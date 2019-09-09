Экономика
ТАССРоссия увеличила выпуск золота в I полугодии
Российские предприятия в январе - июне 2019 года нарастили выпуск золота по сравнению с таким же периодом годом ранее на 11%, до 142,2 т, следует из материалов Союза золотопромышленников.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
РФ увеличила выпуск золота в янв-июне на 11,4% - Союз золотопромышленников
Вестник золотопромышленника07:06
Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 12:51, Вашингтон
Происшествия
Грузовое судно перевернулось у берегов США
Российская газета вчера в 18:32
Армия и оружие
Корабли ВМФ РФ получат новые российские двигатели вместо украинских
Объединенная двигателестроительная корпорация, входящая в Ростех, разработала новые силовые установки для кораблей ВМФ России.
Российская газета 06:23
Политика
США забрали шпиона из России после приезда Лаврова в Белый дом
США забрали «главного шпиона» из России в 2017 году сразу после того, как американский президент Дональд Трамп принял в Овальном кабинете российского министра иностранных дел Сергея Лаврова и Сергея Кисляка, который на тот момент занимал должность посла России в США.
Lenta.ru 09:50
Хоккей
Нападающий «Нью-Джерси» Заха может перейти в «Авангард»
Форвард «Нью-Джерси» Павел Заха может продолжить карьеру в омском «Авангарде», сообщает «Спорт-Экспресс».
Metaratings 09:39
Политика
Госдума ждет ответа от Грузии в связи с обвинениями в геноциде осетин
Госдума создала рабочую группу, которая изучит обращение парламента Южной Осетии о признании геноцида южных осетин в 1920 году со стороны Грузии.
Российская газета 11:38
Политика
Действующие главы регионов лидируют на всех выборах губернаторов
Источник Дождя, близкий к Кремлю, ранее сообщил, что согласно данным экзит-полов на выборах губернаторов вторых туров не будет.
Дождь вчера в 15:28
Экономика
В Госдуме предложили установить единую минимальную цену на сигареты
Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР) планирует внести поправки об установлении единой минимальной цены на табачные изделия.
Коммерсантъ 03:49
Экономика
ФАС приостановила рассмотрение дела нефтетрейдеров «Солид» и «А-Ойл»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) приостановила рассмотрение антимонопольного дела в отношении нефтяного трейдера «Солид—товарные рынки», а также «А-Ойл» до окончания судебного разбирательства.
Коммерсантъ 12:14
Общество
Российское пиво призвали не пить из-за низкого качества
Пиво, которое производится в России, не соответствует высоким стандартам качества, в связи с чем меры, направленные на стимулирование его потребления, могут плохо повлиять на здоровье россиян.
Lenta.ru 12:26
Наука
Живые крокодилы помогают понять анатомию динозавров
Учёные из Миссурийского университета (University of Missouri), Университета Огайо (Ohio University) и Университета Флориды (University of Florida) доказывают, что овальные отверстия в черепе динозавра — следы особого приспособления для терморегуляции.
XXII век 07:30
Политика
Шойгу и Лавров ответили на призыв к России быть «нормальной страной»
Американское понимание "нормальности" государства странным образом коррелирует с поддержкой властями США революций по всему миру и с другими нарушения международного права – так главы МИД и Минобороны РФ Сергей Лавров и Сергей Шойгу прокомментировали слова главы Пентагона Марка Эспера о том, что Россия должна "вести себя как нормальная страна" – чтобы снискать уважение Запада.
Газета.Ru 11:12
Происшествия
В Нижнем Тагиле судят троих полицейских за пытки
Новые Известия 11:56
Армия и оружие
Электронный компонент прогресса
Не менее актуальны показанные на выставках вакуумные приборы пензенского АО «Научно-исследовательский институт электронно-механических приборов», которые применяются в самолётных и вертолётных радиостанциях, комплексах радиоэлектронного противодействия, РЛС дальнего обнаружения, средствах связи ВМФ, средствах мобильной связи.
Красная звезда вчера в 17:30
Гаджеты
Компания LG может уйти с российского рынка смартфонов
Учитывая столь низкий интерес россиян к смартфонам LG, корейский технологический гигант может полностью уйти из этого сегмента российского рынка.
Planet Today 06:38
Гаджеты
10 сентября Apple покажет новый iPhone
10 сентября состоится презентация новых продуктов Apple.
Газета Кемерова 12:40
Происшествия
Появилась фотография одного из столкнувшихся в воздухе Су-34
Телеканал РЕН ТВ показал фотографию одного из столкнувшихся в небе над Липецкой областью истребителей-бомбардировщиков Су-34.
Lenta.ru 09:18
Политика
Стали известны итоги выборов в Мосгордуму
Газета.Ru 03:47
Общество
Во Владивосток зашел самый большой в истории России круизный лайнер
Во Владивостоке пришвартовался Spectrum of the Seas — самый большой круизный лайнер, когда-либо заходивший в порты России, сообщил РИА Новости представитель морского вокзала города.
РИА Новости вчера в 22:24
Технологии
В «ВКонтакте» появился новый сервис для прослушивания аудиокниг
В социальной сети «ВКонтакте» появился новый стриминговый сервис для прослушивания аудиокниг Biblio.
UfaTime.ru 12:29
Политика
Лавров обсудил с Чавушоглу подготовку к встрече в астанинском формате
Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу подготовку к предстоящей встрече на высшем уровне стран-гарантов Астанинского процесса, говорится в сообщении МИД РФ.
РИА Новости 11:35
Футбол
Дзюба рассказал о желании продлить контракт с «Зенитом»
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба, чей контракт с питерцами истекает летом 2020 года, поделился планами на будущее.
Sport24.ru 12:28
Авто
Назвали спецификации нового Toyota RAV4 для РФ
Подробная информация о комплектациях нового Toyota RAV4 для России появится 1 октября, не исключено, что тогда же Toyota опубликует полный прайс на новинку.
Тарантас Ньюс 01:27
Политика
Бату Хасиков лидирует на выборах главы Калмыкии
Бату Хасиков лидирует на выборах главы республики, набрав 89,12% голосов после обработки 60% протоколов, сообщил председатель Избирательной комиссии Калмыкии Александр Дикалов.
РИА Калмыкия вчера в 18:39
Авто
Владельца «Приоры» на колесах оштрафовали в Краснодаре
Краснодарские известия 09:22
Происшествия
Ребенок скончался при падении дерева в детском саду в Краснодаре
Воспитательница и двое детей получили травмы в результате падения дерева на территории детского сада в Краснодаре, позднее один ребенок скончался.
Известия 05:44
Общество
Клип Тимати и Гуфа о Москве набрал миллион дизлайков на Youtube
Совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва» собрал на Youtube более 1 млн дизлайков и 61 000 лайков (на момент публикации материала).
Ведомости 10:34