийского университета (University of Missouri), Университета Огайо (Ohio University) и Университета Флориды (University of Florida) доказывают, что овальные отверстия в черепе динозавра — следы особого приспособления для терморегуляции.
XXII век 07:30
Общество

Нарколог оценил «пьяное» выступление Билана в Самаре

Известия 08:03
Происшествия

Суд арестовал напавшего на Памфилову

ТАСС 12:18
Политика

Шойгу и Лавров ответили на призыв к России быть «нормальной страной»

Американское понимание "нормальности" государства странным образом коррелирует с поддержкой властями США революций по всему миру и с другими нарушения международного права – так главы МИД и Минобороны РФ Сергей Лавров и Сергей Шойгу прокомментировали слова главы Пентагона Марка Эспера о том, что Россия должна "вести себя как нормальная страна" – чтобы снискать уважение Запада.
Газета.Ru 11:12
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В Нижнем Тагиле судят троих полицейских за пытки

Новые Известия 11:56
Армия и оружие

Электронный компонент прогресса

Не менее актуальны показанные на выставках вакуумные приборы пензенского АО «Научно-исследовательский институт электронно-механических приборов», которые применяются в самолётных и вертолётных радиостанциях, комплексах радиоэлектронного противодействия, РЛС дальнего обнаружения, средствах связи ВМФ, средствах мобильной связи.
Красная звезда вчера в 17:30
Гаджеты

Компания LG может уйти с российского рынка смартфонов

Учитывая столь низкий интерес россиян к смартфонам LG, корейский технологический гигант может полностью уйти из этого сегмента российского рынка.
Planet Today 06:38
Гаджеты

10 сентября Apple покажет новый iPhone

10 сентября состоится презентация новых продуктов Apple.
Газета Кемерова 12:40
Происшествия

Появилась фотография одного из столкнувшихся в воздухе Су-34

Телеканал РЕН ТВ показал фотографию одного из столкнувшихся в небе над Липецкой областью истребителей-бомбардировщиков Су-34.
Lenta.ru 09:18
Культура

Рэпер Серега заявил о желании получить украинское гражданство

РБК 11:13
Политика

Стали известны итоги выборов в Мосгордуму

Газета.Ru 03:47
Общество

Во Владивосток зашел самый большой в истории России круизный лайнер

Во Владивостоке пришвартовался Spectrum of the Seas — самый большой круизный лайнер, когда-либо заходивший в порты России, сообщил РИА Новости представитель морского вокзала города.
РИА Новости вчера в 22:24
Технологии

В «ВКонтакте» появился новый сервис для прослушивания аудиокниг

В социальной сети «ВКонтакте» появился новый стриминговый сервис для прослушивания аудиокниг Biblio.
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Политика

Лавров обсудил с Чавушоглу подготовку к встрече в астанинском формате

Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу подготовку к предстоящей встрече на высшем уровне стран-гарантов Астанинского процесса, говорится в сообщении МИД РФ.
РИА Новости 11:35
Футбол

Дзюба рассказал о желании продлить контракт с «Зенитом»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба, чей контракт с питерцами истекает летом 2020 года, поделился планами на будущее.
Sport24.ru 12:28
Авто

Назвали спецификации нового Toyota RAV4 для РФ

Подробная информация о комплектациях нового Toyota RAV4 для России появится 1 октября, не исключено, что тогда же Toyota опубликует полный прайс на новинку.
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Политика

Бату Хасиков лидирует на выборах главы Калмыкии

Бату Хасиков лидирует на выборах главы республики, набрав 89,12% голосов после обработки 60% протоколов, сообщил председатель Избирательной комиссии Калмыкии Александр Дикалов.
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Владельца «Приоры» на колесах оштрафовали в Краснодаре

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Ребенок скончался при падении дерева в детском саду в Краснодаре

Воспитательница и двое детей получили травмы в результате падения дерева на территории детского сада в Краснодаре, позднее один ребенок скончался.
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Общество

Клип Тимати и Гуфа о Москве набрал миллион дизлайков на Youtube

Совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва» собрал на Youtube более 1 млн дизлайков и 61 000 лайков (на момент публикации материала).
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