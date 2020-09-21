Россия увеличит транзит газа через Украину
Смотрите также
Брянский вице-губернатор подал в отставку после ДТП с участием сына
В Иркутске после землетрясения ввели режим повышенной готовности
В Красноярском крае задержали главу религиозной общины Виссариона
Губернатор Алтайского края Томенко заразился коронавирусом
Гулявшая голой по дорогам российская телеведущая госпитализирована
Сбербанк решил отказаться от слова «банк» в логотипе
Airbus представила концепт самолетов с водородными двигателями
Галкин опубликовал видео с 71-летней Пугачевой в страстном образе
Боец MMA Артем Лобов рассказал об отношениях с певицей Зарой
Наталья Водянова опубликовала видео со своей свадьбы с миллиардером
В Иркутске после землетрясения ввели режим повышенной готовности
Губернатор Алтайского края Томенко заразился коронавирусом
В Красноярском крае задержали главу религиозной общины Виссариона
Сбербанк решил отказаться от слова «банк» в логотипе
Россия захотела увеличить транзит газа через Украину и заказала дополнительные мощности для прокачки топлива в октябре 2020 года. Об этом говорится в сообщении украинской компании «Нафтогаз».В источнике
С чего всё началось
«ОАО «Газпром» требует дополнительных мощностей для транспортировки природного газа по украинской ГТС в Европу в октябре», — указывается в заявлении
.
Подробнее о событии
«Газпром» заказал дополнительные мощности для транзита газа через Украину
Rambler News Serviceвчера в 13:10