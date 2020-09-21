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Lenta.ru
Lenta.ru

Россия увеличит транзит газа через Украину

Россия захотела увеличить транзит газа через Украину и заказала дополнительные мощности для прокачки топлива в октябре 2020 года. Об этом говорится в сообщении украинской компании «Нафтогаз».В источнике
С чего всё началось
«ОАО «Газпром» требует дополнительных мощностей для транспортировки природного газа по украинской ГТС в Европу в октябре», — указывается в заявлении
.
RT на русскомвчера в 13:28
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RT на русском

«Нафтогаз» сообщил о заказе «Газпромом» допмощностей для транзита газа

RT на русскомвчера в 13:28
Взгляд.ру

Газпром заказал дополнительные мощности для транзита через Украину

Взгляд.рувчера в 13:54
Lenta.ru

Россия увеличит транзит газа через Украину

Lenta.ruвчера в 13:46
Известия

«Газпром» заказал у «Нафтогаза» дополнительные мощности для транзита газа

Известиявчера в 13:29
РБК

На Украине сообщили о заказе «Газпромом» допмощностей для транзита газа

РБК17:40
Rambler News Service

«Газпром» заказал дополнительные мощности для транзита газа через Украину

Rambler News Serviceвчера в 13:10
ТАСС

«Нафтогаз» сообщил, что «Газпром» заказал дополнительные мощности для транзита газа

ТАССвчера в 12:59

800 фанатов «Баварии» отказались от поездки на матч за Суперкубок УЕФА. В Германии ужесточают правила карантина

Отказ фанатов поддержать свою команду обусловлен ужесточением правил карантина во время пандемии коронавируса, о чем объявил премьер-министр Баварии Маркус Зедер.
Sport24.ruвчера в 16:56

Помпео заявил о готовности США ввести санкции из-за Навального

США отреагируют на предполагаемое отравление основателя ФБК Алексея Навального, когда будут известны все факты случившегося, заявил госсекретарь Майк Помпео в интервью немецкой газете Bild.
Ведомостивчера в 15:00
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Названа опасность хранения пенсии на банковской карте

Пенсионеру, получающему страховую пенсию, могут приостановить выплаты, если он в течение полугода не снимает деньги с банковской карты, рассказал агентству "Прайм" аналитик "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.
РИА Новости22:03
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Рекордная партия кокаина в посольстве РФ в Аргентине могла готовиться для депутатов Госдумы

«Со слов Ковальчука, часть кокаина предназначалась для депутатов Государственной думы РФ и членов Совета Федерации Федерального собрания РФ», - приводятся в докладе показания Казанцева.
Русская Планетавчера в 09:24
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СК проверит Пашаева на предмет мошенничества с квартирой в Москве

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил управлению СК по Москве провести доследственную проверку бывшего адвоката актера Михаила Ефремова Эльмана Пашаева на предмет мошенничества с квартирой в Москве.
Ведомостивчера в 13:12
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