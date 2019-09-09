Экономика
ТАССРоссия увеличила выпуск золота в I полугодии
Российские предприятия в январе - июне 2019 года нарастили выпуск золота по сравнению с таким же периодом годом ранее на 11%, до 142,2 т, следует из материалов Союза золотопромышленников.
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РФ увеличила выпуск золота в янв-июне на 11,4% - Союз золотопромышленников
Вестник золотопромышленника07:06
Автоматически обработано 6990 источников, обновлено в 10:47, Вашингтон
Общество
Нарколог оценил «пьяное» выступление Билана в Самаре
Нарколог Алексей Казанцев прокомментировал выступление певца Димы Билана на праздновании Дня города в Самаре, которое показалось присутствующим зрителям странным.
Известия 08:03
Политика
США вывезли из России своего топового шпиона в 2017 году, узнали СМИ
США в ходе секретной миссии в 2017 году смогли вывезти из России своего топового шпионана в российском правительстве, сообщает CNN со ссылкой на заявления многочисленных чиновников американской администрации, знакомых с вопросом.
Газета.Ru 09:48
Политика
Самовыдвиженцы получили 26 мест в Мосгордуме
По итогам выборов депутатов Мосгордумы шестого созыва в 2014 году, явка избирателей составила 21,04%, большинство мест в парламенте получила "Единая Россия" - 28 мандатов, также в столичный парламент прошли 5 представителей КПРФ, один депутат от ЛДПР, один от партии "Родина" и 10 самовыдвиженцев.
РИА Новости 03:27
Общество
Минтруд рассказал, кто сможет парковаться на местах для инвалидов
Согласно поправкам в закон "О социальной защите инвалидов", которые были приняты в июле 2019 года, с 2020 года право парковаться на местах для инвалидов будут иметь не только люди с I и II группами инвалидности, но также инвалиды III группы.
Российская газета 07:59
Теннис
Рафаэль Надаль: Медведев еще выиграет свой «Большой шлем»
В финале Надаль в пяти сетах победил российского теннисиста Даниила Медведева. Надаль в четвертый раз выиграл US Open.
Вести.Ru 02:20
Общество
В Гидрометцентре пообещали летнюю погоду в сентябре
Теплая погода преимущественно без осадков сохранится в центральных регионах России в течение всей рабочей недели.
Известия 00:27
Происшествия
На Украине взорвалась колонна военной техники
В Запорожской области Украины произошли взрывы во время передислокации колонны военной техники.
Lenta.ru 10:43
Происшествия
Напавший на Памфилову признал вину
Напавший на дом главы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Эллы Памфиловой признал вину и дал показания.
Газета.Ru 09:12
Политика
Матвиенко назвала условия выдвижения в спикеры Совфеда на новый срок
Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала условия, при которых она согласится выдвигаться в спикеры верхней палаты российского парламента на новый срок.
Московский Комсомолец 09:11
Авто
Рассекречена новая Toyota RAV4 для России
Актуальная версия внедорожного RAV4 стоит от 1 616000 рублей, в подкапотном пространстве находится бензиновый двигатель с МКПП и моноприводом, за 1 802000 рублей прибавится - 4WD.
ГЛАС.RU 06:20
Культура
Рэпер Серега захотел украинское гражданство
Белорусский рэпер Сергей Пархоменко, известный как Серега, захотел стать гражданином Украины.
Lenta.ru 09:14
Авто
Mitsubishi Pajero заменят новой моделью
На домашнем рынке у Mitsubishi Pajero уже появилась прощальная версия Final Edition - в скором будущем модель покинет Японию.
Тарантас Ньюс 10:06
Экономика
В ГД предложили установить единую минимальную цену на сигареты
Депутаты Госдумы предложили установить единую минимальную цену на табачные изделия. Об этом сообщает "Парламентская газета".
Газета.Ru 07:28
Политика
Моргулов обсудил в Японии азиатский сегмент глобальной ПРО США
Стороны обменялись мнениями по вопросам сферы безопасности, среди которых — создание азиатского сегмента глобальной противоракетной обороны США, отмечается на сайте внешнеполитического ведомства.
Известия 10:32
Энергетика
Додон сообщил о полученной от России скидке на газ для Молдавии
В конце июля Додон говорил о скидке в размере 25–30%. Молдавия закупает у России газ по заключенному в 2008 году договору.
РБК 09:14
Армия и оружие
В Минобороны Украины рассказали о состоянии здоровья вернувшихся моряков
На Украину вернулись 24 моряка, арестованных за нарушение границы РФ при инциденте в Керченском проливе, а также осужденные ранее в России за терроризм и шпионаж Сущенко, Олег Сенцов, Николай Карпюк, Павел Гриб и Станислав Клых.
ТАСС 10:32
Происшествия
Верховный суд подтвердил пожизненные сроки для участников «банды GTA»
Пятый участник банда был приговорен к 20 годам колонии. Этот срок суд тоже оставил в силе. Приговор теперь вступил в законную силу.
РИА Новости 10:14
Армия и оружие
Корабли ВМФ РФ получат новые российские двигатели вместо украинских
Объединенная двигателестроительная корпорация, входящая в Ростех, разработала новые силовые установки для кораблей ВМФ России.
Российская газета 06:23
Политика
Французская газета Le Figaro назвала Киев российской столицей
Французская газета Le Figaro назвала Киев российской столицей. Об этом стали массово писать средства массовой информации Украины.
Газета.Ru 02:14
Авто
Владельца «Приоры» на колесах оштрафовали в Краснодаре
Краснодарские известия 09:22
Общество
Дженнифер Лопес досталось от зоозащитников на кинофестивале в Торонто
Дженнифер Лопес досталось от зоозащитников на кинофестивале в Торонто Гринписовцы спланировали целую акцию, чтобы в очередной раз досадить звезде.
Экспресс газета 07:10
Политика
Британский парламент официально приостановит работу в понедельник
Парламент Великобритании в понедельник, 9 сентября официально приостановит работу до 14 октября.
Интерфакс 08:10
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о Второй мировой войне
RT на русском вчера в 17:20
Происшествия
В Чувашии школьный автобус попал в ДТП
Школьный автобус столкнулся с легковой автомашиной в Яльчикском районе Чувашии, пострадали два ребенка и взрослый, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб республики.
РИА Новости 09:21
Политика
США ещё рассматривают санкции в отношении Турции за покупку С-400
RT на русском 09:59
Футбол
Нисимура оформил первый хет-трик за ЦСКА
Газета.Ru 07:21