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Lenta.ru
Lenta.ru

Россия увеличит транзит газа через Украину

Россия захотела увеличить транзит газа через Украину и заказала дополнительные мощности для прокачки топлива в октябре 2020 года. Об этом говорится в сообщении украинской компании «Нафтогаз».В источнике
С чего всё началось
«ОАО «Газпром» требует дополнительных мощностей для транспортировки природного газа по украинской ГТС в Европу в октябре», — указывается в заявлении
.
RT на русскомвчера в 13:28
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RT на русском

«Нафтогаз» сообщил о заказе «Газпромом» допмощностей для транзита газа

RT на русскомвчера в 13:28
Lenta.ru

Россия увеличит транзит газа через Украину

Lenta.ruвчера в 13:46
Известия

«Газпром» заказал у «Нафтогаза» дополнительные мощности для транзита газа

Известиявчера в 13:29
РБК

На Украине сообщили о заказе «Газпромом» допмощностей для транзита газа

РБК17:40
ПРАЙМ

«Нафтогаз» заявил, что «Газпром» требует добавочные транзитные мощности

ПРАЙМвчера в 13:15
Rambler News Service

«Газпром» заказал дополнительные мощности для транзита газа через Украину

Rambler News Serviceвчера в 13:10
ТАСС

«Нафтогаз» сообщил, что «Газпром» заказал дополнительные мощности для транзита газа

ТАССвчера в 12:59

В Красноярском крае задержали руководителей религиозной организации

В Красноярском крае пресечена незаконная деятельность религиозной организации «Церковь последнего завета», руководители которой применяли психологическое насилие в отношении своих последователей.
В Красноярском крае задержали руководителей религиозной организации
RT на русском04:38
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Россиян предупредили об опасности хранения пенсий на банковских картах

Пенсионеру, получающему страховую пенсию, могут приостановить выплаты, если он в течение полугода не снимает деньги с банковской карты, рассказал агентству Прайм аналитик "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.
РИА Новости22:06
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Разведка США получила данные о почти 200 операциях банков в РФ

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что некоторые финансовые операции американских банков в интересах российских бизнесменов оказались в числе сомнительных, привлёкших внимание финансовой разведки США (FinCEN).
REGNUM03:35
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В Крыму за сутки выявили 81 носителя коронавируса

Симферополь, 22 сентября 2020, 10:02 — REGNUM 81 новый случай заражения коронавирусом подтвердился за минувшие сутки в Республике Крым, об этом на своей странице в социальной сети написал глава региона Сергей Аксёнов 22 сентября.
REGNUM03:02
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