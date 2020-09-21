Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Lenta.ru
Lenta.ru

Россия увеличит транзит газа через Украину

Россия захотела увеличить транзит газа через Украину и заказала дополнительные мощности для прокачки топлива в октябре 2020 года. Об этом говорится в сообщении украинской компании «Нафтогаз».В источнике
С чего всё началось
«ОАО «Газпром» требует дополнительных мощностей для транспортировки природного газа по украинской ГТС в Европу в октябре», — указывается в заявлении
.
RT на русскомвчера в 13:28
Подробнее о событии
РБК

На Украине сообщили о заказе «Газпромом» допмощностей для транзита газа

РБК17:40
RT на русском

«Нафтогаз» сообщил о заказе «Газпромом» допмощностей для транзита газа

RT на русскомвчера в 13:28
Lenta.ru

Россия увеличит транзит газа через Украину

Lenta.ruвчера в 13:46
Известия

«Газпром» заказал у «Нафтогаза» дополнительные мощности для транзита газа

Известиявчера в 13:29
Взгляд.ру

Газпром заказал дополнительные мощности для транзита через Украину

Взгляд.рувчера в 13:54
Rambler News Service

«Газпром» заказал дополнительные мощности для транзита газа через Украину

Rambler News Serviceвчера в 13:10
ТАСС

«Нафтогаз» сообщил, что «Газпром» заказал дополнительные мощности для транзита газа

ТАССвчера в 12:59

В Госдуме раскритиковали законопроект о всероссийской реновации жилья

Ранее, 18 сентября, сенаторы от «Единой России» Николай Журавлев, Олег Мельниченко, Андрей Шевченко и депутат Госдумы Евгений Москвичев внесли в нижнюю палату парламента законопроект, который регулирует комплексное развитие территорий и расселение ветхого и аварийного жилья.
РБКвчера в 04:15
1,7K

ФРГ отказалась комментировать переговоры с США по «Северному потоку-2»

Напомним, что ранее немецкое правительство обратилось к Вашингтону с предложением заключить сделку с США на крупную сумму в обмен на отказ Штатов от санкций в отношении "Северного потока – 2".
Evo-rus.comвчера в 10:26
10

Мостовая древней китайской столицы была найдена в провинции Хэнань

Лоян, 22 сентября 2020, 05:24 — REGNUM Археологи обнаружили дорогу протяженность 2,5 км возрастом почти 2000 лет на месте раскопок в древней столице Лоян центральной китайской провинции Хэнань, сообщает 21 сентября агентство Синьхуа.
REGNUM22:24
1

На почасовую подачу и подвоз воды перевели 29 населенных пунктов Крыма

«На утро сегодняшнего дня 29 населенных пунктов переведены на режимное водоснабжение или на подвоз воды, в связи с тем что дебет в скважинах, скажем так, исчез», — цитирует Баженова ИА «Крыминформ».
Известиявчера в 05:32
35

Видеообращение Путина для Генассамблеи ООН направили в Нью-Йорк

Видеообращение президента России Владимира Путина для Генассамблеи ООН уже направлено в Нью-Йорк, оно будет обнародовано во вторник после 18:00 мск, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новостивчера в 05:22
261