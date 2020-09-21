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Lenta.ru
Lenta.ru

Россия увеличит транзит газа через Украину

Россия захотела увеличить транзит газа через Украину и заказала дополнительные мощности для прокачки топлива в октябре 2020 года. Об этом говорится в сообщении украинской компании «Нафтогаз».В источнике
С чего всё началось
«ОАО «Газпром» требует дополнительных мощностей для транспортировки природного газа по украинской ГТС в Европу в октябре», — указывается в заявлении
.
RT на русском13:28
Подробнее о событии
Телеканал 360°

«Нафтогаз» сообщил о заказе дополнительных мощностей «Газмпромом»

Телеканал 360°14:35
Взгляд.ру

Газпром заказал дополнительные мощности для транзита через Украину

Взгляд.ру13:54
Rambler News Service

«Газпром» заказал дополнительные мощности для транзита газа через Украину

Rambler News Service13:10
Известия

«Газпром» заказал у «Нафтогаза» дополнительные мощности для транзита газа

Известия13:29
RT на русском

«Нафтогаз» сообщил о заказе «Газпромом» допмощностей для транзита газа

RT на русском13:28
Lenta.ru

Россия увеличит транзит газа через Украину

Lenta.ru13:46
ТАСС

«Нафтогаз» сообщил, что «Газпром» заказал дополнительные мощности для транзита газа

ТАСС12:59

Рябков: США предлагают России «непривлекательную» сделку по ДСНВ

Предложенный США документ предусматривает в том числе положение об участии Китая в разработке нового соглашения вместо Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3).
Газета.Ru14:50
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В Госдуму внесли законопроект о всероссийском сносе жилья

Местные власти могут получить возможность составлять программы по реконструкции и сносу фактически любых, а не только аварийных многоквартирных домов в целях «обновления среды жизнедеятельности и создания благоприятных условий проживания граждан».
Коммерсантъ04:24
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Адвокат потребовал возбудить дело об убийстве Тесака

Адвокат Алексей Михальчик потребовал возбудить уголовное дело об убийстве националиста Максима Марцинкевича (Тесака) на основании результатов независимой экспертизы, признавшей, что он не мог сам себе нанести смертельные раны.
Lenta.ru07:58
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Сбербанк откажется от слова «банк» в новом логотипе

В декабре 2018 года глава банка Герман Греф заявлял журналистам, что экосистема под брендом Сбербанка может получить новое название, в том числе идут дискуссии о возможности убрать из ее названия слово "банк", хотя в финансовой части бренд сохранится.
ТАСС11:45
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Любитель хамских высказываний о России Алексей Серебряков продолжает зарабатывать на родине

Любитель хамских высказываний о России Алексей Серебряков продолжает зарабатывать на родине Звезда сериалов "Бандитский Петербург" и "Метод" оказался никому не нужен за рубежом.
Экспресс газета14:20
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