Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Lenta.ru
Lenta.ru

Россия увеличит транзит газа через Украину

Россия захотела увеличить транзит газа через Украину и заказала дополнительные мощности для прокачки топлива в октябре 2020 года. Об этом говорится в сообщении украинской компании «Нафтогаз».В источнике
С чего всё началось
«ОАО «Газпром» требует дополнительных мощностей для транспортировки природного газа по украинской ГТС в Европу в октябре», — указывается в заявлении
.
RT на русскомвчера в 13:28
Подробнее о событии
РБК

На Украине сообщили о заказе «Газпромом» допмощностей для транзита газа

РБК17:40
Взгляд.ру

Газпром заказал дополнительные мощности для транзита через Украину

Взгляд.рувчера в 13:54
ТАСС

«Нафтогаз» сообщил, что «Газпром» заказал дополнительные мощности для транзита газа

ТАССвчера в 12:59
Известия

«Газпром» заказал у «Нафтогаза» дополнительные мощности для транзита газа

Известиявчера в 13:29
RT на русском

«Нафтогаз» сообщил о заказе «Газпромом» допмощностей для транзита газа

RT на русскомвчера в 13:28
Rambler News Service

«Газпром» заказал дополнительные мощности для транзита газа через Украину

Rambler News Serviceвчера в 13:10
Lenta.ru

Россия увеличит транзит газа через Украину

Lenta.ruвчера в 13:46

В Иркутске после землетрясения ввели режим повышенной готовности

Обновлено в 06:30 Городские власти Иркутска объявили режим повышенной готовности после подземных толчков в ночь на вторник (вечером в понедельник по Москве), сообщает ТАСС со ссылкой на горадминистрацию.
BFM.ruвчера в 16:38
775

Немецкие юристы: Германия не может расследовать инцидент с Навальным

Немецкое издание Suddeutsche Zeitung сообщает со ссылкой на источники в следственных кругах, что Германия не может начать уголовное расследование произошедшего с Алексеем Навальным и предъявить какие-либо обвинения, поскольку инцидент произошел не на территории ФРГ.
Вести.Ru19:43
240

Россиян предупредили об опасности хранения пенсий на банковских картах

Пенсионеру, получающему страховую пенсию, могут приостановить выплаты, если он в течение полугода не снимает деньги с банковской карты, рассказал агентству "Прайм" аналитик "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.
РИА Новости22:06
1K

Москвичам пообещали продолжительное «бабье лето»

Астрономическая осень стартует в Москве во вторник с продолжительного сезона настоящего "бабьего лета" с температурой до плюс 23, таким теплым оно бывает раз в 10 лет, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды Фобос Евгений Тишковец.
РИА Новости01:21

В Прикамье прокомментировали отставку двух министров

Пермь, 22 сентября 2020, 08:14 — REGNUM В Пермском крае пресс-служба администрации губернатора подтвердила отставку двух министров в местном правительстве: с 22 сентября министр по управлению имуществом и градостроительной деятельности Николай Гончаров покидает свой пост, а с 25 сентября в отставку уходит глава минэкономразвития Максим Колесников.
REGNUM01:14
17

ФРГ отказалась комментировать переговоры с США по «Северному потоку-2»

Напомним, что ранее немецкое правительство обратилось к Вашингтону с предложением заключить сделку с США на крупную сумму в обмен на отказ Штатов от санкций в отношении "Северного потока – 2".
Evo-rus.comвчера в 10:26
12

«Роскосмос» допустил частную компанию к конкурсу по созданию ракеты

Российская частная компания "КосмоКурс" примет участие в конкурсе на создание метановой ракеты-носителя "Амур-СПГ" по заказу "Роскосмоса", следует из конкурсной документации на сайте госзакупок.
РИА Новости01:02

Граждан РФ заподозрили в сомнительных операциях через банки США

Москва, 21 сентября 2020, 08:56 — REGNUM Некоторые финансовые операции американских банков в интересах российских бизнесменов оказались в числе сомнительных, привлёкших внимание финансовой разведки США (FinCEN).
REGNUMвчера в 01:56
1,2K

В Кузбассе за сутки зафиксировали 125 случаев коронавируса

Новые заражения выявлены в Кемерове (+26), Междуреченске (+25), Новокузнецке (+22), Прокопьевске (+14), Анжеро-Судженске (+8), Ленинск-Кузнецком (+7), Киселевске (+5), Мариинском МР (+5), Белово (+3), Мысках (+2), Кемеровском МО (+2), Ленинск-Кузнецком МО (+2), Тяжинском МО (+2), Прокопьевском МО (+1), Яйском МО (+1). На 22 сентября в Кузбассе число заболевших возросло до 8 829 человек.
Kursk.com01:24
646